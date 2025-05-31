Открыть Сахалин: краб, японские тории и бухта Тихая в мини-группе (4 чел)

Путешествие по зимнему Сахалину: ледопады, японские тории, крабовый рынок и живописные пейзажи Восточного побережья. Уникальные впечатления гарантированы
Экскурсия по зимнему Сахалину начнётся с посещения бухты Тихой, где вы увидите фантастические ледопады и кекуры. По пути заедете к руинам японского храма и на крабовый рынок в посёлке Взморье.
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Путь пройдёт вдоль живописных пейзажей Восточного побережья, где можно встретить рыбацкие посёлки.

В случае неблагоприятных условий, маршрут изменится: возможны прогулки на вершину мыса Тихого или к водопаду Клоковскому. Незабываемые фотографии и яркие впечатления гарантированы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Бухта Тихая с ледопадами
  • 🦀 Крабовый рынок в Взморье
  • ⛩ Японские тории
  • 🏞 Впечатляющие виды хребта Жданко
  • 📸 Незабываемые фотографии
Открыть Сахалин: краб, японские тории и бухта Тихая в мини-группе (4 чел)
Открыть Сахалин: краб, японские тории и бухта Тихая в мини-группе (4 чел)
Открыть Сахалин: краб, японские тории и бухта Тихая в мини-группе (4 чел)
Ближайшие даты:
31
мая9
июн10
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июн22
июн24
июн
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Бухта Тихая
  • Крабовый рынок
  • Японские тории
  • Хребет Жданко
  • Водопад Клоковский

Описание экскурсии

Добро пожаловать в бухту Тихую!

Это одно из самых удивительных мест на Сахалине, где вас ждут захватывающие пейзажи: величественные скалы, фантастические кекуры и бескрайний морской горизонт, который останется в вашем сердце навсегда. По дороге, если позволит погода, вы сможете увидеть впечатляющий хребет Жданко, который раскинулся вдоль моря.

Что вас ждёт:

  • Янтарь
  • Японские тории
  • Рыбацкие деревушки

Мы отправимся по прибрежной дороге к посёлку Стародубское, где у вас будет возможность попытаться найти уникальный сахалинский янтарь. Далее мы заедем в Взморье на крабовый мини-рынок, а перед этим заглянем к остаткам японского храма — сохранившимся вратам тории.

Бухта Тихая и хребет Жданко

Наш путь продолжится к бухте Тихая — одному из самых атмосферных мест на юге Сахалина. По дороге вы увидите хребет Жданко, который напоминает спящего дракона. Скалы, кекуры, птичьи базары и морская гладь создают ту самую атмосферу, за которую люди влюбляются в этот остров.

Клоковский водопад — финальный аккорд

Небольшой, но энергичный подъём к одному из самых высоких водопадов юга Сахалина станет отличным завершением вашей поездки. Высота водопада составляет около 48 метров, и он действительно впечатляет. Здесь вы сможете отдохнуть, сделать фото и насладиться звуком падающей воды.

История и природа Сахалина

Если вы приехали на остров, чтобы увидеть его природные красоты, вдохнуть свежий морской воздух и узнать богатую историю Сахалина — от жизни коренных народов (айнов и нивхов) до периода каторги, японского правления и истории корейцев, оказавшихся здесь — эта экскурсия создана для вас.

Детали путешествия

Путешествие займёт от 8 до 11 часов, в зависимости от вашего темпа прогулки и времени на фотосессии. Важная информация:

  • Расстояние (в одну сторону): 140 км до бухты Тихой, + 60 км до Клоковского водопада.
  • Пешая часть (в зависимости от состава группы и пожеланий): от 2-3 км прогулка по бухте Тихой, подход к водопаду Клоковскому и подъём около 600 метров в одну сторону.
  • Продолжительность: 9–12 часов.
  • Формат: индивидуальный (1-4 гостя; если вас больше — напишите мне, стоимость будет выше).

Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - свободна ли желаемая дата.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Японские врата тории (руины храма Хигаси Сираура дзинзя)
  • Крабовый рынок
  • Бухта Тихая
  • Вид на хребет Жданко (при ясной погоде)
  • Мыс Тихий (при ясной погоде)
  • Вид на пик Смелый (при ясной погоде)
  • Клоковский водопад
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги водителя-гида
  • Сопровождение на маршруте
  • Перекус
  • Рассказы об истории острова
Что не входит в цену
  • Горячий полноценный обед
  • Страховка
  • Морепродукты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы (около пушек)
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - свободна ли желаемая дата.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • 🚗 МЕСТО ВСТРЕЧИ
  • Поездка начинается от Вашего адреса проживания/пребывания. Пожалуйста, уточните в переписке, откуда Вас забрать
  • -
  • ⏰ ВРЕМЯ
  • Если у Вас есть жёсткие временные рамки или хотите выехать в определённый час - сообщите нам заранее, чтобы мы подстроили маршрут
  • ⏳ Стандартно выезд в 08:00-09:00, средняя продолжительность 9-12 часов
  • 🥪 ПЕРЕКУС
  • В стоимость включены бутерброды и чай
  • Дополнительно можете взять с собой:
  • Доп перекус (снеки/шоколадный батончик/выпечка) на день
  • Бутылочку воды или термос с чаем/кофе
  • 📌 Во время поездки будут остановки, где можно купить напитки и/или выпечку
  • 📌 ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
  • Мы всегда стараемся сделать поездку комфортной, поэтому напишите, какой формат Вам ближе:
  • Больше прогулок и активного передвижения
  • Больше остановок для фото и созерцания видов
  • Больше рассказов о природе и истории, или наоборот - минимум информации и больше тишины
  • ❗ Если во время поездки Ваши пожелания или настроение изменились - обязательно скажите об этом гиду сразу! Он сможет подстроиться, чтобы сделать поездку максимально комфортной для Вас
  • 📌 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
  • 🌦️ Погода на Сахалине переменчива - возможны дожди, туман и слякоть. Поездка состоится в любом случае, если условия безопасны (отменяем только при сильном шторме)
  • 📌 Перенос поездки
  • 🔹 При неблагоприятных погодных условиях возможно перенести поездку на другой день, если у нас есть свободные даты. Обычно это возможно в низкий сезон. Но в любом случае - уточняйте, если есть возможность - мы всегда идем навстречу гостям
  • 📌 ОДЕЖДА И ПОДГОТОВКА
  • 👕 Подробную информацию о рекомендуемой одежде и экипировке отправлю отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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