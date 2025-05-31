Экскурсия по зимнему Сахалину начнётся с посещения бухты Тихой, где вы увидите фантастические ледопады и кекуры. По пути заедете к руинам японского храма и на крабовый рынок в посёлке Взморье.

Путь пройдёт вдоль живописных пейзажей Восточного побережья, где можно встретить рыбацкие посёлки. В случае неблагоприятных условий, маршрут изменится: возможны прогулки на вершину мыса Тихого или к водопаду Клоковскому. Незабываемые фотографии и яркие впечатления гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Добро пожаловать в бухту Тихую!

Это одно из самых удивительных мест на Сахалине, где вас ждут захватывающие пейзажи: величественные скалы, фантастические кекуры и бескрайний морской горизонт, который останется в вашем сердце навсегда. По дороге, если позволит погода, вы сможете увидеть впечатляющий хребет Жданко, который раскинулся вдоль моря.

Что вас ждёт:

Янтарь

Японские тории

Рыбацкие деревушки

Мы отправимся по прибрежной дороге к посёлку Стародубское, где у вас будет возможность попытаться найти уникальный сахалинский янтарь. Далее мы заедем в Взморье на крабовый мини-рынок, а перед этим заглянем к остаткам японского храма — сохранившимся вратам тории.

Бухта Тихая и хребет Жданко

Наш путь продолжится к бухте Тихая — одному из самых атмосферных мест на юге Сахалина. По дороге вы увидите хребет Жданко, который напоминает спящего дракона. Скалы, кекуры, птичьи базары и морская гладь создают ту самую атмосферу, за которую люди влюбляются в этот остров.

Клоковский водопад — финальный аккорд

Небольшой, но энергичный подъём к одному из самых высоких водопадов юга Сахалина станет отличным завершением вашей поездки. Высота водопада составляет около 48 метров, и он действительно впечатляет. Здесь вы сможете отдохнуть, сделать фото и насладиться звуком падающей воды.

История и природа Сахалина

Если вы приехали на остров, чтобы увидеть его природные красоты, вдохнуть свежий морской воздух и узнать богатую историю Сахалина — от жизни коренных народов (айнов и нивхов) до периода каторги, японского правления и истории корейцев, оказавшихся здесь — эта экскурсия создана для вас.

Детали путешествия

Путешествие займёт от 8 до 11 часов, в зависимости от вашего темпа прогулки и времени на фотосессии. Важная информация: