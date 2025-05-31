5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Бухта Тихая с ледопадами
- 🦀 Крабовый рынок в Взморье
- ⛩ Японские тории
- 🏞 Впечатляющие виды хребта Жданко
- 📸 Незабываемые фотографии
Что можно увидеть
- Бухта Тихая
- Крабовый рынок
- Японские тории
- Хребет Жданко
- Водопад Клоковский
Описание экскурсии
Добро пожаловать в бухту Тихую!
Это одно из самых удивительных мест на Сахалине, где вас ждут захватывающие пейзажи: величественные скалы, фантастические кекуры и бескрайний морской горизонт, который останется в вашем сердце навсегда. По дороге, если позволит погода, вы сможете увидеть впечатляющий хребет Жданко, который раскинулся вдоль моря.
Что вас ждёт:
- Янтарь
- Японские тории
- Рыбацкие деревушки
Мы отправимся по прибрежной дороге к посёлку Стародубское, где у вас будет возможность попытаться найти уникальный сахалинский янтарь. Далее мы заедем в Взморье на крабовый мини-рынок, а перед этим заглянем к остаткам японского храма — сохранившимся вратам тории.
Бухта Тихая и хребет Жданко
Наш путь продолжится к бухте Тихая — одному из самых атмосферных мест на юге Сахалина. По дороге вы увидите хребет Жданко, который напоминает спящего дракона. Скалы, кекуры, птичьи базары и морская гладь создают ту самую атмосферу, за которую люди влюбляются в этот остров.
Клоковский водопад — финальный аккорд
Небольшой, но энергичный подъём к одному из самых высоких водопадов юга Сахалина станет отличным завершением вашей поездки. Высота водопада составляет около 48 метров, и он действительно впечатляет. Здесь вы сможете отдохнуть, сделать фото и насладиться звуком падающей воды.
История и природа Сахалина
Если вы приехали на остров, чтобы увидеть его природные красоты, вдохнуть свежий морской воздух и узнать богатую историю Сахалина — от жизни коренных народов (айнов и нивхов) до периода каторги, японского правления и истории корейцев, оказавшихся здесь — эта экскурсия создана для вас.
Детали путешествия
Путешествие займёт от 8 до 11 часов, в зависимости от вашего темпа прогулки и времени на фотосессии. Важная информация:
- Расстояние (в одну сторону): 140 км до бухты Тихой, + 60 км до Клоковского водопада.
- Пешая часть (в зависимости от состава группы и пожеланий): от 2-3 км прогулка по бухте Тихой, подход к водопаду Клоковскому и подъём около 600 метров в одну сторону.
- Продолжительность: 9–12 часов.
- Формат: индивидуальный (1-4 гостя; если вас больше — напишите мне, стоимость будет выше).
Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - свободна ли желаемая дата.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Японские врата тории (руины храма Хигаси Сираура дзинзя)
- Крабовый рынок
- Бухта Тихая
- Вид на хребет Жданко (при ясной погоде)
- Мыс Тихий (при ясной погоде)
- Вид на пик Смелый (при ясной погоде)
- Клоковский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя-гида
- Сопровождение на маршруте
- Перекус
- Рассказы об истории острова
Что не входит в цену
- Горячий полноценный обед
- Страховка
- Морепродукты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- 🚗 МЕСТО ВСТРЕЧИ
- Поездка начинается от Вашего адреса проживания/пребывания. Пожалуйста, уточните в переписке, откуда Вас забрать
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- ⏰ ВРЕМЯ
- Если у Вас есть жёсткие временные рамки или хотите выехать в определённый час - сообщите нам заранее, чтобы мы подстроили маршрут
- ⏳ Стандартно выезд в 08:00-09:00, средняя продолжительность 9-12 часов
- 🥪 ПЕРЕКУС
- В стоимость включены бутерброды и чай
- Дополнительно можете взять с собой:
- Доп перекус (снеки/шоколадный батончик/выпечка) на день
- Бутылочку воды или термос с чаем/кофе
- 📌 Во время поездки будут остановки, где можно купить напитки и/или выпечку
- 📌 ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
- Мы всегда стараемся сделать поездку комфортной, поэтому напишите, какой формат Вам ближе:
- Больше прогулок и активного передвижения
- Больше остановок для фото и созерцания видов
- Больше рассказов о природе и истории, или наоборот - минимум информации и больше тишины
- ❗ Если во время поездки Ваши пожелания или настроение изменились - обязательно скажите об этом гиду сразу! Он сможет подстроиться, чтобы сделать поездку максимально комфортной для Вас
- 📌 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
- 🌦️ Погода на Сахалине переменчива - возможны дожди, туман и слякоть. Поездка состоится в любом случае, если условия безопасны (отменяем только при сильном шторме)
- 📌 Перенос поездки
- 🔹 При неблагоприятных погодных условиях возможно перенести поездку на другой день, если у нас есть свободные даты. Обычно это возможно в низкий сезон. Но в любом случае - уточняйте, если есть возможность - мы всегда идем навстречу гостям
- 📌 ОДЕЖДА И ПОДГОТОВКА
- 👕 Подробную информацию о рекомендуемой одежде и экипировке отправлю отдельно