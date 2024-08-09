1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.

Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена, он назывался Тойохара).

Вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий построенное 1908 году и самых ярких зданий 1937 года постройки.

Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город

(Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом). Посетим три площади – Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.

17:00 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.