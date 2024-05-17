Д Дмитрий Маяк Анива и Мыс мраморный Классная экскурсия!!!

А Алексей Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " читать дальше до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда! Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез

К Киршина Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую

М Марина Путешествие к природному парку "Мыс"Великан " Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!

М Марина Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс» читать дальше активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась. Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически

А Анна Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс» читать дальше фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым. Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество

У Ускова Мыс Евстафия и Бирюзовые озера Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!

A A Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс» Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!

Е Елена Бухта тиха + клоковский водопад читать дальше благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин. Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова