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12 часов
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
«Наше путешествие закончится гастрономическим ужином в лагуне Буссе в нашем лагере»
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
«Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по чудесному острову Сахалин и открыть для себя мир вкусов и ароматов в рамках Гастрономического тура в Лагуну Буссе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
«Гастрономический мир острова Сахалин представлен в первую очередь своим разнообразием дальневосточных морепродуктов, а так же сочетанием японской, корейской и русской кулинарии»
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Гастрономические»
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