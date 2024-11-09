Поездка в бухту Тихая

Волшебное путешествие к живописной Тихой бухте, историческим танковым пушкам и знаменитым воротам Тории. Насладитесь красотой Сахалина
Экскурсия в Тихую бухту - это волшебное путешествие к одному из самых живописных мест Сахалина! Участники увидят исторические танковые пушки в селе Стародубском, насладятся янтарным пляжем и посетят знаменитые ворота Тории, напоминающие японский иероглиф. Также будет возможность посетить крабовый рынок во Взморье и приобрести свежего краба. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и историей Сахалина
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🌊 Живописная Тихая бухта
🕰️ Исторические танковые пушки
🏖️ Янтарный пляж
⛩️ Ворота Тории
🦀 Крабовый рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Танковые пушки
Янтарный пляж
Ворота Тории
Крабовый рынок
Описание экскурсии
Добро пожаловать на наш остров!
Дорогие друзья и гости нашего острова! Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одной из самых живописных бухт — Тихой бухте. Этот сказочный берег завораживает своей красотой и спокойствием.
Путешествие по историческим местам
По пути к Тихой бухте мы сделаем остановку в селе Стародубском, где можно увидеть исторические танковые пушки. Здесь, на берегу Охотского моря, история оживает перед глазами.
Янтарный пляж
Не упустите возможность полюбоваться восхитительным янтарным пляжем, который станет настоящим украшением вашего отдыха.
Ворота Тории
Далее мы посетим ворота Тории — один из самых известных исторических памятников Сахалина. Их форма напоминает японский иероглиф, что добавляет особую атмосферу этому месту.
Крабовый рынок
Завершим наше путешествие посещением крабового рынка во Взморье. Здесь у вас будет возможность приобрести свежайшего и вкуснейшего краба, который станет настоящим лакомством.
Мы уверены, что это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и оставит только положительные эмоции!
Начало: Ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
Завершение: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.