3 день

Мыс Край Света. Бухта Безымянная

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа.

11:30 Прибытие на мыс Край Света — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы на которых отдыхают морские львы и тюлени.

Прогулка на мыс Краб, на котором расположен маяк Шпанберга построенный японцами в 1943 году, этот маяк — самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой.

Переезд в бухту Безымянная — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросанные в бирюзовой воде океана.

Бухту Безымянная часто называют бухтой Робинзона Крузо — именно здесь снимали советский фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссера Станислава Говорухина.

Обед в бухте (ланч боксы).

Прогулка по бухте, при желании возможно искупаться в Тихом океане.

Вечером возвращение в гостиницу, ужин.