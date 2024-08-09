Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена, он назывался Тойохара).
Вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий построенное 1908 году и самых ярких зданий 1937 года постройки.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город
(Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом). Посетим три площади – Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.
17:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.
Вылет на о. Итуруп, джип-тур к лавовому плато Янкито и термальные источники
Регистрация на рейс. Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск. Размещение в гостинице.
Посещение краеведческого музея, где Вас встречают профессионалы, любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
Обед самостоятельно.
Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
Трансфер на термальные источники.
Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки, входной билет оплачивается дополнительно). Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшн гостиницы).
Обратный трансфер в Курильск.
Ужин самостоятельно.
Джип-тур к Белым Скалам, бухта Парусная, Белые скалы и термальные источники
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка – Бухта Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из овощей, рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час, входной билет оплачивается дополнительно).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: на данном маршруте обувь можно надеть обычную, но взять высокие резиновые сапоги (возле водопада мокро), шапку, перчатки на случай ветренной погоды, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).
Залив Касатка, Зеркальный пляж и скала «Чертовка»
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Выезд в обратный путь.
18:00 Прибытие в Курильск, в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Джип-тур к подножью вулкана Баранского, термальные источники, вылет в Южно-Сахалинск
Завтрак самостоятельно. Сдача номеров.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение поля грязевых котлов. Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.
12:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальному комплексу.
12:30 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.
13:30 Возвращение к комплексу термальных источников. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Купание в термальных источниках (входной билет оплачивается дополнительно). Отдых.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс. Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
На данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
На данный маршрут не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки. На обед с устрицами возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака – Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени. Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Окончание программы и вылет из Южно-Сахалинска
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- 3 ночи в Южно-Сахалинске, гостиница на выбор из предложенных, оплачивается дополнительно;
- 3 ночи на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное
95719
|Доплата за одноместное
|7500
Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном
|92719
Гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость указана на одного человека за 3 ночи, руб.):
|Гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. сутки
(двухместное/одноместное)
Юность 3*
8700
14700
|2900/4900
Белка 3*
9600
16350
|3200/5450
Юбилейная 3*
9900
16020
|3300/5650
Гагарин 3*
10800
17400
|3600/5800
Мега Палас Отель 4*
11700
19950
|3900/6650
Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5 спальные кровати)
15000
25800
|5000/8600
Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
15750
27210
|5250/9070
Парадайс Ризот Отель 4*
18000
33000
|6000/11000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 600 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
- по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Обратите внимание:
- В каждом объекте размещения свой стандарт: гостевой дом Касатка условилась называть стандартными номера: 4 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровати с санузлом и умывальником в номере, две душевые комнаты на 4 номера в общем холле.
- При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Белка» 3
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
«Мега Палас» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
«Юность» 3
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске. К услугам проживающих: место для хранения лыж, парковка, скоростной интернет, ежедневная уборка, камера хранения, места для курения, настольные игры и пазлы.
Уютные номера, выполненные в лаконичном стиле и приятной цветовой гамме, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: кондиционер, собственная ванная, общий лаундж.
По утрам гостей угощают вкусным завтраком. Поблизости есть продуктовый магазин.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 7.8 км.
«Юбилейная» 3
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в городе Южно-Сахалинск, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Горный воздух».
К услугам гостей номера с микроволновой печью.
Все номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом.
Ванные комнаты укомплектованы феном.
В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни.
В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.
Прогулка до парка имени Гагарина занимает 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» находится в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово.
По запросу организуется трансфер.
«Гагарин» 3
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.
Постояльцам представлены следующие категорий номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь Вы найдете современную мебель и технику.
В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки. В любое время суток в городе можно отыскать заведение, где можно перекусить или повеселиться.
Всего в нескольких минутах от комплекса находится аэропорт.
«Санта Ризот» 4
Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания, благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.
Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а именно удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.
В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.
Аэропорт находится в 9 км от отеля, железнодорожный вокзал в 3 км.
«Парадайс Ризот Отель» 4
Отель расположен в Южно-Сахалинске рядом с аэропортом и площадью Победы.
Заселение возможно в номера категорий стандарт, апартаменты, люкс, каждый из которых оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственной ванной, плоскоэкранным телевизором, холодильником и шкафом. В ванной комнате есть фен, халат, бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон открывается потрясающий вид на природу. К услугам гостей прачечная и химчистка. Приятным дополнением к отдыху станет оздоровительный центр, расположенный в отеле. Перечень услуг включает массаж, спа-процедуры, сауну, парную, бассейн и много другое.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы находится кофейня и бар, а также предоставляется услуга «завтрак в номер» и сервируется «шведский стол». Пообедать вы сможете также в одном из многочисленных кафе и ресторанов вблизи гостиницы.
Гостиница располагается рядом с аэропортом, ж/д вокзалом и городским парком культуры и отдыха, где вы сможете провести свой досуг.
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд: 4 номера с раздельными кроватями с санузлом, двумя душевыми комнатами на 4 номера; 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» открыта в 2008 году.
Номерной фонд: 35 номеров разной категории. Стандартный номер может быть с одной или двумя раздельными кроватями, с удобствами в номере.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание: 3 ночи в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице (при выборе тарифа с проживанием), 3 ночи на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка» (стандартные номера)
- Питание по программе: 3 завтрака в гостинице (при выборе тарифа с проживанием в Южно-Сахалинске), 3 обеда, 1 перекус, 1 ужин
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
- Сопровождение проводником на о. Итуруп
- Входной билет в музей
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в Южно-Сахалинске (при выборе тарифа без проживания)
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 4 500 руб. /номер
- Завтраки, обед и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Питание в Южно-Сахалинске (кроме ужина в первый день и обеда в 6 день)
- Входные билеты на источники: термальные источники "Ванночки" - 1000 руб/чел. термальные источники "Жаркие воды" - 1000 руб/чел. термальные источники у вулкана Баранского - 2000 руб/чел
- Термальные источники «Ванночки» - 1000 руб/чел
- Термальные источники «Жаркие воды» - 1000 руб/чел
- Термальные источники у вулкана Баранского - 2000 руб/чел
- Доплата за ранний заезд в гостиницу - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для личных вещей, которые могут понадобиться во время экскурсионного дня, на случай дождя чехол для него;
- крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь с фиксацией стопы, которые смогут противостоять влаге, с хорошей ребристой подошвой;
- обувь для экскурсий по городу, удобная для перехода/ перелета между островами;
- резиновые тапочки, желательно с фиксацией стопы. Такие очень пригодятся на экскурсии на о. Кунашир Мыс Столбчатый, а также при посещении всех термальных источниках на о. Итуруп;
- высокие резиновые сапоги на случай дождливой погоды или дождевики на обувь;
- непромокаемая куртка с капюшоном, защищающая от ветра;
- спортивные штаны, удобные для длительных переходов;
- теплый свитер, шерстяные носки;
- шорты на случай солнечной погоды в городе или недлительной экскурсии;
- купальный костюм для посещения термальных источников, лучше не новый: ткань может поменять цвет после посещения горячих источников, нанесения грязи из источников;
- полотенце для посещения горячих источников, если планируете путешествие на о. Кунашир;
- головной убор: кепку на случай солнечной погоды и трикотажную шапку на случай ветряной и холодной погоды;
- хлопчатобумажные перчатки для треккинга и восхождений во время экскурсий;
- если пользуетесь треккинговыми палками, возьмите с собой в тур, особенно они актуальны на треккинговых маршрутах на о. Кунашир, о. Шикотан;
- солнцезащитные очки;
- емкость для питья для треккингов и восхождения (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов;
- средство защиты от комаров и клещей;
- запасной комплект белья и сменных вещей;
- средства личной гигиены, аптечку, желательно гигиеническая губная помада.
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Какая погода на Сахалине?
Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.
Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.
Возможны ли изменения?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!