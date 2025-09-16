читать дальше

этого человека на самом высочайшем уровне. Мало того, что он сделал свою работу прекрасно, но у нас отменилась поездка на завтра с другим оператором и мы ему сообщили об этом, так он в течении часа (на обратной дороге) разрулил нашу проблему и в итоге отдых был неиспорченный. И это не всё, сколько добра и подсказок мы получили от Вадима, это просто Куча. Всю дорогу нам рассказывал и очень-очень интересно про историю жизнь. Ну очень подкован - профессионал. Также очень благодарны водителю Вячеславу из команды Вадима, который возил нас на мыс Великан и так же заботился, как близких друзьях. Обязательно рекомендую отдых в вашей компании.