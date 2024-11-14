Отправьтесь в захватывающее путешествие на джипах к мысу Птичий на Сахалине. Откройте для себя уникальные виды, диких животных и нетронутую природу
Путешествие к мысу Птичий на Сахалине - это уникальная возможность насладиться красотой природы.
Величественные скалы, бескрайние просторы Охотского моря и песчаные пляжи создают незабываемый ландшафт. По дороге можно встретить изюбров, лис и хорьков, что добавляет особую атмосферу приключения.
Прогулка по лесу и вдоль берега позволит сделать потрясающие фотографии и ощутить гармонию с природой
5 причин купить эту экскурсию
🚙 Уникальное путешествие на джипах
🌊 Потрясающие виды Охотского моря
🦌 Возможность увидеть диких животных
📸 Идеальные места для фотографий
🌲 Прогулка по живописному лесу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Мыс Птичий
Охотское море
Лесные тропы
Описание экскурсии
Путешествие по живописному побережью Сахалина
Наш путь пролегает вдоль живописного побережья и через лесные тропы, где у вас будет возможность встретить обитателей Сахалина. На этом удивительном острове водятся благородные изюбры, лисы и хорьки, которые иногда выходят на дорогу, чтобы понаблюдать за редкими гостями. Каждая встреча с дикими животными — это настоящий подарок, который делает ваше путешествие по Сахалину ещё более незабываемым.
Прогулка по сказочному лесу
Мы прогуляемся по сказочному лесу с его густой зеленью и живописными деревьями. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и ощутить её величие. Природа Сахалина удивительна, и каждый шаг в этом лесу наполнен магией.
Отдых на песчаном берегу
Мы пройдём вдоль песчаного берега, где вы сможете отдохнуть среди величественных скал и насладиться звуком волн Охотского моря. Это идеальное место для того, чтобы сделать потрясающие фотографии и ощутить гармонию с природой. Не упустите шанс запечатлеть моменты, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.
Путешествие по Сахалину — это не просто экскурсия, это возможность увидеть мир с новой стороны и наполнить свою жизнь яркими впечатлениями. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту этого удивительного острова!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.