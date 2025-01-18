9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Зимние чудеса Сахалина: бухта Тихая, ледопады и японский храм
Побывайте в уникальной бухте Тихой на Сахалине! Впечатляющие ледопады, кекуры, отвесные скалы и руины японского храма ждут вас. Заедем на крабовый рынок
Начало: Площадь Победы
«Зимние непродуваемые штаны и куртка или горнолыжный костюм»
8200₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
«Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Водная прогулка
Сахалинская зимняя рыбалка и крабалка
Присоединяйтесь к захватывающей зимней рыбалке и крабалке на Сахалине! Ловля корюшки и крабов под льдом озер и морей подарит незабываемые впечатления
Начало: П. Лесное, р. Найба, о. Буссе
«Зимой ехать ловить корюшку можно всей семьей — и с женой и с детьми»
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
10 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Зимние»
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