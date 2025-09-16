Мои заказы

Экскурсии на водопады из Южно-Сахалинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Южно-Сахалинске, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 07:00
24 окт в 07:00
30 000 ₽ за всё до 12 чел.
Черемшанский водопад
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черемшанский водопад
Начало: Ваше место пребывания
«Долинск — Черемшанский водопад Об экскурсии На Сахалине насчитывается 232 известных водопада»
Расписание: По договоренности время выезда может быть изменено
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
34 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в бухту Тихая, Быковские пороги и водопад Клоковский
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка в бухту Тихая, Быковские пороги и водопад Клоковский
Начало: Ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
«побываем на Быковских порогах и водопаде Клоковский»
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
40 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аделина
    16 сентября 2025
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Спасибо Вам огромное. Поездка на бухту Тихая была просто великолепной. С нами был водитель и Гид Вадим. Мастерство и профессионализм
    этого человека на самом высочайшем уровне. Мало того, что он сделал свою работу прекрасно, но у нас отменилась поездка на завтра с другим оператором и мы ему сообщили об этом, так он в течении часа (на обратной дороге) разрулил нашу проблему и в итоге отдых был неиспорченный. И это не всё, сколько добра и подсказок мы получили от Вадима, это просто Куча. Всю дорогу нам рассказывал и очень-очень интересно про историю жизнь. Ну очень подкован - профессионал. Также очень благодарны водителю Вячеславу из команды Вадима, который возил нас на мыс Великан и так же заботился, как близких друзьях. Обязательно рекомендую отдых в вашей компании.

  • Н
    Наталья
    30 июля 2025
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Благодарим за интересную экскурсию. Природа впечатлила! Краб восхитил! Гид Ольга очаровала!
  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Экскурсия очень понравилась. Повезлос погодой, купались в Тихой, ели краба, собирали янтарь, умилялись на нерп, наслаждались шумом водопада, погрузились в историю и настоящую жизнь острова узнали много нового о людях проживающих здесь. Большой респект гиду и водителю Вадиму
  • В
    Валерий
    15 июля 2025
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Всё хорошо!
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Отличное сопровождение, девушка-водитель местная, с хорошим знанием истории Сахалина, но не "душная". Прекрасно чувствует людей, необходимый ритм поездки.
    Маршрут хорошо продуман, есть запас по времени. Организация отличная.
    Большая благодарность за экскурсию!
  • А
    Анна
    23 сентября 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Спасибо Вадиму, который сделал наш день незабываемым! Мы остались очень довольны поездкой. Все было идеально начиная от чистоты в машине
    и заканчивая полной заботой на протяжении всей поездки. Мы любовались красотами, кушали крабов на берегу. Вадим заботливо накрыл нам стол, фотографировал нас, взял на себя разделку крабов, а нам оставалось только наблюдать, кушать и наслаждаться природой. Кормил нас безумно вкусными котлетами из рыбы, которые приготовил сам. Больше того, на протяжении нашего отдыха к Вадиму подходили люди из других экскурсионных групп с благодарностью и сожалением, что он не с ними в данный момент.
    Огромное спасибо за наш день! Все прошло действительно на высшем уровне, но главное было очень душевно ☺️

  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Это был чудесный день! Спасибо Вадиму за прекрасно проведенное время, за массу впечатлений, за непередаваемые эмоции, полученные от экскурсии!
  • М
    Марина
    24 августа 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Отличная эускурсия. Очень благодарны Вадиму за поездку и интересные рассказы. На экскурсии была только наша семья, поэтому нас не торопили
    и мы ни под кого не подстраивались. На крабовом рынке купили краба (об этом заранее по договоренности с нами позаботился Вадим) и в бухте Тихая спокойно за столиком поели. Впечатления от поездки самые приятные. И она стоит тех денег, что мы за нее заплатили. Спасибо, Вадим))

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Прекрасная экскурсия. Мы в своей компании с нами гид Вадим – приятный собеседник, умный, внимательный и любящий свой край, свой
    Сахалин. Было все как обещали: собрали по мешочку янтаря, запечатлели несколько моментов на башнях танков укрепрайона, посетили ворота Тории, купили крабоида на крабовом рыноке, Клоковский водопад и Бухта Тихая и даже напиток из клоповки от Вадима.

  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
    Отличная поездка с прекрасным гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
  2. Черемшанский водопад
  3. Поездка в бухту Тихая, Быковские пороги и водопад Клоковский
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Голубые озёра
  4. Голубые озера
  5. Маяк Анива
  6. Гора Коврижка
  7. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в октябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 30 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
