по непростым дорогам и пескам, в целом очень приятная и легкая в общении девушка! Дорога на мыс показалась недолгой: виды на море (залив), на «сахалинские альпийские луга», рассказ про остров, про местных жителей, остановки по пути. Очень впечатлили бирюзовые озера (обязательно заберитесь наверх). В целом природа края не оставила равнодушным ни одного из нашей семьи. Сам мыс великолепен с любой стороны: забрался ли ты наверх, обошел ли его по воде, по берегу, хочется задержаться и насладиться.

Весь день в одной фразе «остановись мгновенье! Ты прекрасно!»

Огромная благодарность Ане за этот день!