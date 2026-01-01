Описание тура
Групповые заезды: по воскресеньям
Проведите ваш летний отпуск на самом большом острове России!
Вы погуляете по Южно-Сахалинску, увидите артефакты японского периода острова, подышите морским воздухом, восхититесь природой острова. Особенные эмоции вы почувствуете в путешествии к маяку Анива – символу Сахалина!
Просахалинимся?
В зависимости от погодных условий, очередность экскурсий и маршрут могут быть изменены. В группе до 8 участников. Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды.
Время в программе указано ориентировочное!
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска до 12:00 (ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Южно-Сахалинск, иные согласуем в индивидуальном порядке)
Далее нас ждет обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску – городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии. Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить. Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине. Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».
Хорошо нагулявшись, отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!
Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.
Заселяемся в отель, размещение – на усмотрение организатора: Юбилейная, Земляничные Холмы, Сахалин-Саппоро, Белка, Гагарин, Юность, Командор, другие отели аналогичного уровня. С доплатой возможны отели, при наличии мест: Мега Палас 4*, Парадайз Резорт 4*, Санта Резорт 4*, другие отели по согласованию.
Также вы можете самостоятельно забронировать жилье — мы вычтем стоимость проживания из тура. Просьба согласовать локацию проживания, чтобы мы могли вас забирать оттуда на экскурсии.
Клоковский водопад и Бухта Тихая
Завтракаем в отеле.
ок.8:00 Встречаемся с гидом, выезжаем на экскурсию. По дороге мы пособираем сахалинский янтарь, увидим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма.
Далее отправимся на один из самых высоких водопадов Сахалина – Клоковский. Его величественный поток ниспадает с высоты 48–49 м., образуя впечатляющее природное зрелище.
После переезжаем к Бухте Тихая. Это чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. “Тихой” бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность. Песок в бухте – только в прибрежной полосе, основную же ее часть занимают черно-коричневые скалы и большие камни, торчащие из плотного песчаника. В бухте находится скальный островок «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием.
Обедаем на природе в бухте Тихая (в формате ланч-боксов / пикника)
16:00 – Примерное время окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.
18:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск, свободное время.
Мыс Великан
07:30 – Завтракаем в отеле.
08:00 – Выезжаем из Южно-Сахалинска в поселок Охотское.
9:00 – Немного прогуляемся по набережной в п. Охотское.
9:30 – Отправление на мыс Великан.
Мыс Великан обязателен для посещения гостями острова. Он входит в ТОП-5 самых посещаемых мест. Мыс Великан – памятник природы, вероятно, самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан расположились множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм.
13:00 – Обедаем на природе на мысе Великан (ланч-боксы, при группе более 3 человек – полакомимся ухой, чай из сахалинских трав)
16:00 – Окончание экскурсии, выезжаем в п. Охотское.
19:00 – Прибываем в Южно-Сахалинск, свободное время.
Маяк Анива
Завтрак в отеле, возможны брекфаст-боксы.
06:00 / 11:00 / 13:00 – Выезжаем из Южно-Сахалинска в поселок Новиково. Время выезда зависит от слота лодочной переправы к маяку.
Нам проводят инструктаж, садимся в лодки и отправляемся в морское путешествие к маяку Анива.
*Лодка вмещает примерно до 12 человек, на лодке вместе с нами возможны участники из других групп.
Изучаем маяк Анива.
Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки!
Нет слов, чтобы описать насколько это завораживающие место! Именно так начинают делиться впечатлениями туристы, побывавшие на маяке Анива.
Маяк Анива — сахалинская достопримечательность, претендующая на звание одного из самых заброшенных и мистически заряженных мест России. Маяк построили японцы в период губернаторства Карафуто с огромным трудом в 1939 году по проекту архитектора Миуры Синобу, это было уникальным и самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине. Он функционировал на дизельном генераторе и резервных аккумуляторах до начала девяностых, а после его переоборудовали. Благодаря атомному источнику энергии, затраты на обслуживание были минимальными, но вскоре и на это не осталось средств — здание опустело, а в 2006 году военные вывезли отсюда две изотопные установки, питавшие маяк. Когда-то он светил на 17,5 миль, а теперь разграблен и пришел в запустение.
Важно: маяк находится в разрушающемся состоянии, просьба соблюдать технику безопасности!
Отправляемся на мыс Мраморный.
Обед на природе, на мысе Мраморный (ланч-боксы).
Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.
Прибываем в г. Южно-Сахалинск, свободное время.
День с экскурсиями на выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня, за доплату, вы можете выбрать одну из экскурсий. Стоимость запрашивайте, так как она зависит от количества желающих поехать на конкретную экскурсию.
Вариант 1: Охота на устриц на озере Буссе.
Вы когда-нибудь сами доставали из озера настоящих гигантских устриц? Запекали их на костре или ели сырыми? Мы отвезем вас на устричную банку озера Буссе, где вас будет ждать шатер или кабинка с накрытыми сахалинским яствами столами. Вы сразу погрузитесь в гастрономический Сахалинский рай! И заодно ощутите себя настоящими искателями и собирателями морских деликатесов.
09:30 – Выезд из Южно-Сахалинска
11:00 – Прибытие на в лагерь на берег озера Буссе
12:00-14:00 – Выход на устричную банку для сбора устриц (время может меняться в зависимости от приливов/отливов). На катамаране и дегустации с нами будут участники из других групп.
15:00 – Возвращение в лагерь, обед от шеф-повара с мастер-классом по открыванию устриц, приготовлением икры пятиминутки (в сезон) или корейского супа морепродуктов.
17:00 – Оправляемся в Южно-Сахалинск
Вариант 2: мыс Крильон
06:00 – Ранний выезд на мыс Крильон (в отеле нужно заказать брекфаст-бокс). Дорога сегодня будет не из легких, половина пути пройдет по бездорожью.
08:00 – Погуляем по набережной г. Невельск, а потом отправимся дальше – по дороге нас будут ждать живописные пейзажи!
09:30 – 12:30 – По дороге мы насладимся видами на мысе Виндис, сделаем остановку на мысе Кузнецова, сфотографируем старый японский маяк Сони мисаки, полюбуемся на урочище Шестома
14:00 – Прибудем на мыс Крильон. Пообедаем на природе (ланч-боксы).
Мыс Крильон по праву можно считать музеем под открытым небом. Здесь есть и действующий маяк 1894 года постройки, и японский подземный укрепрайон, и восхитительные пейзажи. Можно даже встретить табун диких лошадей, увидеть сивучей и птичий остров. В ясную погоду можно увидеть Японию (всего 40 км от мыса) и кинуть камешек с крутого бережка пролива Лаперуза.
16:00-17:00 – Отправляемся в Южно-Сахалинск.
22:00-23:00 – Позднее прибытие в Южно-Сахалинск.
Вариант 3: Маяк Слепиковского и Чертов мост
08:30 – Выезжаем из Южно-Сахалинска.
Сперва мы осмотрим маяк Слепиковского, который не только продолжает выполнять свою практическую функцию, но и привлекает путешественников как памятник инженерного искусства и живописная достопримечательность. Маяк был построен в 1943 году японским инженером Синобу Миурой — автором маяка Анива.
Далее садимся на пригородный поезд и едем до Чертова моста. Это уникальное железнодорожное сооружение построено японцами в 1920-х годах. Поезд проезжал по этой дороге через два тоннеля, выезжал почти на самую вершину сопки и проходил по сооруженному Чертову мосту на высоте 38 метров, откуда виднеется красивейшая панорама островной природы.
Тоннель и мост были построены японцами в 1920-х. Длина тоннеля почти 900 метров и внутри горы он делает целый круг. Верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Это уникальное инженерное строение, учитывая что в 1920-х не было GPS и современных способов учета положения в пространстве.
Время на осмотр – стоянка поезда 10 минут.
По возвращении, обедаем на природе (ланч-боксы).
Но это не все, что вы сможете увидеть. Наша дорога ведет через портовый город Холмск, который сахалинцы называют «морскими воротами» – именно сюда подходят пассажирские паромы с материковой части России. Мы посетим набережную этого городка на обратном пути (возможно и по пути туда). После увидим старый японский школьный павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде жителю поселка. И в завершение остановимся на базе отдыха Бамбучки, где сможем прогуляться среди цветущего сада и немного отдохнуть перед возвращением в город.
Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.
ок. 18:00 – Прибываем в Южно-Сахалинск
Вариант 4: Мыс Евстафия и бирюзовые озера
Это тур по самым красивым и живописным местам Тонино-Анивского полуострова! Нас ждет мыс Евстафия с его необыкновенной красотой и ярким морем, а перед мысом мы увидим уникальные Бирюзовые озера.
08:00 – выезд из Южно-Сахалинска в поселок Новиково
10:30 – 11:00 – остановка на Бирюзовых озерах, фотографирование
12:00 – выезд на мыс Евстафия
13:00 – прибытие на мыс Евстафия, свободное время.
14:30 – обед на мысе (в формате ланч-боксов)
Вариант 5: тур на квадроциклах, разные маршруты
Пример маршрута: к грязевому вулкану.
Южно-Сахалинский грязевой вулкан – самый крупный на Сахалине. Является геологическим памятником природы. Вас ждет увлекательное путешествие по красивому сахалинскому лесу, спуски, подъемы, речки и, конечно же, сам вулкан с его булькающей грязью. Идеальное место для фотосессий!
09:00 – выезд из Южно-Сахалинска
10:00 – посадка на квадроциклы, инструктаж
10:30 – отправление на грязевой вулкан
12:00 – обед на грязевом вулкане (ланч-бокс, чай из сахалинских трав)
14:00 – окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск
15:00- прибытие в Южно-Сахалинск
Водителям квадроциклов рекомендовано иметь автомобильные права.
Вариант 6: рыбалка
Пример: Рыбалка с катера на горбушу — это не только азартный лов, но и возможность насладиться морскими пейзажами, увидеть китов и морских птиц.
Также вы можете продлить свое путешествие, мы вам добронируем нужное количество дней и оформим поездки на дополнительные экскурсии!
Рынок морепродуктов, трансфер в аэропорт
08:00 – Завтракаем в отеле.
09:00 – Выезжаем из отеля.
09:15-11:00 – Посещение рынка морепродуктов, где вам упакуют рыбу и икру в термопакеты, сувенирных лавок.
11:00 – Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска (время примерное, ориентируемся на вылет рейсов Южно-Сахалинск-Москва)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Всю экскурсионную программу вас сопровождает гид, возможно в формате гид-водитель
- Транспортное обслуживание по программе, в т. ч моторные лодки на водные экскурсии
- Питание по программе: завтраки в отеле, обеды в экскурсионные дни
- Проживание в отеле в г. Южно-Сахалинск: Юбилейная, Земляничные Холмы, Сахалин-Саппоро, Белка, Гагарин, Юность, Командор или других отелях аналогичного уровня. Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. С доплатой возможно проживание в отелях: Мега Палас / Санта Резорт / Парадайз Резорт и других по согласованию. Стоимость тура дана за одного человека в двухместном номере. Также вы можете самостоятельно забронировать жилье - мы вычтем стоимость проживания из тура. Просьба согласовать локацию проживания, чтобы мы могли вас забирать оттуда на экскурсии
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Одноместное размещение, цена - по запросу, подселения нет
- Питание, не включенное в программу
- Экскурсии по выбору
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 3 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.