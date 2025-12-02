Уважаемые жители и гости острова Сахалин, предлагаю вам провести день в дали от городской суеты и насладится подледной рыбалкой на свежем воздухе, это увлекательное занятие не оставит вас равнодушными.
Описание водной прогулкиУважаемые жители и гости острова Сахалин, предлагаю вам провести день в дали от городской суеты и насладится подледной рыбалкой на свежем воздухе, это увлекательное занятие не оставит вас равнодушными. что входит в стоимость: -Трансфер - снасти -палатка, с обогревателем -стульчики -столик - Чай,бутерброды - желающим можем организовать и пожать улов на месте - дорога с замечательными видами, Сахалин прекрасен в любое время года. Что взять с собой: -теплую одежду - теплая обувь, желательно не промокающая, при отсутствии предоставляем в аренду зимнии рыбацкие сапоги 500рублей, замерзли ноги замерз человек, это важно -варежки (перчатки) - есть свои предпочтения по еде и напиткам, можно брать.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
