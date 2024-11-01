Бухта Тихая – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Бухта Тихая» в Южно-Сахалинске, цены от 66 600 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Неделя на Итурупе и Сахалине
скидка
8%
3 отзыва
8 дней
Неделя на Итурупе и Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 июл в 10:00
22 июл в 10:00
152000139 900 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Пешая
Джиппинг
3 отзыва
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
25 июл в 10:00
272 000 за человека
Знакомство с далеким Сахалином
3 отзыва
4 дня
Знакомство с далеким Сахалином
Начало: Г. Южно-Сахалинск
20 апр в 10:00
18 мая в 10:00
от 66 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Савелий
    1 ноября 2024
    Знакомство с далеким Сахалином
    Всё было отлично очень интересно и познавательно.
  • В
    Виктория
    11 октября 2024
    Знакомство с далеким Сахалином
    Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!
    Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!
  • М
    Марина
    29 августа 2024
    Знакомство с далеким Сахалином
    Путешествие на Сахалин очень понравилось. Все экскурсии необычные. Организация четкая все по время. Принимающая сторона на высоте. Еще раз Вас благодарим за помощь в выборе и оформлении путешествия! Спасибо!
  • E
    Elena
    23 июля 2024
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Потрясающая поездка на три о. Сахалин-Кунашир Шикотан!!! Тур организован был великолепно! Каждый день открывали для себя необыкновенные пейзажи ни с
    читать дальше

    чем несравнимые! Каждый день был не похож на предыдущий!! Наелись крабов, креветок, гребешков и всяких вкусностей! Очень довольны поездкой и всем рекомендуем увидеть эти острова!! Просто восторг!!!

  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
    читать дальше

    искупались даже в океане, мыс Край Света завораживает. Кунашир - остались в восторге от мыса Столбчатый, до фумарольных полей вулкана Менделеева пробирались долго через бамбучник, но это того стоит. Сахалин - под впечатлением от маяка Анива!! Программа достаточно насыщенная, эмоций много. Переживали за долгий переход на теплоходе, но зря - увидели стаю дельфинов, встретили пару закатов в открытом море.

  • И
    Ирина
    19 сентября 2022
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Прекрасный тур! Великолепная принимающая компания! Все на высшем уровне! Организация, экскурсии, проживание и исключительная заботливость и предвосхищение всех желаний!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Бухта Тихая»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неделя на Итурупе и Сахалине
  2. Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
  3. Знакомство с далеким Сахалином
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Маяк Анива
  2. Белые скалы
  3. Бухта Тихая
  4. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в феврале 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Бухта Тихая" можно забронировать 3 тура от 66 600 до 272 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Бухта Тихая», 9 ⭐ отзывов, цены от 66600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель