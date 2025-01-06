Путешествие в зимнюю Тихую бухту обещает незабываемые впечатления. В ходе экскурсии вы увидите исторические танковые пушки в селе Стародубском, ворота Тории - символ Сахалина, и сможете насладиться свежими морскими деликатесами на крабовом рынке. Теплая одежда обязательна, а зимнюю обувь можно взять в аренду. Присоединяйтесь к этой сказочной экскурсии и откройте для себя красоту зимнего Сахалина

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать на наш остров!

Дорогие друзья и гости нашего острова! Мы рады пригласить вас в незабываемое путешествие к одной из самых живописных бухт — Тихой бухте. Зимой это место особенно завораживает своей красотой, и вы сможете насладиться сказочным берегом, который не оставит вас равнодушными.

Что вас ждет в путешествии?

По дороге к Тихой бухте мы сделаем несколько интересных остановок:

Село Стародубское: Здесь вы сможете увидеть исторические танковые пушки, которые хранят память о прошлом. Берег Охотского моря всегда был на прицеле, и это место наполнено историей.

Здесь вы сможете увидеть исторические танковые пушки, которые хранят память о прошлом. Берег Охотского моря всегда был на прицеле, и это место наполнено историей. Ворота Тории: Один из самых популярных исторических памятников Сахалина. Их форма напоминает японский иероглиф, и это создает уникальную атмосферу.

Один из самых популярных исторических памятников Сахалина. Их форма напоминает японский иероглиф, и это создает уникальную атмосферу. Крабовый рынок: Обязательно посетите этот рынок, где вы сможете приобрести свежайшего и вкуснейшего краба. Это настоящая находка для гурманов!

Подготовьтесь к путешествию

Не забудьте одеться тепло в соответствии с погодными условиями. Если у вас нет зимней теплой обуви, не переживайте — вы можете взять её в аренду.

Мы уверены, что это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и незабываемых моментов. Ждем вас на нашем острове!