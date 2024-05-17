1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 мая 2024Классная экскурсия!!!
- ААлексей7 ноября 2023Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
- ККиршина20 октября 2023Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
- ММарина26 сентября 2023Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
- ММарина8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
- ААнна8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- AA31 августа 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
- ЕЕлена28 августа 2023Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
- ВВиктория19 июля 2023Бухта ТихаяРекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «пляж»
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