Путешествие к природному парку «Мыс Великан»

Экскурсия на Мыс Великан: пляжи, гроты и сказочный лес в Южно-Сахалинске

Описание
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Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Путешествие к природному парку «Мыс Великан»
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
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мая
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мая
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мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Побережье Охотского моря
  • Набережная села Охотское
  • Горный перевал
  • Мыс Великан
  • Мыс Птичий
  • Сказочный лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательное путешествие к визитной карточке юга острова. Мыс «Великан" - охраняемый заповедник, красивое и уединенное место с бухтами, каменными кекурами, гротами. Непроходимая густая чаща, птичьи колонии на фоне морской акватории оставят у вас неизгладимые впечатления. В летний период здесь проходит нерестовый ход тихоокеанского лосося.

По пути следования мы увидим:

  • Охотское побережье, знаменитая городская набережная и второе по величине озеро на Сахалине.
  • Выедем на побережье и промчим по песчаному пляжу.
  • Ощутим на себе все прелести бездорожья по старой лесовозной дороге.
  • посетим два мыса (Великан и Птичий).
  • пройдемся по сказочному лесу, где произрастает сахалинский эндемик - клоповка.
  • выпьем авторский чай из сахалинских ягод.
  • и многое многое другое).

Ежедневно с 08.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на все время экскурсии
  • Сопровождение гида-проводника
  • Посещение уникальных природных мест
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Одеваемся по погоде. Удобная обувь и принадлежности для купания.
  • Питание в стоимость не входит. Перекус и водичку берем с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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