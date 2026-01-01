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Красивое лето на Сахалине 2026 в мини-группе

Тур на 6 дней: летний отпуск на самом большом острове России
Красивое лето на Сахалине 2026 в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Красивое лето на Сахалине 2026 в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Красивое лето на Сахалине 2026 в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Групповые заезды: по воскресеньям

Проведите ваш летний отпуск на самом большом острове России!

Вы погуляете по Южно-Сахалинску, увидите артефакты японского периода острова, подышите морским воздухом, восхититесь природой острова. Особенные эмоции вы почувствуете в путешествии к маяку Анива – символу Сахалина!

Просахалинимся?

В зависимости от погодных условий, очередность экскурсий и маршрут могут быть изменены. В группе до 8 участников. Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды.

Время в программе указано ориентировочное!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

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Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска до 12:00 (ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Южно-Сахалинск, иные согласуем в индивидуальном порядке)

Далее нас ждет обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску – городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии. Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить. Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине. Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».

Хорошо нагулявшись, отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!

Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.

Заселяемся в отель, размещение – на усмотрение организатора: Юбилейная, Земляничные Холмы, Сахалин-Саппоро, Белка, Гагарин, Юность, Командор, другие отели аналогичного уровня. С доплатой возможны отели, при наличии мест: Мега Палас 4*, Парадайз Резорт 4*, Санта Резорт 4*, другие отели по согласованию.

Также вы можете самостоятельно забронировать жилье — мы вычтем стоимость проживания из тура. Просьба согласовать локацию проживания, чтобы мы могли вас забирать оттуда на экскурсии.

Встреча, обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Клоковский водопад и Бухта Тихая

Завтракаем в отеле.

ок.8:00 Встречаемся с гидом, выезжаем на экскурсию. По дороге мы пособираем сахалинский янтарь, увидим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма.

Далее отправимся на один из самых высоких водопадов Сахалина – Клоковский. Его величественный поток ниспадает с высоты 48–49 м., образуя впечатляющее природное зрелище.

После переезжаем к Бухте Тихая. Это чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. “Тихой” бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность. Песок в бухте – только в прибрежной полосе, основную же ее часть занимают черно-коричневые скалы и большие камни, торчащие из плотного песчаника. В бухте находится скальный островок «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием.

Обедаем на природе в бухте Тихая (в формате ланч-боксов / пикника)

16:00 – Примерное время окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.

18:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск, свободное время.

Клоковский водопад и Бухта ТихаяКлоковский водопад и Бухта ТихаяКлоковский водопад и Бухта Тихая
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мыс Великан

07:30 – Завтракаем в отеле.

08:00 – Выезжаем из Южно-Сахалинска в поселок Охотское.

9:00 – Немного прогуляемся по набережной в п. Охотское.

9:30 – Отправление на мыс Великан.

Мыс Великан обязателен для посещения гостями острова. Он входит в ТОП-5 самых посещаемых мест. Мыс Великан – памятник природы, вероятно, самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан расположились множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм.

13:00 – Обедаем на природе на мысе Великан (ланч-боксы, при группе более 3 человек – полакомимся ухой, чай из сахалинских трав)

16:00 – Окончание экскурсии, выезжаем в п. Охотское.

19:00 – Прибываем в Южно-Сахалинск, свободное время.

Мыс ВеликанМыс ВеликанМыс Великан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Маяк Анива

Завтрак в отеле, возможны брекфаст-боксы.

06:00 / 11:00 / 13:00 – Выезжаем из Южно-Сахалинска в поселок Новиково. Время выезда зависит от слота лодочной переправы к маяку.

Нам проводят инструктаж, садимся в лодки и отправляемся в морское путешествие к маяку Анива.

*Лодка вмещает примерно до 12 человек, на лодке вместе с нами возможны участники из других групп.

Изучаем маяк Анива.

Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки!

Нет слов, чтобы описать насколько это завораживающие место! Именно так начинают делиться впечатлениями туристы, побывавшие на маяке Анива.

Маяк Анива — сахалинская достопримечательность, претендующая на звание одного из самых заброшенных и мистически заряженных мест России. Маяк построили японцы в период губернаторства Карафуто с огромным трудом в 1939 году по проекту архитектора Миуры Синобу, это было уникальным и самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине. Он функционировал на дизельном генераторе и резервных аккумуляторах до начала девяностых, а после его переоборудовали. Благодаря атомному источнику энергии, затраты на обслуживание были минимальными, но вскоре и на это не осталось средств — здание опустело, а в 2006 году военные вывезли отсюда две изотопные установки, питавшие маяк. Когда-то он светил на 17,5 миль, а теперь разграблен и пришел в запустение.

Важно: маяк находится в разрушающемся состоянии, просьба соблюдать технику безопасности!

Отправляемся на мыс Мраморный.

Обед на природе, на мысе Мраморный (ланч-боксы).

Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.

Прибываем в г. Южно-Сахалинск, свободное время.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День с экскурсиями на выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня, за доплату, вы можете выбрать одну из экскурсий. Стоимость запрашивайте, так как она зависит от количества желающих поехать на конкретную экскурсию.

Вариант 1: Охота на устриц на озере Буссе.

Вы когда-нибудь сами доставали из озера настоящих гигантских устриц? Запекали их на костре или ели сырыми? Мы отвезем вас на устричную банку озера Буссе, где вас будет ждать шатер или кабинка с накрытыми сахалинским яствами столами. Вы сразу погрузитесь в гастрономический Сахалинский рай! И заодно ощутите себя настоящими искателями и собирателями морских деликатесов.

09:30 – Выезд из Южно-Сахалинска

11:00 – Прибытие на в лагерь на берег озера Буссе

12:00-14:00 – Выход на устричную банку для сбора устриц (время может меняться в зависимости от приливов/отливов). На катамаране и дегустации с нами будут участники из других групп.

15:00 – Возвращение в лагерь, обед от шеф-повара с мастер-классом по открыванию устриц, приготовлением икры пятиминутки (в сезон) или корейского супа морепродуктов.

17:00 – Оправляемся в Южно-Сахалинск

Вариант 2: мыс Крильон

06:00 – Ранний выезд на мыс Крильон (в отеле нужно заказать брекфаст-бокс). Дорога сегодня будет не из легких, половина пути пройдет по бездорожью.

08:00 – Погуляем по набережной г. Невельск, а потом отправимся дальше – по дороге нас будут ждать живописные пейзажи!

09:30 – 12:30 – По дороге мы насладимся видами на мысе Виндис, сделаем остановку на мысе Кузнецова, сфотографируем старый японский маяк Сони мисаки, полюбуемся на урочище Шестома

14:00 – Прибудем на мыс Крильон. Пообедаем на природе (ланч-боксы).
Мыс Крильон по праву можно считать музеем под открытым небом. Здесь есть и действующий маяк 1894 года постройки, и японский подземный укрепрайон, и восхитительные пейзажи. Можно даже встретить табун диких лошадей, увидеть сивучей и птичий остров. В ясную погоду можно увидеть Японию (всего 40 км от мыса) и кинуть камешек с крутого бережка пролива Лаперуза.

16:00-17:00 – Отправляемся в Южно-Сахалинск.

22:00-23:00 – Позднее прибытие в Южно-Сахалинск.

Вариант 3: Маяк Слепиковского и Чертов мост

08:30 – Выезжаем из Южно-Сахалинска.

Сперва мы осмотрим маяк Слепиковского, который не только продолжает выполнять свою практическую функцию, но и привлекает путешественников как памятник инженерного искусства и живописная достопримечательность. Маяк был построен в 1943 году японским инженером Синобу Миурой — автором маяка Анива.

Далее садимся на пригородный поезд и едем до Чертова моста. Это уникальное железнодорожное сооружение построено японцами в 1920-х годах. Поезд проезжал по этой дороге через два тоннеля, выезжал почти на самую вершину сопки и проходил по сооруженному Чертову мосту на высоте 38 метров, откуда виднеется красивейшая панорама островной природы.

Тоннель и мост были построены японцами в 1920-х. Длина тоннеля почти 900 метров и внутри горы он делает целый круг. Верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Это уникальное инженерное строение, учитывая что в 1920-х не было GPS и современных способов учета положения в пространстве.

Время на осмотр – стоянка поезда 10 минут.

По возвращении, обедаем на природе (ланч-боксы).

Но это не все, что вы сможете увидеть. Наша дорога ведет через портовый город Холмск, который сахалинцы называют «морскими воротами» – именно сюда подходят пассажирские паромы с материковой части России. Мы посетим набережную этого городка на обратном пути (возможно и по пути туда). После увидим старый японский школьный павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде жителю поселка. И в завершение остановимся на базе отдыха Бамбучки, где сможем прогуляться среди цветущего сада и немного отдохнуть перед возвращением в город.

Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.

ок. 18:00 – Прибываем в Южно-Сахалинск

Вариант 4: Мыс Евстафия и бирюзовые озера

Это тур по самым красивым и живописным местам Тонино-Анивского полуострова! Нас ждет мыс Евстафия с его необыкновенной красотой и ярким морем, а перед мысом мы увидим уникальные Бирюзовые озера.

08:00 – выезд из Южно-Сахалинска в поселок Новиково

10:30 – 11:00 – остановка на Бирюзовых озерах, фотографирование

12:00 – выезд на мыс Евстафия

13:00 – прибытие на мыс Евстафия, свободное время.

14:30 – обед на мысе (в формате ланч-боксов)

Вариант 5: тур на квадроциклах, разные маршруты

Пример маршрута: к грязевому вулкану.

Южно-Сахалинский грязевой вулкан – самый крупный на Сахалине. Является геологическим памятником природы. Вас ждет увлекательное путешествие по красивому сахалинскому лесу, спуски, подъемы, речки и, конечно же, сам вулкан с его булькающей грязью. Идеальное место для фотосессий!

09:00 – выезд из Южно-Сахалинска

10:00 – посадка на квадроциклы, инструктаж

10:30 – отправление на грязевой вулкан

12:00 – обед на грязевом вулкане (ланч-бокс, чай из сахалинских трав)

14:00 – окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск

15:00- прибытие в Южно-Сахалинск

Водителям квадроциклов рекомендовано иметь автомобильные права.

Вариант 6: рыбалка

Пример: Рыбалка с катера на горбушу — это не только азартный лов, но и возможность насладиться морскими пейзажами, увидеть китов и морских птиц.

Также вы можете продлить свое путешествие, мы вам добронируем нужное количество дней и оформим поездки на дополнительные экскурсии!

День с экскурсиями на выборДень с экскурсиями на выборДень с экскурсиями на выбор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Рынок морепродуктов, трансфер в аэропорт

08:00 – Завтракаем в отеле.

09:00 – Выезжаем из отеля.

09:15-11:00 – Посещение рынка морепродуктов, где вам упакуют рыбу и икру в термопакеты, сувенирных лавок.

11:00 – Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска (время примерное, ориентируемся на вылет рейсов Южно-Сахалинск-Москва)

Рынок морепродуктов, трансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Всю экскурсионную программу вас сопровождает гид, возможно в формате гид-водитель
  • Транспортное обслуживание по программе, в т. ч моторные лодки на водные экскурсии
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды в экскурсионные дни
  • Проживание в отеле в г. Южно-Сахалинск: Юбилейная, Земляничные Холмы, Сахалин-Саппоро, Белка, Гагарин, Юность, Командор или других отелях аналогичного уровня. Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. С доплатой возможно проживание в отелях: Мега Палас / Санта Резорт / Парадайз Резорт и других по согласованию. Стоимость тура дана за одного человека в двухместном номере. Также вы можете самостоятельно забронировать жилье - мы вычтем стоимость проживания из тура. Просьба согласовать локацию проживания, чтобы мы могли вас забирать оттуда на экскурсии
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Одноместное размещение, цена - по запросу, подселения нет
  • Питание, не включенное в программу
  • Экскурсии по выбору
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Что важно знать о туре?

Тур состоится от 3 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
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наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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