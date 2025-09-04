Мини-группа
до 4 чел.
Поездка на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Начало: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 1
Завтра в 08:00
5 сен в 06:00
8500 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Мыс Евстафия, Бирюзовые озера и мыс Три камня - путешествие на джипах
Начало: Площадь Победы
23 сен в 08:00
28 сен в 08:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Начало: Южно-Сахалинск, пл. Победы, 1
Расписание: По понедельникам в 8:00
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
10 000 ₽ за человека
