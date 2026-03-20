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Описание тура

Путешествие на восток, где волны океана разбиваются о берега бухт, где высятся живые вулканы, где прямо из-под земли бьют кипящие ключи и нетронутая природа восхищает своим разнообразием. Вы искупаетесь в Охотском море и попытаетесь найти кусочек янтаря на берегу, обнаружите удивительные арки и колонны причудливых форм, побродите по фумарольному полю и искупаетесь в горячем озере.

Маршрут рассчитан для всех, кто любит активный отдых и времяпровождение на природе, но не готов жертвовать собственным комфортом.

Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.