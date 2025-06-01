Индивидуальная
до 1 чел.
Тур на Мыс Слепиковского и пляж Черные пески
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности время выезда может быть изменено
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
28 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительное Южное кольцо Сахалина
Путешествуйте по уникальному маршруту Южного кольца Сахалина и откройте для себя оба побережья острова за один день. Насладитесь природой и историей региона
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
60 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Юго-западное кольцо Сахалина
Погрузитесь в атмосферу Сахалина: Ловецкий перевал, город Невельск, водопад Салют и маяк Слепиковского. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: Проспект победы, 1
Расписание: Время лучше уточнить, либо, если у вас есть лимит по времени, тоже лучше уточнить.
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
35 000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс Слепиковского»
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