Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
18 мар в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
от 30 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 202410.08.24 были на экскурсии на Птичий мыс, мыс Великан и останец Лягушка у Константина. Все очень понравилось! Константин очень открытый и
- ООльга10 августа 2024От экскурсии остались под большим впечатлением-увидели мыс Великан во всём его великолепии. Нам всё понравилось. Рекомендую экскурсию как обязательную к посещению этого прекрасного,загадочного места,оно точно не оставит никого равнодушным. Гид Анна очень интересно и познавательно рассказала про Сахалин.
- ЕЕлизвета8 сентября 2023Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
- ННадежда6 сентября 2023С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
- ММаксим17 июля 2023Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс Птичий»
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