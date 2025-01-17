Зимние чудеса Сахалина

Побывайте в уникальной бухте Тихой на Сахалине! Впечатляющие ледопады, кекуры, отвесные скалы и руины японского храма ждут вас. Заедем на крабовый рынок
На этой индивидуальной экскурсии по Сахалину можно увидеть невероятные северные пейзажи. Бухта Тихая порадует ледопадами, фантастическими кекурами и отвесными скалами. Также предусмотрено посещение руин старинного японского храма и крабового рынка. Экскурсия доступна с середины января по начало марта, что делает её идеальной для зимнего отдыха. Впечатления гарантированы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные северные пейзажи
  • ❄️ Впечатляющие ледопады
  • 🗿 Фантастические кекуры
  • 🏯 Руины японского храма
  • 🦀 Крабовый рынок
Зимние чудеса Сахалина
Зимние чудеса Сахалина
Зимние чудеса Сахалина
Ближайшие даты:
31
июл1
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авг6
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Бухта Тихая
  • Руины японского храма
  • Крабовый рынок

Описание экскурсии

Добро пожаловать в удивительное путешествие!

Приглашаем вас в тур, где вас ожидают не только великолепные природные пейзажи — бухта Тихая, водопады и морские виды, но и яркие локации, такие как крабовый рынок и японские врата тории. Мы расскажем вам о захватывающей истории Сахалина, включая:

  • загадочный народ, который когда-то населял эти земли;
  • открытия острова;
  • первую каторгу;
  • японский период;
  • появление сахалинских корейцев;
  • многое другое.

Комфортное путешествие

Наше путешествие будет проходить в комфортном ритме. Мы предусмотрели остановки для фотографий, время для наслаждения природой и уютные перекусы. Вы не будете спешить — мы уделяем достаточно времени каждой локации, чтобы вы могли в полной мере насладиться атмосферой.

Вкусные угощения

Для вас мы подготовили вкусные бутерброды с красной рыбой и горячий чай. Тур проходит в мини-группах, что позволяет каждому участнику получить максимум внимания и заботы.

Сезонные особенности

В течение всего года, с января по декабрь, мы посетим Клоковский водопад. А в феврале и марте, когда море покрывается льдом, вместо водопада мы прогуляемся к бухте, где вас ждут волшебные ледопады.

Что взять с собой

Для комфортной поездки рекомендуем взять с собой:

  • Теплую одежду:
    • Теплую зимнюю обувь с хорошим протектором (каблуки, угги и кроссовки не подходят);
    • Зимние непродуваемые штаны и куртку или горнолыжный костюм;
    • Термобелье и флисовую кофту;
    • Теплую шапку, шарф или снуд;
    • Перчатки или варежки;
    • Теплые носки.
  • Перекус:
    • Бутылочку воды или термос с чаем или кофе для прогулки;
    • Шоколадный батончик, сэндвичи или орехи (рекомендация).

Условия проведения экскурсии:Экскурсия проводится ежедневно. Минимальный состав группы — 3 человека. Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, перед бронированием.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Японские врата тории
  • Крабовый рынок
  • Бухта Тихая
  • Вид на хребет Жданко (при ясной погоде)
  • Мыс Тихий
  • Вид на пик Смелый (при ясной погоде)
  • Клоковский водопад (декабрь-январь)
  • Ледопады (февраль-март)
Что включено
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Сопровождение на маршруте
  • Перекус (бутерброды, чай)
  • Рассказ об истории острова
Что не входит в цену
  • Горячий обед
  • Страховка
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Условия проведения экскурсии:Экскурсия проводится ежедневно. Минимальный состав группы — 3 человека. Наличие свободных мест уточняйте, пожалуйста, перед бронированием.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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