Отправляйтесь в насыщенное путешествие по южному Сахалину! Вас ждут горные пейзажи Ловецкого перевала, встреча с сивучами в Невельске, живописный водопад Салют и уютная набережная Холмска. Вы увидите маяк на мысе Слепиковского и посетите место ожесточённых боёв на Холмском перевале.
Описание водной прогулкиОтправляйтесь в увлекательное путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Сахалина! Что вас ждёт?
- Ловецкий (Невельский) перевал – величественные горные виды и захватывающие дух панорамы.
- Город Невельск – морские просторы и встреча с сивучами на катере! Эти удивительные морские львы – настоящие хозяева сахалинских берегов.
- Водопад Салют – мощные потоки воды, скрытые в живописном лесу.
- Холмск и его набережная – уютный портовый город с особым колоритом и свежим морским бризом.
- Мыс Слепиковского и маяк – загадочное место на краю земли, где встречаются океанские волны и скалы.
- Холмский перевал и памятник героям – здесь шли ожесточённые бои за освобождение Сахалина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на катере (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Проспект победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время лучше уточнить, либо, если у вас есть лимит по времени, тоже лучше уточнить.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
