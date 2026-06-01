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Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней

Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Ощутить всю силу Тихого океана, пройтись по фумарольным полям и насладиться интересными вкусами — всё это ждёт вас в захватывающем путешествии на Сахалин, Кунашир и Шикотан! Вы получите удивительную возможность
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познакомиться с Южно-Сахалинском и насладиться спокойствием бухты Тихая, исследовать бухту Снежкова и атмосферный мыс «Столбчатый», а также оценить красоту озёр Кипящее и Горячее, совершить джип-тур по самым знаковым местам Шикотана и морскую прогулку на каяках. Эмоции, которые останутся с вами навсегда!

Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд не входит в стоимость тура.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути собираем янтарь на Янтарном побережье, посещаем японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

По прибытию на место гуляем по побережью. Природа поистине чудотворна!

Обед горячий на маршруте — сахалинская уха, икра, дальневосточные деликатесы, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отправление на теплоходе на Кунашир

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» на о. Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.

Отправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.

Встреча в порту.

Завтрак в кафе.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Обратите внимание! Проехать к клифу возможно только в большой отлив.

Обед на берегу океана.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

При невозможности проезда на Головнинский клиф – по причине сильного прилива, обвала на побережье и пр., маршрут будет заменен на другой маршрут: Скала Собачка, озеро Лагунное.

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Тихий океан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отправление на теплоходе на о. Шикотан

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

11:00 Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» на о. Шикотан.

17:00 Прибытие в п. Малокурильское, о. Шикотан.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, заселение.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане, не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

На Шикотане самые красивые бухты! Таких на Курилах нигде не найти.

Поездка по окрестностям.

Ужин в гостинице.

Отправление на теплоходе на о. Шикотан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками

Завтрак в гостинице.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана.

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице.

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Завтрак в гостинице.

На берегу инструктаж, посадка в морские каяки – безопасное, комфортное судно. На страховке всегда с группой следует катер.

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.

Прогулка по таким местам доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого океана.

Обед на побережье.

Далее переезд в бухту Димитрова и Аэродромную – невероятно красивые места.

Небольшие пешие прогулки.

Ужин в гостинице.

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и АэродромнаяМорская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Бухта Снежкова. Тихий океан. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в гостинице.

Заброска на маршрут «Бухта Снежкова» до п. Крабозаводское, далее пешком 8 км.

Вы когда-нибудь пересекали остров с одного побережья на другое? Наверное, нет. Вот сегодня это с вами это случится – идем с западного побережья на восточное.

Очень приятная, полная впечатлений прогулка с вкусными запахами можжевельника, шелестом листьев бесконечных здесь полей бамбучника, доносящегося издалека разговора океана и острова. Никаких серьезных подъемов и спусков.

Бухта Снежкова небольшая, уютная, с песчаным пляжем. Попадаешь в нее как в капкан и уходить уже не хочется.

Обед ланч-бокс в бухте.

Ужин в гостинице.

20:00 Трансфер в порт, оформление на судно.

22:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской».

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

Бухта Снежкова. Тихий океан. Отправление на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

День на теплоходе и прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

День на теплоходе и прибытие на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
14 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, каюте теплохода и мотеле.

Стоимость тура на 1 человека – 287 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру – 39 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас Отель»

4 ночи

Гостиница «Мега Палас Отель» расположена в Южно-Сахалинске и относится к числу крупных городских отелей с развитой инфраструктурой.

Гостям предлагается более ста номеров разных категорий — от стандартных до апартаментов и президентских номеров. Из многих номеров открываются виды на город, горы и сопки, а одной из особенностей отеля является панорамная терраса на верхнем этаже.

Для размещения доступны категории «Стандарт», «Делюкс», «Резидентские апартаменты», «Апартаменты Мега», «Резидентский семейный», «Королевский комфорт», «Королевские апартаменты» и «Президентские апартаменты».

Номера различаются по площади и планировке: есть как классические варианты для одного-двух гостей, так и более просторные апартаменты с кухней, гостиной, несколькими спальнями и рабочими зонами. Во всех категориях предусмотрены Wi-Fi, климат-контроль, телевизор, холодильник, чайник, сейф и ежедневная уборка.

На территории отеля работает несколько ресторанов и баров. Гостям доступны ресторан «Гриль на Небе», ресторан «Азия», японский ресторан «BamBoo», лобби-кондитерская «Барон», а также ночной клуб и караоке «Дюк».

Завтрак сервируется с 07:00 до 10:00, также доступно обслуживание в номерах.

К услугам гостей — фитнес-центр, сауна, спа-процедуры и дополнительные зоны для отдыха. Для проживающих бесплатно предоставляется посещение фитнес-клуба, а также свободный вход в ночной клуб «Duke».

Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»Гостиница «Мега Палас Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Айсберг»

4 ночи

Гостиница «Айсберг» — это комплекс из двух корпусов, расположенных рядом на расстоянии 30 метров друг от друга по адресу: улица Океанская, дом 5 в Южно-Курильске. Эта улица является одной из центральных и отличается хорошим расположением, спокойной атмосферой и комфортным личным пространством.

Улица проходит вдоль высокого берега Тихого океана. Расстояние от здания отеля до берега составляет около 50 метров.

В окрестностях можно найти краеведческий музей, насладиться живописными видами природы острова и посетить ещё множество интересных мест.

Каждому гостю предоставляются полотенце и тапочки. Также на территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.

«Айсберг-2» (корпус 2) – новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море. В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Каюта

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Мотель «Островной»

3 ночи

«Островной» расположен на острове Шикотан. Высокий уровень обустройства 41 номера различной категории позволяет получить качественные услуги. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт.

Во дворе мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.

Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.

Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини-кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!

Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.

Мотель «Островной»Мотель «Островной»Мотель «Островной»Мотель «Островной»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание: в Южно-Сахалинске в гостинице "Мега-Палас" 4* (4 ночи) в Южно-Курильске в гостинице "Флагман", частичные удобства (4 ночи) на Шикотане в мотеле "Островной" (3 ночи)
  • В Южно-Сахалинске в гостинице «Мега-Палас» 4* (4 ночи)
  • В Южно-Курильске в гостинице «Флагман», частичные удобства (4 ночи)
  • На Шикотане в мотеле «Островной» (3 ночи)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: на Сахалине согласно программе (4 завтрака, 1 обед) трёхразовое на Кунашире (5 завтраков, 4 обеда, 4 ужина) трёхразовое на Шикотане (3 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
  • На Сахалине согласно программе (4 завтрака, 1 обед)
  • Трёхразовое на Кунашире (5 завтраков, 4 обеда, 4 ужина)
  • Трёхразовое на Шикотане (3 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты, включая портовые сборы и белье на теплоходе (стоимость может измениться):билеты на теплоходы Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (четырёхместная каюта) - 25 000 руб
  • Билеты на теплоходы Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (четырёхместная каюта) - 25 000 руб
  • Питание на теплоходе
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Какие правила необходимо соблюдать для безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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