Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, включая свежие морепродукты, и познакомиться с гостеприимством местных жителей. Сахалин — это настоящий край чудес, где каждый найдет что-то для себя!
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия
Прилет на остров Сахалин.
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
Обзорная экскурсия «Островная столица».
Знакомство с достопримечательностями островной столицы:
- Площадь Победы;
- Кафедральный собор Рождества Христова;
- «Горный воздух» (по метеоусловиям);
- Площадь Славы;
- Площадь Ленина.
13:00–14:00 Обед самостоятельно.
14:00 Заселение в отель.
Свободное время.
18:00 Ужин приветственный.
Лагуна Буссе
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле отеля. Выезд из города.
Прибытие в город Корсаков, Пригородное.
Посещение лагуны Буссе. Сбор устриц.
Обед (свежие и запеченные устрицы, уха «по-сахалински», рыбная нарезка, овощная нарезка, сахалинские сладости, чай/кофе).
Лагуна Буссе на Сахалине — это уникальный природный объект и памятник регионального значения, известный как «устричная лагуна» из-за обитающих в ней гигантских сахалинских устриц и других морских организмов, таких как гребешки, морские ежи и трепанги.
Лагуна является особо охраняемой территорией, где наблюдается богатая экосистема, создающая благоприятные условия для размножения лососевых рыб и гнездования перелетных птиц.
Это популярное место для гастрономических туров, где можно попробовать свежие морепродукты, но его экосистема строго охраняется.
Возвращение в город.
Ужин самостоятельно.
Время: 09:00–18:00 зависит от отлива.
Продолжительность: 9 часов.
Общее расстояние: около 98 км.
Расстояние пешком: около 2 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – Корсаков – лагуна Буссе.
Транспорт: автобус.
Мыс «Великан»
Завтрак в отеле.
Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
Время в пути ориентировочно 2,5 часа.
Протяженность маршрута 195 км.
Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
Мыс Великан на Сахалине – это живописный памятник природы с крутыми берегами, скальными останцами, гротами, пещерами и каменными арками, образованными морскими волнами и ветром.
Он расположен на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова, где можно встретить птичьи колонии, тюленей и уникальные виды растений. Место труднодоступно и требует поездки на внедорожнике.
Обед – пикник на берегу Охотского моря. (Уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченой красной рыбы, чай с клоповкой/кофе, сахалинские сладости)
Свободное время, прогулка.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Время: 09:00–18:00.
Продолжительность: 9 часов.
Общее расстояние: около 135 км.
Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – п. Весточка – п. Охотское – мысы Птичий и Великан.
Транспорт: джип (3-4 пассажира), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Бухта Тихая
Бухта Тихая – одна из главных достопримечательностей Сахалинской области.
Живописный уголок на восточном побережье острова, который полон спокойствия и тишины!
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в лобби отеля.
Отправление.
Маршрут начинается с города Южно-Сахалинск. Время в пути ориентировочно 2-3 часа. Расстояние – 140 км.
Прибытие на место.
Прогулка вдоль бухты Тихой и у подножия Хребта Жданко.
Обед в бухте Тихой – пикник (суп хемультан, крабы камчатские, корейские салаты, чай с клоповкой).
Отправление в Южно-Сахалинск.
Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Время: 09:00–18:00.
Продолжительность: 9 часов.
Общее расстояние: около 130 км.
Расстояние пешком: около 2 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – Взморье – Бухта Тихая.
Транспорт: джип (3-4 пассажира), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в отеле.
До 12:00 сдача номера.
Встреча с водителем. Трансфер на рынок морепродуктов.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в в Южно-Сахалинске в гостинице 3-4 * (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека с проживанием — 105 600 руб.
Одноместное размещение возможно за дополнительную плату – 18000 руб.
Варианты проживания
Отель «Мега Палас»
Этот отель расположен на дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор.
К услугам гостей ресторан с разнообразным меню, спа-центр и ночной клуб.
Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает всего 15 минут.
Многоэтажный отель «Мега Палас» предлагает своим гостям современные номера и апартаменты с мебелью в старинном стиле.
В каждом номере есть кабельное телевидение, сейф и мини-бар.
Спа-центр отеля включает в себя фитнес-центр, гидромассажную ванну и сауну.
Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно попробовать в ресторане «Гриль на небе». Также в отеле есть ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Аэропорт Южно-Сахалинска находится в 30 минутах езды от отеля. Поездка до центрального железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска занимает 20 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 3-4* (двухместное размещение)
- Питание по программе (обеды только на маршруте)
- Встречи/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- Услуги экскурсовода/гида-проводника
- Трансферы по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины (кроме первого дня), обеды в городе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- кофта с длинным рукавом;
- длинные штаны;
- перчатки;
- шапка;
- тёплые носки;
- удобные кроссовки или треккинговая обувь;
- купальник;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
Дополнительно:
- средства от насекомых;
- средство от укачивания.
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения?
В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура.
В случае наступления страхового случая необходимо связаться с Сервисным центром страховой компании по номеру телефона, указанному в страховом полисе.
Случаи, которые не признаются страховыми, указаны в правилах страхования.
Также при возникновении случая, который не признан страховым по полису ДМС, вы можете получить медицинскую помощь по полису ОМС, связавшись с медицинским учреждением по телефонам 103, 112 или 1-300.
Какие правила техники безопасности необходимо знать?
Во время тура требуется:
1. Выполнять все указания гида или сопровождающего;
2. Сообщать гиду или сопровождающему обо всех проблемах со здоровьем и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на программу тура, заранее;
3. Следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида или сопровождающего и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем, бинтом и т. д.;
4. Бережно, уважительно относиться к природе, вежливо вести себя с другими участниками туристической группы и местными жителями;
5. Четко следовать советам инструктора перед тем, как отправиться в поход.
Обязательно берите с собой всё, что скажут, и не нагружайте себя лишними вещами;
6. В случае получения травмы (даже незначительной), симптомов теплового удара, отравления или любых других признаках недомогания, обязательно сообщайте об этом руководителю группы. Даже если вы считаете, что ничего страшного не произошло;
7. Двигаться только в составе своей туристической группы. Если вы устали и хотите сделать привал — обязательно сообщите об этом руководителю группы. Ни в коем случае не ходите на разведку самостоятельно, не допускайте отставания от остальных туристов, не уходите далеко от группы;
8. Нельзя собирать ягоды, грибы, травы и другие растения во время похода, и уж тем более пробовать их. В природе существует масса ложно съедобных грибов и ягод, употребление которых может привести к летальному исходу.
9. Не разбрасывайте мусор. Ни в коем случае не бросайте горящие спички или окурки.
10. Запрещено купаться в незнакомых водоемах, в местах с быстрым течением. Не купайтесь в одиночку и без разрешения руководителя группы.
О чём ещё нужно знать перед отправлением в тур?
В туре учтён трансфер. Вас встретят с рейса, но чтобы попасть на обзорную экскурсию в день приезда, лучше прилетать не позднее 15:00.
При возникновении происшествий.
Если вы отстали от группы, заблудились или у вас возникли непредвиденные ситуации, оперативно свяжитесь с представителем вашей принимающей стороны по телефону.
В случае утери или кражи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, незамедлительно обратитесь в местное отделение МВД для получения временного удостоверения, по которому вы сможете пройти регистрацию на рейс.
Забытые вещи.
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение.
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом поиск лиц, которые смогут доставить забытые вещи, организуется вами самостоятельно, в том числе за поддержкой в поиске лиц можно обратиться к агенту.
Сувениры.
Лучшее, что можно купить на Сахалине, — гастрономические подарки. Сахалинский мармелад (изготавливается на агар-агаре и из местных ягод).
Также попробуйте лимонад «Горный воздух» с добавлением сока красники.
Традиционное корейское блюдо кимчи (квашеная пекинская капуста) продаётся на развес и в банках.
И, конечно же, красная икра будет отличным подарком для гурманов, только обратите внимание, что по правилам авиакомпаний икра относится к жидким грузам, и в ручной клади можно провезти не более 100 грамм. Поэтому надежно упакуйте банки и сложите их в багаж.
Гребешки, корюшка, горбуша и многие другие виды рыб в копченом, соленом или сушеном виде — уникальные сувениры, привезённые с острова Сахалин.
Даже тихоокеанская сельдь значительно отличается по вкусу от той, которую пробовал каждый житель материка. Не стоит забывать и о крабах, которые здесь гораздо дешевле, чем на материке.
Также на Сахалине можно купить любые японские и корейские товары.
Согласно ст. 7 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», во время совершения путешествия турист обязан соблюдать законодательство страны или региона временного пребывания, уважать его социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Соблюдать правила личной безопасности.
Как будет происходить перелёт и встреча в аэропорту?
Вся необходимая информация по Вашему перелёту содержится в маршрут-квитанции.
В случае технических сбоев при онлайн-регистрации на сайте авиаперевозчика регистрация на рейс производится в аэропорту по паспорту.
Перелёт на регулярных рейсах осуществляется исходя из условий забронированного тарифа.
При неявке на регулярный рейс все последующие сегменты автоматически аннулируются согласно правилам авиаперевозчика.
Если вы понимаете, что опаздываете на регулярный рейс, незамедлительно оповестите авиакомпанию и туроператора до окончания регистрации на рейс.
Для того чтобы Ваш перелёт прошел более комфортно, рекомендуем заранее подготовиться к нему, исходя из индивидуальных особенностей организма.
По прибытии рейса в Южно-Сахалинск проследуйте в зону получения багажа.
Если Вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим обратиться в Lost&Found Office для заполнения формы PIR.
В форме указываются контакты службы розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о результатах розыска.
Если вы путешествуете в составе нескольких человек, просим одного из вас выйти из аэропорта и проинформировать представителя о вашей задержке на выходе.
После получения багажа проследуйте в зал прилета.
При выходе в зал вас встретит представитель туроператора и проводит к транспортному средству, на котором будет осуществлён трансфер.
Как происходит размещение в отеле?
Для размещения в отеле вам потребуется паспорт.
Какие-либо дополнительные сборы и налоги отелем не взимаются.
Экскурсионные туры рассчитаны на проживание в гостиницах 3–4* в г. Южно-Сахалинске, а на Курильских островах — в гостевых домах.
Обратите внимание, что расчетное время заселения в отель — после 14:00, время выселения из номера — до 12:00.
Все дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в отеле.
В случае позднего трансфера и/или вылета продление номера возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров.
Повысить категорию питания и улучшить категорию номера вы можете самостоятельно на ресепшен отеля за дополнительную плату и при наличии такой возможности у отеля.
Какие есть особенности местности и климата?
Прохладный и влажный из-за близости холодного Охотского моря.
Летом средняя температура не превышает +19 °C.
При посещении острова Сахалин рекомендуем иметь с собой непродуваемые вещи, ветровки, обязательны головные уборы, солнцезащитные крема.
Желательно обеспечить себя непромокаемой обувью на нескользящей подошве.
Самостоятельное посещение некоторых мест и объектов на острове Сахалин носит повышенный уровень риска травматизма и иных неблагоприятных последствий.
Все экскурсионные программы, предлагаемые представителем принимающей компании на курорте, проводятся профессиональными экскурсоводами, которые прошли специальную подготовку по технике безопасности.
При покупке дополнительных экскурсионных программ в ином месте туроператор и принимающая компания не отвечают за качество этих экскурсий и за возможные последствия.
Что необходимо знать про экскурсионное обслуживание?
Отказ от экскурсий в составе экскурсионной программы осуществляется без пересчета стоимости тура.
Просим заранее оповестить гида, если вы приняли решение не посещать экскурсию по программе.
Если вы пропускаете завтрак в отеле (при условии, что размещение забронировано с питанием) по причине раннего выезда на экскурсию, вы можете заказать ланч-бокс на ресепшен отеля за день до экскурсии.
Какие меры профилактики от клещей?
В Сахалинской области, помимо городских экскурсий, есть уникальные по красоте места, расположенные в дикой природе, где обитают клещи.
Их укус может быть опасным, поэтому, чтобы не испортить себе отдых, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
1. При выезде на природу надевайте одежду, которая исключает заползание клещей: кофту с длинными рукавами и резинкой на запястьях, заправленную в брюки. Концы штанов заправляйте в носки, на ноги лучше обуть сапоги. Голову закройте головным убором или капюшоном, шею – косынкой.
2. Используйте отпугивающие средства от клещей, предварительно ознакомившись с инструкцией.
3. Каждые 15 минут осматривайте свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимайте;
4. Ее приносите с собой в помещение цветы и ветки, собранные на улице, осматривайте своих животных;
5. Не расчесывайте место укуса клеща и не пытайтесь раздавить его на коже.
Снимать клеща стоит у врача в травматологическом пункте по месту жительства или пребывания.
Снятого клеща нужно сдать на исследование в лабораторию, чтобы исключить наличие вируса клещевого энцефалита!
Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
Если после укуса клеща вы почувствовали озноб, головную боль, резкий подъем температуры, тошноту, мышечные боли — сразу обратитесь к врачу!
Можно ли в лесу встретить медведя?
Помните о том, что в Сахалинской области обитают медведи. И хотя сами хищники не стремятся к встрече с человеком, если это все же произошло, используйте советы, которые помогут свести вероятность конфликтной ситуации к минимуму.
Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе медвежат.
Чтобы избежать встреч с медведем в лесу:
- Шумите, пойте, громко разговаривайте. Если возможно, путешествуйте группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов.
- Не создавайте базы и лагеря вблизи свалок, складов пищевых отбросов, запах которых привлекает зверей.
- Возьмите с собой собаку, лай которой сможет отпугнуть медведя.
- Во время передвижения по лесной территории не пользуйтесь медвежьими тропами.
- Избегайте движения по берегам рек и вдоль нерестилищ на рассвете, в сумерки, ночью.
Что делать, если встретили медведя?
1. Остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, тихо, когда медведь не смотрит в вашу сторону.
2. Если медведь двигается по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с ним уверенным тоном. Медведь может подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.
3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение.
4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
5. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь медленно уйти.
6. Если медведь обороняется – лягте на землю и притворитесь мертвым, если же зверь нападает на вас, то постарайтесь оказать ему сопротивление – действуйте агрессивно, повысьте голос, стучите по деревьям, топните ногой, сделав шаг навстречу медведю. Не имитируйте рычание!