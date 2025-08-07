Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Отправляйтесь в путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озера. Вас ждут захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые впечатления
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 16:00
3 сен в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Мыс Евстафия, Бирюзовые озера и мыс Три камня - путешествие на джипах
Начало: Площадь Победы
23 сен в 08:00
28 сен в 08:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
Путешествие по Сахалину: от мысов Великан и Птичий до Бирюзовых озёр и водопадов. Незабываемые приключения ждут вас
Начало: Просп. Победы, 1, Южно-Сахалинск
Расписание: по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
8 сен в 09:00
15 сен в 09:00
60 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2025Благодарим за экскурсию. Яркие впечатления, душевное общение, прекрасная природа!
- ММарина21 июля 202419.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ДДенис16 июня 2023Прекрасная экскурсия с потрясающими видами природы, преодолением горных трасс на джипе через траву с человеческий рост и горные реки.
А в конце обед с видом на море.
Гид Александр кладезь интересных историй про места родного острова и его природу.
