Джиппинг к завораживающему мысу Птичий

Отправьтесь в захватывающее путешествие на джипах к мысу Птичий на Сахалине. Откройте для себя уникальные виды, диких животных и нетронутую природу
Путешествие к мысу Птичий на Сахалине - это уникальная возможность насладиться красотой природы.

Величественные скалы, бескрайние просторы Охотского моря и песчаные пляжи создают незабываемый ландшафт. По дороге можно встретить изюбров, лис и хорьков, что добавляет особую атмосферу приключения.

Прогулка по лесу и вдоль берега позволит сделать потрясающие фотографии и ощутить гармонию с природой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Уникальное путешествие на джипах
  • 🌊 Потрясающие виды Охотского моря
  • 🦌 Возможность увидеть диких животных
  • 📸 Идеальные места для фотографий
  • 🌲 Прогулка по живописному лесу
    • Джиппинг к завораживающему мысу Птичий
    Джиппинг к завораживающему мысу Птичий
    Джиппинг к завораживающему мысу Птичий
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Мыс Птичий
  • Охотское море
  • Лесные тропы

    • Описание экскурсии

    Путешествие по живописному побережью Сахалина

    Наш путь пролегает вдоль живописного побережья и через лесные тропы, где у вас будет возможность встретить обитателей Сахалина. На этом удивительном острове водятся благородные изюбры, лисы и хорьки, которые иногда выходят на дорогу, чтобы понаблюдать за редкими гостями. Каждая встреча с дикими животными — это настоящий подарок, который делает ваше путешествие по Сахалину ещё более незабываемым.

    Прогулка по сказочному лесу

    Мы прогуляемся по сказочному лесу с его густой зеленью и живописными деревьями. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и ощутить её величие. Природа Сахалина удивительна, и каждый шаг в этом лесу наполнен магией.

    Отдых на песчаном берегу

    Мы пройдём вдоль песчаного берега, где вы сможете отдохнуть среди величественных скал и насладиться звуком волн Охотского моря. Это идеальное место для того, чтобы сделать потрясающие фотографии и ощутить гармонию с природой. Не упустите шанс запечатлеть моменты, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.

    Путешествие по Сахалину — это не просто экскурсия, это возможность увидеть мир с новой стороны и наполнить свою жизнь яркими впечатлениями. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту этого удивительного острова!

    ежедневно

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Охотск
    • Мыс Птичий
    Что включено
    • Чай и бутерброды
    • Транспортные услуги
    Что не входит в цену
    • Услуги гида
    Место начала и завершения?
    Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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