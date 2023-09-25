Безмятежный Шикотан

Пройтись по следам Айвазовского, полюбоваться живописными бухтами с его картин, увидеть Тихий океан и отправиться в путешествие на теплоходе — это лишь малая часть впечатлений, которые вас ждут в этом туре! Приглашаем присоединиться к нам в этом удивительном приключении по загадочному дальневосточному острову — Шикотан.
5
3 отзыва
Безмятежный Шикотан
Безмятежный Шикотан
Безмятежный Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Мыс Край Света
Мыс Край Света
Полюбуемся на аквамариновые волны, с мощью разбивающиеся о прибрежные скалы
По следам кинематографа
По следам кинематографа
Отправимся к бухте Безымянная — месту съемок фильма про Робинзона Крузо
Путешествие на теплоходе
Путешествие на теплоходе
Это будет удивительное и прекрасное океаническое приключение
Маяк Шпанберга
Маяк Шпанберга
Увидим самую отдаленную точку от Москвы — 7,137 километров по прямой
Активный отдых
Активный отдых
Прогуляемся до бухты Айвазовского, увидим горы Томари и Наторо
Девятый вал
Девятый вал
Вдохнем чистый воздух покрытого ельником острова

Программа тура по дням

1 день

Отправление на о. Шикотан на теплоходе

08:30 Сбор группы на крыльце гостиницы «Гагарин».

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.

Наше путешествие начинается с морского вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации.

Сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты (согласно билетам).

12:00 Отправление теплохода в Малокурильское (о. Шикотан).

Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

Отправление на о. Шикотан на теплоходеОтправление на о. Шикотан на теплоходеОтправление на о. Шикотан на теплоходеОтправление на о. Шикотан на теплоходе
2 день

Прибытие на о. Шикотан. Свободное время

18:00 Подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.

Свободное время.

Прибытие на о. Шикотан. Свободное времяПрибытие на о. Шикотан. Свободное времяПрибытие на о. Шикотан. Свободное времяПрибытие на о. Шикотан. Свободное время
3 день

Мыс Край Света. Бухта Безымянная

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа.

11:30 Прибытие на мыс Край Света — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы на которых отдыхают морские львы и тюлени.

Прогулка на мыс Краб, на котором расположен маяк Шпанберга построенный японцами в 1943 году, этот маяк — самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой.

Переезд в бухту Безымянная — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросанные в бирюзовой воде океана.

Бухту Безымянная часто называют бухтой Робинзона Крузо — именно здесь снимали советский фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссера Станислава Говорухина.

Обед в бухте (ланч боксы).

Прогулка по бухте, при желании возможно искупаться в Тихом океане.

Вечером возвращение в гостиницу, ужин.

Мыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта Безымянная
4 день

Треккинг до бухты Айвазовского

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут до посёлка Крабозаводское.

Далее пеший переход до бухты Айвазовского в одну сторону примерно 6 километров.

По пути увидим горы Томари и Наторо, покрытые старыми елями и пихтами.

В самой бухте расположились два острова — Айвазовского и остров Девятый Вал, расположенный на нем маяк, получил такое название по известной картине русского художника Айвазовского.

Остров Девятый вал покрыт не бамбучником, а ельником, прижатым к земле сильными океанскими ветрами.

Прогулка по бухте.

Обед.

После обеда выдвигаемся назад.

Возвращение в гостиницу, ужин.

Треккинг до бухты АйвазовскогоТреккинг до бухты АйвазовскогоТреккинг до бухты АйвазовскогоТреккинг до бухты АйвазовскогоТреккинг до бухты АйвазовскогоТреккинг до бухты Айвазовского
5 день

Морская прогулка на теплоходе

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

11:00 Трансфер в морской порт Малокурильска (о. Шикотан).

12:00 Посадка на теплоход.

14:00 Отправление в порт Корсаков (о. Сахалин).

Обед и ужин самостоятельно на теплоходе.

Морская прогулка на теплоходеМорская прогулка на теплоходеМорская прогулка на теплоходеМорская прогулка на теплоходе
6 день

Отъезд

Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Шикотан и в каютах теплохода.

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.

Варианты проживания

Теплоход

2 ночи

4-местная каюта с удобствами.

Гостиница на о. Шикотан

3 ночи

Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.

Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).

В гостинице есть следующие номера:

  • 3 номера с двумя раздельными кроватями;
  • 3 номера с одной двуспальной кроватью;
  • 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).

Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.

Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Проживание в гостинице Малокурильска
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в Южно-Сахалинске (бронируете самостоятельно)
  • Билет на теплоход по маршруту Корсаков - Малокурильское - Корсаков (4-местная каюта второй категории с удобствами) - 10 500 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 7 500 руб
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • треккинговые палки;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание на теплоходе?

Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 сен 2023
Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно выражаю нашим гидам на о. Шикотан -Ивану и Вадиму).
Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно
М
9 окт 2022
Спасибо Вам за прекрасные туры на Итуруп и на Шикотан. Всего два полноценных дня на о. Шикотан! Остальные-приезд/Отъезд не в счет! Однако за 2 дня, благодаря нашему гиду-проводнику Ивану нам
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удалось увидеть: в первый очень погожий день- мыс Край Света, общий панорамный и очень красивый вид на несколько бухт. Мы были на маяке, купались в Тихом Океане в бухте Солдатская (и там же обедали рассматривая великолепный вид). Мы дошли до бухты Робинзона Круза, спускались к Океану, фотографировались в скале с щелью. На второй день погода испортилась, но договорившись с "Высшими Силами" об отсутствии существенного дождя до 16 часов мы дошли до бухты с видом на остров Айвазовского. Зажгли костерок, перекусили и отправились назад уже под дождём серез перевалы и косогоры с иприткой, форсируя разлившиеся речки-ручьи с громадными лопухами на берегах (и с горбушами в воде). Всего прошли во 2й день около 17 км. Видели очень красивые пейзажи. В заключительный день гид Иван показал нам ещё 2 бухты, мы фотографировались на память и грустили. Спасибо принимающей стороне и "Большой Стране" за возможность посмотреть чудесный остров Шикотан! Спасибо гиду, спасибо представителям тур фирм- путешествие прошло на высоком уровне!?

Н
10 мая 2024
Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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