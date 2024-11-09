Поездка в бухту Тихая

Экскурсия в Тихую бухту - это волшебное путешествие к одному из самых живописных мест Сахалина! Участники увидят исторические танковые пушки в селе Стародубском, насладятся янтарным пляжем и посетят знаменитые ворота Тории, напоминающие японский иероглиф. Также будет возможность посетить крабовый рынок во Взморье и приобрести свежего краба. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и историей Сахалина

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать на наш остров!

Дорогие друзья и гости нашего острова! Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одной из самых живописных бухт — Тихой бухте. Этот сказочный берег завораживает своей красотой и спокойствием.

Путешествие по историческим местам

По пути к Тихой бухте мы сделаем остановку в селе Стародубском, где можно увидеть исторические танковые пушки. Здесь, на берегу Охотского моря, история оживает перед глазами.

Янтарный пляж

Не упустите возможность полюбоваться восхитительным янтарным пляжем, который станет настоящим украшением вашего отдыха.

Ворота Тории

Далее мы посетим ворота Тории — один из самых известных исторических памятников Сахалина. Их форма напоминает японский иероглиф, что добавляет особую атмосферу этому месту.

Крабовый рынок

Завершим наше путешествие посещением крабового рынка во Взморье. Здесь у вас будет возможность приобрести свежайшего и вкуснейшего краба, который станет настоящим лакомством.

Мы уверены, что это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и оставит только положительные эмоции!