скидка
8%
8 дней
Неделя на Итурупе и Сахалине
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 июл в 10:00
22 июл в 10:00
152000139 900₽ за человека
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
25 июл в 10:00
272 000₽ за человека
4 дня
Знакомство с далеким Сахалином
Начало: Г. Южно-Сахалинск
20 апр в 10:00
18 мая в 10:00
от 66 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССавелий1 ноября 2024Всё было отлично очень интересно и познавательно.
- ВВиктория11 октября 2024Добрый день! Спасибо большое! Мы в восторге, организация очень хорошая. Нам все понравилось!
- ММарина29 августа 2024Путешествие на Сахалин очень понравилось. Все экскурсии необычные. Организация четкая все по время. Принимающая сторона на высоте. Еще раз Вас благодарим за помощь в выборе и оформлении путешествия! Спасибо!
- EElena23 июля 2024Потрясающая поездка на три о. Сахалин-Кунашир Шикотан!!! Тур организован был великолепно! Каждый день открывали для себя необыкновенные пейзажи ни с
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
- ИИрина19 сентября 2022Прекрасный тур! Великолепная принимающая компания! Все на высшем уровне! Организация, экскурсии, проживание и исключительная заботливость и предвосхищение всех желаний!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Бухта Тихая»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в феврале 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Бухта Тихая" можно забронировать 3 тура от 66 600 до 272 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Бухта Тихая», 9 ⭐ отзывов, цены от 66600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель