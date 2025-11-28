Мыс Евстафия — удивительное место на Сахалине, где природа и история сливаются воедино.
Здесь вы сможете насладиться захватывающими видами, узнать о богатой истории региона и познакомиться с уникальной культурой. Не упустите возможность посетить это потрясающее место и откройте для себя красоту Сахалина!
Описание экскурсииСахалин глазами коренного жителя Наш путь до мыса Евстафия будет пролегать через несколько интересных локаций.
- Мы посетим экоферму с оленями.
- Увидим незамерзающий морской торговый порт Корсаков.
- Нас ждет самый большой в стране завод по производству сжиженного природного газа и его факел.
- В сезон на речках можно наблюдать нерест лосося.
• Также вы узнаете историю названия посёлка Новиково и почему озера здесь стали бирюзовыми. Важная информация:
- На месте назначения вам будет предоставлена кемпинговая мебель.
- Обед можно включить по запросу.
- Экскурсия состоится при наборе группы 4 человека. Если вас меньше, обратитесь ко мне за индивидуальным туром.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экоферма
- Незамерзающий морской торговый порт
- Завод по производству сжиженного природного газа и его факел
- Голубые озёра
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Перелёт на Сахалин
- Личные расходы
- Страховка
- Еда и вода
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, пр. Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Оптимально выезжать в 8 часов утра.
Экскурсия состоится при наборе группы 4 человека.
Если Вас меньше, свяжитесь со мной - обсудим индивидуальную экскурсию.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- На месте назначения вам будет предоставлена кемпинговая мебель
- Обед можно включить по запросу
- Экскурсия состоится при наборе группы 4 человека. Если вас меньше, обратитесь ко мне за индивидуальным туром
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
