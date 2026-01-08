Описание тура
Забудьте о банальном отдыхе! Сахалин зовёт! Сахалин это не только суровая красота, но и место, где оживают ваши самые смелые мечты!
Добро пожаловать на удивительный остров Сахалин самый большой на нашей необъятной Родине. Это путешествие, полное ярких, новых незабываемых эмоций - запомнится Вам на долгое время! Данный тур подойдет, для тех, кто хочет за короткое время познакомиться с островом Сахалин. За эти шесть дней вы посетите самые живописные места острова, насладитесь дикой природой, зарядитесь энергией и позитивом, а также отведаете гастрономические изыски островной кухни.
Программа тура по дням
Знакомство с городом (обзорная экскурсия)
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.
14:00 Заселение в гостиницу. Отдых. Раннее заселение возможно за дополнительную плату.
17:00 Отравляемся на обзорную экскурсию по г. Южно-Сахалинску. Посетим: Краеведческий музей, Мемориальный комплекс Победа и смотровую площадку Горный Воздух.
20:00 Вечерний ужин в ресторане 601 с видом на горы, закат солнца и сам город.
22:00 Отдых.
Морское путешествие к легендарному маяку Анива
6:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.
08:00 - Прибытие в с. Новиково, инструктаж по техники безопасности.
08:30 - Отправление на маяк Анива. По пути возможно увидеть морских млекопитающих таких как: касаток, сивучей, нерп, морских свинок, тихоокеанских дельфинов.
11:00 - Прибытие на Маяк Анива. Личное время для фото.
12:00/12:30 - Отправление на мыс Мраморный. Личное время для прогулки. Предоставим горячий чай и сэндвич.
13:30 - Отправление в порт-ковш Новиково.
15:00/15:30 - Окончание экскурсии. Отправление в город Южно-Сахалинск.
17:00/17:30 - Прибытие в город.
Время в программе указано ориентировочно, время в пути зависит от погоды (моря, ветра и т. д.) и других факторов.
Джип-тур: Мыс (маяк) Слепиковского, Сивучи
9:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.
11:00 - Прибытие в г. Невельск (Прогулка по набережной. Отправимся на лодке в гости к сивучам, либо наблюдаем за ними в специальный бинокль. Фото выброшенного на мель китайского сухогруза).
13:00 - Отправление к водопаду Салют.
13:30 - Прибытие к водопаду Салют (свободное время, фото).
14:00 - Отправляемся к Мысу (маяку) Слепиковского.
14:30 - Прибытие к Мысу (маяку). Прогулка по песчаным барханам побережья.
14:45 - Перекус с потрясающим видом на Татарский пролив (чай сахалинской ягодой клоповка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой).
16:30 - Посадка в машины, отправление в г. Южно-Сахалинск.
18:30 - Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Джип-тур: Бухта Тихая, Клоковский водопад, Тори
Продолжительность маршрута на внедорожнике составит порядком 250 км. в обе стороны.
08:00 Выезд из г. Южно-Сахалинска.
09:30 Прибытие в с. Взморье, осмотр ворот Тории, посещение крабового рынка.
10:00 Отправление к Клоковскому водопаду.
11:00 Прибытие к Клоковскому водопаду, подъем к водопаду с гидом.
12:30 Отправление (Бухта Тихая).
13:30 Прибытие в Бухту Тихая, Личное время для прогулки.
14:00 Перекус (чай сахалинской ягодой клоповка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой).
16:00 Окончание экскурсии. Отправление в город Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в город.
Джип-тур к двум Мысам Сахалина: Великан и Птичий
8:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.
09:00 - Остановка в п. Охотское (Кофе тайм).
09:30 - Посадка в машины, отправление далее по маршруту путешествия.
10:30 - Остановка на смотровой площадке, с которой открываются захватывающие виды на озёра и прекрасную Сахалинскую природу.
11:00 - Посадка в машины, отправление далее по маршруту путешествия.
12:00 - Прибытие на место, прогулка по природному парку мыс Великан/Птичий.
13:00 - Перекус (чай/пянсе-корейский пирожок). Свободно время (личное время для фото и прогулки).
15:00 - Посадка в машины, отправление в г. Южно-Сахалинск.
17:30 - Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
День окончания тура
До 12:00 выселение из гостиницы.
Групповой трансфер до рыбного рынка и в аэропорт.
По окончанию тура, Вас будет ждать памятный сувенир, напоминающий об этом удивительном крае!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице категории 3 (при двухместном размещении)
- Встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска. Страхование от несчастных случаев
- Индивидуальный (групповой трансфер) по программе
- Питание согласно программе (завтраки в отеле, перекусы)
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Раннее заселение в гостиницу
- Обеды и ужины в кафе
- Личные траты (сувениры, морепродукты)
О чём нужно знать до поездки
Наша команда организовывает самые сочные туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон жемчужине Дальнего Востока!
Пожелания к путешественнику
Требования по возрасту: от 10 лет до 70 лет.