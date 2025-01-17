5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные северные пейзажи
- ❄️ Впечатляющие ледопады
- 🗿 Фантастические кекуры
- 🏯 Руины японского храма
- 🦀 Крабовый рынок
Что можно увидеть
- Бухта Тихая
- Руины японского храма
- Крабовый рынок
Описание экскурсии
Добро пожаловать в удивительное путешествие!
Приглашаем вас в тур, где вас ожидают не только великолепные природные пейзажи — бухта Тихая, водопады и морские виды, но и яркие локации, такие как крабовый рынок и японские врата тории. Мы расскажем вам о захватывающей истории Сахалина, включая:
- загадочный народ, который когда-то населял эти земли;
- открытия острова;
- первую каторгу;
- японский период;
- появление сахалинских корейцев;
- многое другое.
Комфортное путешествие
Наше путешествие будет проходить в комфортном ритме. Мы предусмотрели остановки для фотографий, время для наслаждения природой и уютные перекусы. Вы не будете спешить — мы уделяем достаточно времени каждой локации, чтобы вы могли в полной мере насладиться атмосферой.
Вкусные угощения
Для вас мы подготовили вкусные бутерброды с красной рыбой и горячий чай. Тур проходит в мини-группах, что позволяет каждому участнику получить максимум внимания и заботы.
Сезонные особенности
В течение всего года, с января по декабрь, мы посетим Клоковский водопад. А в феврале и марте, когда море покрывается льдом, вместо водопада мы прогуляемся к бухте, где вас ждут волшебные ледопады.
Что взять с собой
Для комфортной поездки рекомендуем взять с собой:
- Теплую одежду:
- Теплую зимнюю обувь с хорошим протектором (каблуки, угги и кроссовки не подходят);
- Зимние непродуваемые штаны и куртку или горнолыжный костюм;
- Термобелье и флисовую кофту;
- Теплую шапку, шарф или снуд;
- Перчатки или варежки;
- Теплые носки.
- Перекус:
- Бутылочку воды или термос с чаем или кофе для прогулки;
- Шоколадный батончик, сэндвичи или орехи (рекомендация).
Условия проведения экскурсии:Экскурсия проводится ежедневно. Минимальный состав группы — 3 человека. Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, перед бронированием.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Японские врата тории
- Крабовый рынок
- Бухта Тихая
- Вид на хребет Жданко (при ясной погоде)
- Мыс Тихий
- Вид на пик Смелый (при ясной погоде)
- Клоковский водопад (декабрь-январь)
- Ледопады (февраль-март)
Что включено
- Трансфер
- Водитель-гид
- Сопровождение на маршруте
- Перекус (бутерброды, чай)
- Рассказ об истории острова
Что не входит в цену
- Горячий обед
- Страховка