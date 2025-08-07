Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Евстафия» в Южно-Сахалинске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправляйтесь в путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озера. Вас ждут захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые впечатления
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 16:00
3 сен в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия, Бирюзовые озера и мыс Три камня - путешествие на джипах
Джиппинг
12 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Начало: Площадь Победы
23 сен в 08:00
28 сен в 08:00
12 000 ₽ за человека
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Сахалину: от мысов Великан и Птичий до Бирюзовых озёр и водопадов. Незабываемые приключения ждут вас
Начало: Просп. Победы, 1, Южно-Сахалинск
Расписание: по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
8 сен в 09:00
15 сен в 09:00
60 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Благодарим за экскурсию. Яркие впечатления, душевное общение, прекрасная природа!
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    19.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
    читать дальше

    по непростым дорогам и пескам, в целом очень приятная и легкая в общении девушка! Дорога на мыс показалась недолгой: виды на море (залив), на «сахалинские альпийские луга», рассказ про остров, про местных жителей, остановки по пути. Очень впечатлили бирюзовые озера (обязательно заберитесь наверх). В целом природа края не оставила равнодушным ни одного из нашей семьи. Сам мыс великолепен с любой стороны: забрался ли ты наверх, обошел ли его по воде, по берегу, хочется задержаться и насладиться.
    Весь день в одной фразе «остановись мгновенье! Ты прекрасно!»
    Огромная благодарность Ане за этот день!

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • Д
    Денис
    16 июня 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Прекрасная экскурсия с потрясающими видами природы, преодолением горных трасс на джипе через траву с человеческий рост и горные реки.
    А в конце обед с видом на море.
    Гид Александр кладезь интересных историй про места родного острова и его природу.

