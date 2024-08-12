Мыс Птичий – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Птичий» в Южно-Сахалинске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тур на мыс Великан
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
18 мар в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
от 30 600 ₽ за всё до 3 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Джиппинг
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    10.08.24 были на экскурсии на Птичий мыс, мыс Великан и останец Лягушка у Константина. Все очень понравилось! Константин очень открытый и
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    приятный человек, любящий свой родной край, организовал все в лучшем виде. Оказывал поддержку на сложных этапах пути, предложил дополнительное место для посещения (прогулка к мысу Великан по красивой лесной тропе), которое нам очень понравилось. Рассказывал интересные, небанальные факты о Сахалине: об истории, населении, природе, экономическом состоянии и т. д. Также Константин организовал вкусный перекус на берегу моря: авторский чай из собственноручно собранных трав, слабосоленая рыба, корейские закуски, сыр и т. д. Остались в восторге! Обязательно рекомендуем Константина в качестве экскурсовода!

  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Тур на мыс Великан
    От экскурсии остались под большим впечатлением-увидели мыс Великан во всём его великолепии. Нам всё понравилось. Рекомендую экскурсию как обязательную к посещению этого прекрасного,загадочного места,оно точно не оставит никого равнодушным. Гид Анна очень интересно и познавательно рассказала про Сахалин.
  • Е
    Елизвета
    8 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
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    посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.

  • Н
    Надежда
    6 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
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    Птичий и останец Лягушка. Программа была насыщенная, дорога выматывающая, но мы не носились "галопом по Европе", а спокойно успели насладиться всеми красотами. Костя также снял нас с квадрокоптера, погода нам благоволила в этом. Рекомендую всем!

  • М
    Максим
    17 июля 2023
    Тур на мыс Великан
    Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс Птичий»

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  1. Тур на мыс Великан
  2. Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
  3. Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в марте 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мыс Птичий" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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