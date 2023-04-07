Экскурсия на Мыс Великан: пляжи, гроты и сказочный лес в Южно-Сахалинске
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Что вас ожидает:
- Побережье Охотского моря
- Набережная села Охотское
- Горный перевал
- Мыс Великан
- Мыс Птичий
- Сказочный лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное путешествие к визитной карточке юга острова. Мыс «Великан" - охраняемый заповедник, красивое и уединенное место с бухтами, каменными кекурами, гротами. Непроходимая густая чаща, птичьи колонии на фоне морской акватории оставят у вас неизгладимые впечатления. В летний период здесь проходит нерестовый ход тихоокеанского лосося.
По пути следования мы увидим:
- Охотское побережье, знаменитая городская набережная и второе по величине озеро на Сахалине.
- Выедем на побережье и промчим по песчаному пляжу.
- Ощутим на себе все прелести бездорожья по старой лесовозной дороге.
- посетим два мыса (Великан и Птичий).
- пройдемся по сказочному лесу, где произрастает сахалинский эндемик - клоповка.
- выпьем авторский чай из сахалинских ягод.
- и многое многое другое).
Ежедневно с 08.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на все время экскурсии
- Сопровождение гида-проводника
- Посещение уникальных природных мест
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Площадь Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08.00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Одеваемся по погоде. Удобная обувь и принадлежности для купания.
- Питание в стоимость не входит. Перекус и водичку берем с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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