«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Давайте отправимся в небольшое путешествие по Южно-Сахалинску.
За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от площади Ленина и японского наследия до краеведческого музея и парка Гагарина.
Я расскажу вам о богатой истории и культуре города, а еще мы сможем подняться по канатной дороге, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
За время нашей комфортной поездки вы увидите главные достопримечательности города: от площади Ленина и японского наследия до краеведческого музея и парка Гагарина.
Я расскажу вам о богатой истории и культуре города, а еще мы сможем подняться по канатной дороге, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную автомобильную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы познакомитесь с его историей, культурой и главными достопримечательностями, наслаждаясь комфортной поездкой с остановками для фото и прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Здание бывшей мэрии Тойохара
- Международный театральный центр имени А.П. Чехова
- Сахалинский областной краеведческий музей
- Парк ИМ.А.Ю. Гагарина
- Площадь Славы
- Кафедральный собор Воскресения Христова
- Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
- СТК «Горный воздух»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъем по канатной дороге (по желанию): до средней станции - 200 руб. /чел., до верхней - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: СТК «Горный воздух»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Начало: Площадь имени Ленина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
6650 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Начало: Пл. Славы
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Южное кольцо Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
60 000 ₽ за всё до 4 чел.