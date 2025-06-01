Водная прогулка

Юго-западное кольцо Сахалина Погрузитесь в атмосферу Сахалина: Ловецкий перевал, город Невельск, водопад Салют и маяк Слепиковского. Уникальные виды и исторические места ждут вас Начало: Проспект победы, 1

Расписание: Время лучше уточнить, либо, если у вас есть лимит по времени, тоже лучше уточнить.