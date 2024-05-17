пляж – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 9 экскурсий в категории «пляж» в Южно-Сахалинске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за человека
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный
Групповая
10 часов
1 отзыв
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000 за человека
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Бухта Тихая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000 за человека
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Маяк Анива и Мыс мраморный
    Классная экскурсия!!!
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
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    до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда!

  • К
    Киршина
    20 октября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    26 сентября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
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    активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
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    фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • A
    A
    31 августа 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
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    благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин.

  • В
    Виктория
    19 июля 2023
    Бухта Тихая
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
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    мы прошли по берегу в соседнюю бухту, поднялись на холм и дошли до скалы Сфинкс. Оттуда открывался удивительный вид на бухту и побережье. Также гид рассказал очень много интересных фактов об истории и природе Сахалина, поэтому прогулка вышла очень увлекательной.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «пляж»

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  1. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
  2. Бухта тиха + клоковский водопад
  3. Тур на мыс Великан
  4. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  5. Маяк Анива и Мыс мраморный
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "пляж" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 8 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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