Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Южно-Сахалинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Мини-группа 12 часов Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14 «Наше путешествие закончится гастрономическим ужином в лагуне Буссе в нашем лагере» Расписание: Согласно расписанию 12 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Групповая 8 часов Гастрономический тур Лагуна Буссе Начало: Пл. Славы «Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по чудесному острову Сахалин и открыть для себя мир вкусов и ароматов в рамках Гастрономического тура в Лагуну Буссе» 10 000 ₽ за человека Групповая 8 часов Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа» Начало: Пл. Славы «Гастрономический мир острова Сахалин представлен в первую очередь своим разнообразием дальневосточных морепродуктов, а так же сочетанием японской, корейской и русской кулинарии» Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора 12 000 ₽ за человека Другие экскурсии Южно-Сахалинска

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Южно-Сахалинска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024