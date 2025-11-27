Мои заказы

Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная

Два дня на побережье Охотского моря. Один день проведем в знаменитой бухте Тихой, где остановимся с ночевкой в палатках.

На второй день мы отправимся в бухту Бурунную, где насладимся тишиной, пустынным пляжем, прекрасным водопадом, гротами, кекуром и хребтом Жданко со стороны моря.
Описание тура

1 день Старт в 12:00 из Южно-Сахалинска в бухту Тихую. Нам предстоит путь длиной 134 км. на комфортном джипе Тойота Prado. Время в дороге скрасим рассказами об истории острова, айнах и японском прошлом Сахалина. В бухте Тихой мы прогуляемся по чёрному пляжу, обогнем мыс Тихий или, при желании, заберёмся на него. С высоты осмотрим всю Тихую, пик Смелый и красивейший хребет Жданко. А после прогулки организуем палаточный лагерь вблизи пика Смелого и приготовим вкусный ужин. Вечером вы можете искупаться (летом море здесь хорошо прогревается), погулять по берегу или заняться фотоохотой на пик Смелый на закате. 2 день Ранний подъем. Сбор лагеря и завтрак, а затем мы переезжаем к подножию Жданко, откуда начнется наш пеший маршрут до бухты Бурунная. Нам предстоит пройти 4,5 км. через Жданский перевал, сквозь березовую рощу и заросли бамбука. В безлюдной бухте мы прогуляемся по берегу моря, мимо красивого водопада, дойдем до гротов и скал причудливой формы (при сильном отливе, при слабом отливе, придется намочить ноги). Насладимся дикостью этого места. После возвращения к машине, устроим пикник. Важная информация:
  • С собой возьмите перекус на пеший маршрут в бухту Бурунная, теплую ветровку, удобную обувь с хорошим протектором, перчатки (можно хб для поднятия по канату), добрые мысли и уважение к природе.
  • Предоставляем палатки, матрасы, тенты, посуду. По желанию с собой можете свой спальник.
  • Готовим полноценный ужин в бухте Тихой и пикник + авторский чай/японский кофе после возвращения из бухты Бурунной.
  • С вами буду я и один из опытных гидов-походников из нашей команды.
  • Стоимость указана за группу (1-3 человек). Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее.
  • Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры.

Ежедневно с 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Тихая
  • Мыс Тихий
  • Пик Смелый
  • Хребет Жданко
  • Жданский перевал
Что включено
  • Трансфер из Южно-Сахалинска и обратно
  • Полное сопровождение на маршруте
  • Фото/видеосъемка, в тч. с квадрокоптера (по возможности)
  • Ужин в бухте Тихой
  • Мой авторский чай/японский кофе + перекус (зависит от сезона) по возвращения из бухты Бурунной
  • Помощь, советы и рекомендации
Что не входит в цену
  • Обед
  • Страховка
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

