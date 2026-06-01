Программа тура по дням
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Свободное время ~2,5-3 часа.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд не входит в стоимость тура.
Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.
Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.
Современный красивый город с историей.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:30 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути собираем янтарь на Янтарном побережье, посещаем японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
По прибытию на место гуляем по побережью. Природа поистине чудотворна!
Обед горячий на маршруте — сахалинская уха, икра, дальневосточные деликатесы, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Отправление на теплоходе на Кунашир
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» на о. Кунашир.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.
Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.
Встреча в порту.
Завтрак в кафе.
Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках (по желанию).
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Обратите внимание! Проехать к клифу возможно только в большой отлив.
Обед на берегу океана.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
При невозможности проезда на Головнинский клиф – по причине сильного прилива, обвала на побережье и пр., маршрут будет заменен на другой маршрут: Скала Собачка, озеро Лагунное.
Отправление на теплоходе на о. Шикотан
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
11:00 Оформление на судно.
13:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» на о. Шикотан.
17:00 Прибытие в п. Малокурильское, о. Шикотан.
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, заселение.
Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане, не похожий ни на какой другой.
Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.
На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.
На Шикотане самые красивые бухты! Таких на Курилах нигде не найти.
Поездка по окрестностям.
Ужин в гостинице.
Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
Завтрак в гостинице.
Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана.
Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.
Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.
Обед горячий на побережье.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Завтрак в гостинице.
На берегу инструктаж, посадка в морские каяки – безопасное, комфортное судно. На страховке всегда с группой следует катер.
На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.
Прогулка по таким местам доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого океана.
Обед на побережье.
Далее переезд в бухту Димитрова и Аэродромную – невероятно красивые места.
Небольшие пешие прогулки.
Ужин в гостинице.
Бухта Снежкова. Тихий океан. Отправление на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в гостинице.
Заброска на маршрут «Бухта Снежкова» до п. Крабозаводское, далее пешком 8 км.
Вы когда-нибудь пересекали остров с одного побережья на другое? Наверное, нет. Вот сегодня это с вами это случится – идем с западного побережья на восточное.
Очень приятная, полная впечатлений прогулка с вкусными запахами можжевельника, шелестом листьев бесконечных здесь полей бамбучника, доносящегося издалека разговора океана и острова. Никаких серьезных подъемов и спусков.
Бухта Снежкова небольшая, уютная, с песчаным пляжем. Попадаешь в нее как в капкан и уходить уже не хочется.
Обед ланч-бокс в бухте.
Ужин в гостинице.
20:00 Трансфер в порт, оформление на судно.
22:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской».
Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.
День на теплоходе и прибытие на Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.
20:00 Прибытие в порт Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, каюте теплохода и мотеле.
Стоимость тура на 1 человека – 287 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру – 39 000 руб.
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
- за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
- за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас Отель»
Гостиница «Мега Палас Отель» расположена в Южно-Сахалинске и относится к числу крупных городских отелей с развитой инфраструктурой.
Гостям предлагается более ста номеров разных категорий — от стандартных до апартаментов и президентских номеров. Из многих номеров открываются виды на город, горы и сопки, а одной из особенностей отеля является панорамная терраса на верхнем этаже.
Для размещения доступны категории «Стандарт», «Делюкс», «Резидентские апартаменты», «Апартаменты Мега», «Резидентский семейный», «Королевский комфорт», «Королевские апартаменты» и «Президентские апартаменты».
Номера различаются по площади и планировке: есть как классические варианты для одного-двух гостей, так и более просторные апартаменты с кухней, гостиной, несколькими спальнями и рабочими зонами. Во всех категориях предусмотрены Wi-Fi, климат-контроль, телевизор, холодильник, чайник, сейф и ежедневная уборка.
На территории отеля работает несколько ресторанов и баров. Гостям доступны ресторан «Гриль на Небе», ресторан «Азия», японский ресторан «BamBoo», лобби-кондитерская «Барон», а также ночной клуб и караоке «Дюк».
Завтрак сервируется с 07:00 до 10:00, также доступно обслуживание в номерах.
К услугам гостей — фитнес-центр, сауна, спа-процедуры и дополнительные зоны для отдыха. Для проживающих бесплатно предоставляется посещение фитнес-клуба, а также свободный вход в ночной клуб «Duke».
Гостиница «Флагман»
Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.
Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).
Гостиница «Айсберг»
Гостиница «Айсберг» — это комплекс из двух корпусов, расположенных рядом на расстоянии 30 метров друг от друга по адресу: улица Океанская, дом 5 в Южно-Курильске. Эта улица является одной из центральных и отличается хорошим расположением, спокойной атмосферой и комфортным личным пространством.
Улица проходит вдоль высокого берега Тихого океана. Расстояние от здания отеля до берега составляет около 50 метров.
В окрестностях можно найти краеведческий музей, насладиться живописными видами природы острова и посетить ещё множество интересных мест.
Каждому гостю предоставляются полотенце и тапочки. Также на территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.
«Айсберг-2» (корпус 2) – новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море. В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Каюта
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.
Мотель «Островной»
«Островной» расположен на острове Шикотан. Высокий уровень обустройства 41 номера различной категории позволяет получить качественные услуги. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт.
Во дворе мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини-кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание: в Южно-Сахалинске в гостинице "Мега-Палас" 4* (4 ночи) в Южно-Курильске в гостинице "Флагман", частичные удобства (4 ночи) на Шикотане в мотеле "Островной" (3 ночи)
- В Южно-Сахалинске в гостинице «Мега-Палас» 4* (4 ночи)
- В Южно-Курильске в гостинице «Флагман», частичные удобства (4 ночи)
- На Шикотане в мотеле «Островной» (3 ночи)
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание: на Сахалине согласно программе (4 завтрака, 1 обед) трёхразовое на Кунашире (5 завтраков, 4 обеда, 4 ужина) трёхразовое на Шикотане (3 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
- На Сахалине согласно программе (4 завтрака, 1 обед)
- Трёхразовое на Кунашире (5 завтраков, 4 обеда, 4 ужина)
- Трёхразовое на Шикотане (3 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты, включая портовые сборы и белье на теплоходе (стоимость может измениться):билеты на теплоходы Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (четырёхместная каюта) - 25 000 руб
- Билеты на теплоходы Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (четырёхместная каюта) - 25 000 руб
- Питание на теплоходе
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Какие правила необходимо соблюдать для безопасности?
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
- Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
- Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
Опасные объекты:
- Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.