Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление на о. Шикотан на теплоходе
08:30 Сбор группы на крыльце гостиницы «Гагарин».
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
Наше путешествие начинается с морского вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации.
Сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты (согласно билетам).
12:00 Отправление теплохода в Малокурильское (о. Шикотан).
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие на о. Шикотан. Свободное время
18:00 Подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.
Свободное время.
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут.
Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа.
11:30 Прибытие на мыс Край Света — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы на которых отдыхают морские львы и тюлени.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположен маяк Шпанберга построенный японцами в 1943 году, этот маяк — самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой.
Переезд в бухту Безымянная — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросанные в бирюзовой воде океана.
Бухту Безымянная часто называют бухтой Робинзона Крузо — именно здесь снимали советский фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссера Станислава Говорухина.
Обед в бухте (ланч боксы).
Прогулка по бухте, при желании возможно искупаться в Тихом океане.
Вечером возвращение в гостиницу, ужин.
Треккинг до бухты Айвазовского
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут до посёлка Крабозаводское.
Далее пеший переход до бухты Айвазовского в одну сторону примерно 6 километров.
По пути увидим горы Томари и Наторо, покрытые старыми елями и пихтами.
В самой бухте расположились два острова — Айвазовского и остров Девятый Вал, расположенный на нем маяк, получил такое название по известной картине русского художника Айвазовского.
Остров Девятый вал покрыт не бамбучником, а ельником, прижатым к земле сильными океанскими ветрами.
Прогулка по бухте.
Обед.
После обеда выдвигаемся назад.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Морская прогулка на теплоходе
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
11:00 Трансфер в морской порт Малокурильска (о. Шикотан).
12:00 Посадка на теплоход.
14:00 Отправление в порт Корсаков (о. Сахалин).
Обед и ужин самостоятельно на теплоходе.
Отъезд
Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Шикотан и в каютах теплохода.
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
Варианты проживания
Теплоход
4-местная каюта с удобствами.
Гостиница на о. Шикотан
Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.
Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).
В гостинице есть следующие номера:
- 3 номера с двумя раздельными кроватями;
- 3 номера с одной двуспальной кроватью;
- 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).
Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.
Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги гидов-проводников
- Проживание в гостинице Малокурильска
- Питание, указанное в программе тура
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит в цену
- Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в Южно-Сахалинске (бронируете самостоятельно)
- Билет на теплоход по маршруту Корсаков - Малокурильское - Корсаков (4-местная каюта второй категории с удобствами) - 10 500 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 7 500 руб
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.