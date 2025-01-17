На этой индивидуальной экскурсии по Сахалину можно увидеть невероятные северные пейзажи. Бухта Тихая порадует ледопадами, фантастическими кекурами и отвесными скалами. Также предусмотрено посещение руин старинного японского храма и крабового рынка. Экскурсия доступна с середины января по начало марта, что делает её идеальной для зимнего отдыха. Впечатления гарантированы

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Описание экскурсии

Добро пожаловать в удивительное путешествие!

Приглашаем вас в тур, где вас ожидают не только великолепные природные пейзажи — бухта Тихая, водопады и морские виды, но и яркие локации, такие как крабовый рынок и японские врата тории. Мы расскажем вам о захватывающей истории Сахалина, включая:

загадочный народ, который когда-то населял эти земли;

открытия острова;

первую каторгу;

японский период;

появление сахалинских корейцев;

многое другое.

Комфортное путешествие

Наше путешествие будет проходить в комфортном ритме. Мы предусмотрели остановки для фотографий, время для наслаждения природой и уютные перекусы. Вы не будете спешить — мы уделяем достаточно времени каждой локации, чтобы вы могли в полной мере насладиться атмосферой.

Вкусные угощения

Для вас мы подготовили вкусные бутерброды с красной рыбой и горячий чай. Тур проходит в мини-группах, что позволяет каждому участнику получить максимум внимания и заботы.

Сезонные особенности

В течение всего года, с января по декабрь, мы посетим Клоковский водопад. А в феврале и марте, когда море покрывается льдом, вместо водопада мы прогуляемся к бухте, где вас ждут волшебные ледопады.

Что взять с собой

Для комфортной поездки рекомендуем взять с собой: