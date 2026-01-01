5 день

День с экскурсиями на выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня, за доплату, вы можете выбрать одну из экскурсий. Стоимость запрашивайте, так как она зависит от количества желающих поехать на конкретную экскурсию.

Вариант 1: Охота на устриц на озере Буссе.

Вы когда-нибудь сами доставали из озера настоящих гигантских устриц? Запекали их на костре или ели сырыми? Мы отвезем вас на устричную банку озера Буссе, где вас будет ждать шатер или кабинка с накрытыми сахалинским яствами столами. Вы сразу погрузитесь в гастрономический Сахалинский рай! И заодно ощутите себя настоящими искателями и собирателями морских деликатесов.

09:30 – Выезд из Южно-Сахалинска

11:00 – Прибытие на в лагерь на берег озера Буссе

12:00-14:00 – Выход на устричную банку для сбора устриц (время может меняться в зависимости от приливов/отливов). На катамаране и дегустации с нами будут участники из других групп.

15:00 – Возвращение в лагерь, обед от шеф-повара с мастер-классом по открыванию устриц, приготовлением икры пятиминутки (в сезон) или корейского супа морепродуктов.

17:00 – Оправляемся в Южно-Сахалинск

Вариант 2: мыс Крильон

06:00 – Ранний выезд на мыс Крильон (в отеле нужно заказать брекфаст-бокс). Дорога сегодня будет не из легких, половина пути пройдет по бездорожью.

08:00 – Погуляем по набережной г. Невельск, а потом отправимся дальше – по дороге нас будут ждать живописные пейзажи!

09:30 – 12:30 – По дороге мы насладимся видами на мысе Виндис, сделаем остановку на мысе Кузнецова, сфотографируем старый японский маяк Сони мисаки, полюбуемся на урочище Шестома

14:00 – Прибудем на мыс Крильон. Пообедаем на природе (ланч-боксы).

Мыс Крильон по праву можно считать музеем под открытым небом. Здесь есть и действующий маяк 1894 года постройки, и японский подземный укрепрайон, и восхитительные пейзажи. Можно даже встретить табун диких лошадей, увидеть сивучей и птичий остров. В ясную погоду можно увидеть Японию (всего 40 км от мыса) и кинуть камешек с крутого бережка пролива Лаперуза.

16:00-17:00 – Отправляемся в Южно-Сахалинск.

22:00-23:00 – Позднее прибытие в Южно-Сахалинск.

Вариант 3: Маяк Слепиковского и Чертов мост

08:30 – Выезжаем из Южно-Сахалинска.

Сперва мы осмотрим маяк Слепиковского, который не только продолжает выполнять свою практическую функцию, но и привлекает путешественников как памятник инженерного искусства и живописная достопримечательность. Маяк был построен в 1943 году японским инженером Синобу Миурой — автором маяка Анива.

Далее садимся на пригородный поезд и едем до Чертова моста. Это уникальное железнодорожное сооружение построено японцами в 1920-х годах. Поезд проезжал по этой дороге через два тоннеля, выезжал почти на самую вершину сопки и проходил по сооруженному Чертову мосту на высоте 38 метров, откуда виднеется красивейшая панорама островной природы.

Тоннель и мост были построены японцами в 1920-х. Длина тоннеля почти 900 метров и внутри горы он делает целый круг. Верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Это уникальное инженерное строение, учитывая что в 1920-х не было GPS и современных способов учета положения в пространстве.

Время на осмотр – стоянка поезда 10 минут.

По возвращении, обедаем на природе (ланч-боксы).

Но это не все, что вы сможете увидеть. Наша дорога ведет через портовый город Холмск, который сахалинцы называют «морскими воротами» – именно сюда подходят пассажирские паромы с материковой части России. Мы посетим набережную этого городка на обратном пути (возможно и по пути туда). После увидим старый японский школьный павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде жителю поселка. И в завершение остановимся на базе отдыха Бамбучки, где сможем прогуляться среди цветущего сада и немного отдохнуть перед возвращением в город.

Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.

ок. 18:00 – Прибываем в Южно-Сахалинск

Вариант 4: Мыс Евстафия и бирюзовые озера

Это тур по самым красивым и живописным местам Тонино-Анивского полуострова! Нас ждет мыс Евстафия с его необыкновенной красотой и ярким морем, а перед мысом мы увидим уникальные Бирюзовые озера.

08:00 – выезд из Южно-Сахалинска в поселок Новиково

10:30 – 11:00 – остановка на Бирюзовых озерах, фотографирование

12:00 – выезд на мыс Евстафия

13:00 – прибытие на мыс Евстафия, свободное время.

14:30 – обед на мысе (в формате ланч-боксов)

Вариант 5: тур на квадроциклах, разные маршруты

Пример маршрута: к грязевому вулкану.

Южно-Сахалинский грязевой вулкан – самый крупный на Сахалине. Является геологическим памятником природы. Вас ждет увлекательное путешествие по красивому сахалинскому лесу, спуски, подъемы, речки и, конечно же, сам вулкан с его булькающей грязью. Идеальное место для фотосессий!

09:00 – выезд из Южно-Сахалинска

10:00 – посадка на квадроциклы, инструктаж

10:30 – отправление на грязевой вулкан

12:00 – обед на грязевом вулкане (ланч-бокс, чай из сахалинских трав)

14:00 – окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск

15:00- прибытие в Южно-Сахалинск

Водителям квадроциклов рекомендовано иметь автомобильные права.

Вариант 6: рыбалка

Пример: Рыбалка с катера на горбушу — это не только азартный лов, но и возможность насладиться морскими пейзажами, увидеть китов и морских птиц.

Также вы можете продлить свое путешествие, мы вам добронируем нужное количество дней и оформим поездки на дополнительные экскурсии!

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