Найдено 3 экскурсии в категории « Зимние » в Южно-Сахалинске, цены от 8200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности 9 часов Мини-группа до 4 чел. Зимние чудеса Сахалина: бухта Тихая, ледопады и японский храм Побывайте в уникальной бухте Тихой на Сахалине! Впечатляющие ледопады, кекуры, отвесные скалы и руины японского храма ждут вас. Заедем на крабовый рынок Начало: Площадь Победы «Зимние непродуваемые штаны и куртка или горнолыжный костюм» 8200 ₽ за человека 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина Начало: Ваш отель «Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах» Расписание: По договоренности 27 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 10 часов Водная прогулка Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка Присоединяйтесь к захватывающей зимней рыбалке и крабалке на Сахалине! Ловля корюшки и крабов под льдом озер и морей подарит незабываемые впечатления Начало: П. Лесное, р. Найба, о. Буссе «Зимой ехать ловить корюшку можно всей семьей — и с женой и с детьми» 10 000 ₽ за человека Другие экскурсии Южно-Сахалинска

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Зимние»

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