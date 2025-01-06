Путешествие в зимнюю Тихую бухту обещает незабываемые впечатления.
В ходе экскурсии вы увидите исторические танковые пушки в селе Стародубском, ворота Тории - символ Сахалина, и сможете насладиться свежими морскими деликатесами на крабовом рынке. Теплая одежда обязательна, а зимнюю обувь можно взять в аренду. Присоединяйтесь к этой сказочной экскурсии и откройте для себя красоту зимнего Сахалина
В ходе экскурсии вы увидите исторические танковые пушки в селе Стародубском, ворота Тории - символ Сахалина, и сможете насладиться свежими морскими деликатесами на крабовом рынке. Теплая одежда обязательна, а зимнюю обувь можно взять в аренду. Присоединяйтесь к этой сказочной экскурсии и откройте для себя красоту зимнего Сахалина
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Волшебные зимние пейзажи
- 🕰️ Исторические танковые пушки
- ⛩️ Ворота Тории - символ Сахалина
- 🦀 Свежие морские деликатесы
- 👟 Возможность аренды зимней обуви
Что можно увидеть
- Танковые пушки
- Ворота Тории
- Крабовый рынок
Описание экскурсии
Добро пожаловать на наш остров!
Дорогие друзья и гости нашего острова! Мы рады пригласить вас в незабываемое путешествие к одной из самых живописных бухт — Тихой бухте. Зимой это место особенно завораживает своей красотой, и вы сможете насладиться сказочным берегом, который не оставит вас равнодушными.
Что вас ждет в путешествии?
По дороге к Тихой бухте мы сделаем несколько интересных остановок:
- Село Стародубское: Здесь вы сможете увидеть исторические танковые пушки, которые хранят память о прошлом. Берег Охотского моря всегда был на прицеле, и это место наполнено историей.
- Ворота Тории: Один из самых популярных исторических памятников Сахалина. Их форма напоминает японский иероглиф, и это создает уникальную атмосферу.
- Крабовый рынок: Обязательно посетите этот рынок, где вы сможете приобрести свежайшего и вкуснейшего краба. Это настоящая находка для гурманов!
Подготовьтесь к путешествию
Не забудьте одеться тепло в соответствии с погодными условиями. Если у вас нет зимней теплой обуви, не переживайте — вы можете взять её в аренду.
Мы уверены, что это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и незабываемых моментов. Ждем вас на нашем острове!
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Артиллерийский взвод танковых пушек
- Ворота Тории
- Крабовый рынок
- Бухта Тихая
- Ледопады
Что включено
- Транспорт
- Гид-водитель
- Чай и бутерброды
Что не входит в цену
- Аренда зимних сапог (если нет тёплой обуви)
- Личные покупки (на рынке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Одевайтесь потеплее: есть рыбацкие сапоги в аренду
- Если у вас нет теплой обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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