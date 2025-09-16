Индивидуальная
до 12 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 07:00
24 окт в 07:00
30 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Черемшанский водопад
Начало: Ваше место пребывания
«Долинск — Черемшанский водопад Об экскурсии На Сахалине насчитывается 232 известных водопада»
Расписание: По договоренности время выезда может быть изменено
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
34 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка в бухту Тихая, Быковские пороги и водопад Клоковский
Начало: Ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
«побываем на Быковских порогах и водопаде Клоковский»
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
40 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААделина16 сентября 2025Спасибо Вам огромное. Поездка на бухту Тихая была просто великолепной. С нами был водитель и Гид Вадим. Мастерство и профессионализм
- ННаталья30 июля 2025Благодарим за интересную экскурсию. Природа впечатлила! Краб восхитил! Гид Ольга очаровала!
- ННадежда27 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Повезлос погодой, купались в Тихой, ели краба, собирали янтарь, умилялись на нерп, наслаждались шумом водопада, погрузились в историю и настоящую жизнь острова узнали много нового о людях проживающих здесь. Большой респект гиду и водителю Вадиму
- ВВалерий15 июля 2025Всё хорошо!
- ААлександр23 сентября 2024Отличное сопровождение, девушка-водитель местная, с хорошим знанием истории Сахалина, но не "душная". Прекрасно чувствует людей, необходимый ритм поездки.
Маршрут хорошо продуман, есть запас по времени. Организация отличная.
Большая благодарность за экскурсию!
- ААнна23 сентября 2024Спасибо Вадиму, который сделал наш день незабываемым! Мы остались очень довольны поездкой. Все было идеально начиная от чистоты в машине
- ООльга5 сентября 2024Это был чудесный день! Спасибо Вадиму за прекрасно проведенное время, за массу впечатлений, за непередаваемые эмоции, полученные от экскурсии!
- ММарина24 августа 2024Отличная эускурсия. Очень благодарны Вадиму за поездку и интересные рассказы. На экскурсии была только наша семья, поэтому нас не торопили
- ООльга16 августа 2024Прекрасная экскурсия. Мы в своей компании с нами гид Вадим – приятный собеседник, умный, внимательный и любящий свой край, свой
- ООльга21 июля 2024Отличная поездка с прекрасным гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в октябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 30 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Водопады», 12 ⭐ отзывов, цены от 30000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь