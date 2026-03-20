Описание тура
Путешествие на восток, где волны океана разбиваются о берега бухт, где высятся живые вулканы, где прямо из-под земли бьют кипящие ключи и нетронутая природа восхищает своим разнообразием. Вы искупаетесь в Охотском море и попытаетесь найти кусочек янтаря на берегу, обнаружите удивительные арки и колонны причудливых форм, побродите по фумарольному полю и искупаетесь в горячем озере.
Маршрут рассчитан для всех, кто любит активный отдых и времяпровождение на природе, но не готов жертвовать собственным комфортом.
Внимание! Места в группах заканчиваются очень быстро, поэтому актуальное количество мест уточняйте при бронировании.
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия
Вас встретят в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезут в гостиницу. Затем — обед в японском ресторане, где подают блюда из свежайших морепродуктов.
После вкусного обеда экскурсия по городу, который богат удивительной японской архитектурой. Вы также посетите смотровую площадку, которая находится на территории горнолыжного комплекса. Оттуда открывается невероятный вид на Южно-Сахалинск и необъятную Сусунайскую долину, пересечённую горными хребтами с густыми лесами. Начало экскурсии - в 14:00.
К вечеру вы вернётесь в гостиницу. В Южно-Сахалинске множество ресторанов с кухней на любой вкус, в которых можно вкусно поужинать (оплачивается самостоятельно).
Проживание: гостиница
Питание: обед
Фото из архива партнеров
Отправление на Кунашир
Утром переезд в порт Корсаков. Там вы взойдёте на теплоход и отправитесь к Курильским островам.
Мимо берегов Анивского полуострова корабль выйдет в Охотское море. А там — бескрайняя гладь воды, стаи дельфинов и парящие в облаках птицы. Отличная возможность отдохнуть — физически и морально!
Питание на теплоходе оплачивается отдельно.
Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за близости действующего вулкана.
Проживание: теплоход
Питание: завтрак
Фото наших туристов
Головнинский клиф
Новый день — и новое чудо! Сегодня вы посетите Головнинский клиф — большую стену с водопадами. Клиф находится на самом юге острова, недалеко от поселения Головнино. В тех краях в 1778 году было основано первое русское поселение на Кунашире.
Пообедаете на берегу Тихого океана. Затем вернётесь в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
Фото наших туристов
Вулкан Менделеева: треккинг по фумарольному полю
Утром вы прибудете в Южно-Курильск. И сразу после завтрака отправитесь к вулкану Менделеева. Вас подвезут на машине по возможности близко и с этого места начнётся треккинг — высоту будете набирать постепенно, проходя по бамбуковым зарослям. На фумарольном поле — двухчасовой привал, чтобы отдохнуть, перекусить, сполна насладиться удивительными пейзажами и внимательно рассмотреть фумаролы — трещинки и отверстия на лавовой корке, по которым поднимаются потоки горячего пара и газов.
При желании можно будет искупаться в термальных источниках.
А вечером возвращение в гостиницу — там вас уже будет ждать ужин с местными деликатесами.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 40 км
Налегке: 7 км
Фото наших туристов
Вулкан Головнина и озёра - Горячее и Кипящее
Сегодня по плану — треккинг на вулкан Головнина. К отправной точке маршрута вас подвезут на машине, от неё начнётся треккинг. Вы пройдёте по тропам, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли настолько густые, что у вас вряд ли получится сделать и несколько шагов от тропы.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два бурлящих озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, то искупаться во втором — истинное удовольствие.
После насыщенного дня — возвращение в гостиницу, ужин и отдых.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 80 км
Налегке: 14 км
Фото наших туристов
Мыс Столбчатый
Знакомство с чудесами продолжается! Сегодня — ещё один треккинг, на этот раз к мысу Столбчатому, образованному из застывшей и расколовшейся на колонны лавы вулкана Менделеева.
Вы пройдёте по тропе, на которой рядом с могучими елями растёт японская магнолия, и выйдете сначала к грязевым источникам, а позже — к невероятно красивому побережью. Здесь откроется невероятный пейзаж скал Белые монахи, а вы по осколкам застывшей лавы дойдёте к цели — собственно, мысу Столбчатому.
С одной стороны, по суше, он окружён зелёными лугами, а с трёх других — омывается невероятно чистыми водами Охотского моря, в которых можно искупаться, а потом — пообедать вкуснейшей ухой, приготовленной прямо на костре.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 40 км
Налегке: 4 км
Фото наших туристов и из архива партнеров
Прибытие в Южно-Сахалинск
Этот день вы проведёте в море. Можно расслабиться после активных дней, любоваться морскими далями. Если повезёт, увидеть за бортом дельфинов.
Питание на теплоходе оплачивается отдельно.
Вечером ваш корабль прибудет в Южно-Сахалинск. В порту Корсаков вас встретит трансфер, который довезёт до гостиницы.
Проживание: гостиница
Фото наших туристов и из архива партнеров
Свободный день
Сегодня свободный день, который можно провести так, как хочется! Если есть желание ближе познакомиться с историей Сахалина, можно посетить музейно-мемориальный комплекс Победа, один из лучших военных музеев России. Также можно заглянуть в краеведческий музе, Зооботанический комплекс и SPA-комплекс с аквапарком и бассейнами.
А еще можно наведаться на рыбный рынок, здесь огромное разнообразие свежих морепродуктов и местных деликатесов, которые можно привезти в качестве презента своим близким.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак
Фото наших туристов и из архива партнеров
Отъезд домой
Наше путешествие подошло к концу — уставшие и наполненные неповторимыми эмоциями вы сможете попрощаться с Сахалином. Трансфер в аэропорт и обратный путь домой.
Питание: завтрак
Внимание! В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма) или извержения вулкана маршрут может быть изменен.
Прогулка по мысам Птичий и Великан
Сегодня вам предстоит исследовать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога временами будет непростой, но это того стоит: вы насладитесь потрясающими пейзажи, расстилающимися вокруг.
По прибытии отправитесь в несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. На побережье от мыса Птичий до мыса Великан расположилось множество гротов, пещер, арок и столбов, стоящих прямо в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана. Он и дал название мысу. Вкусный обед и отдых.
К вечеру вернётесь в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед
На авто: 200 км
Налегке: 4 км
Фото наших туристов
Отправление на Сахалин
Вскоре после завтрака вы уедете в порт, оформитесь на рейс и около 13:00 ваш теплоход отправится на Сахалин.
Проживание: теплоход
Питание: завтрак
Фото наших туристов
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-инструкторов
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
- Проживание в гостинице в Южно-Курильске
- Питание по программе
- Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску (1 день)
- Оформление погранпропусков на острова Кунашир и Шикотан
- Оформление пропуска в Курильский заповедник
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты на теплоход по программе
- Питание, не входящее в программу
- Личные расходы (одноместное размещение или улучшение условий проживания, сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Встреча
В первый день тура встреча группы в аэропорту города Южно-Сахалинск. Точное время будет сообщено дополнительно. После встречи групповой трансфер в гостиницу.
Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты с прибытием в 09:00/09:15 или в 12:20/12:35/13:00. Если вы прилетите позже, то, к сожалению, вы не успеете на экскурсию и приветственный обед.
Обратно
В последний день тура групповой трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска входит в стоимость.
Внутренние авиаперелёты и теплоход оплачиваются дополнительно! Билеты приобретаются организаторами.
Внимание! Вы можете приобретать билеты в Южно-Сахалинск только после подтверждения от трэвел эксперта!
Проживание:
В стоимость путешествия входит проживание:
- в Южно-Сахалинске в гостинице в 2-местных номерах с удобствами;
- на острове Кунашир в гостинице в 2-местных номерах с частичными удобствами;
- на теплоходе в 4-местных каютах.
Если вы путешествуете один/одна мы можем постараться подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за одноместное проживание.
Важно! Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Питание
Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.
Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.