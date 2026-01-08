Первое знакомство с о. Сахалин

Забудьте о банальном отдыхе! Сахалин зовёт! Сахалин - это
Описание тура

Забудьте о банальном отдыхе! Сахалин зовёт! Сахалин это не только суровая красота, но и место, где оживают ваши самые смелые мечты!

Добро пожаловать на удивительный остров Сахалин самый большой на нашей необъятной Родине. Это путешествие, полное ярких, новых незабываемых эмоций - запомнится Вам на долгое время! Данный тур подойдет, для тех, кто хочет за короткое время познакомиться с островом Сахалин. За эти шесть дней вы посетите самые живописные места острова, насладитесь дикой природой, зарядитесь энергией и позитивом, а также отведаете гастрономические изыски островной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом (обзорная экскурсия)

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.

14:00 Заселение в гостиницу. Отдых. Раннее заселение возможно за дополнительную плату.

17:00 Отравляемся на обзорную экскурсию по г. Южно-Сахалинску. Посетим: Краеведческий музей, Мемориальный комплекс Победа и смотровую площадку Горный Воздух.

20:00 Вечерний ужин в ресторане 601 с видом на горы, закат солнца и сам город.

22:00 Отдых.

2 день

Морское путешествие к легендарному маяку Анива

6:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.

08:00 - Прибытие в с. Новиково, инструктаж по техники безопасности.

08:30 - Отправление на маяк Анива. По пути возможно увидеть морских млекопитающих таких как: касаток, сивучей, нерп, морских свинок, тихоокеанских дельфинов.

11:00 - Прибытие на Маяк Анива. Личное время для фото.

12:00/12:30 - Отправление на мыс Мраморный. Личное время для прогулки. Предоставим горячий чай и сэндвич.

13:30 - Отправление в порт-ковш Новиково.

15:00/15:30 - Окончание экскурсии. Отправление в город Южно-Сахалинск.

17:00/17:30 - Прибытие в город.

Время в программе указано ориентировочно, время в пути зависит от погоды (моря, ветра и т. д.) и других факторов.

3 день

Джип-тур: Мыс (маяк) Слепиковского, Сивучи

9:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.

11:00 - Прибытие в г. Невельск (Прогулка по набережной. Отправимся на лодке в гости к сивучам, либо наблюдаем за ними в специальный бинокль. Фото выброшенного на мель китайского сухогруза).

13:00 - Отправление к водопаду Салют.

13:30 - Прибытие к водопаду Салют (свободное время, фото).

14:00 - Отправляемся к Мысу (маяку) Слепиковского.

14:30 - Прибытие к Мысу (маяку). Прогулка по песчаным барханам побережья.

14:45 - Перекус с потрясающим видом на Татарский пролив (чай сахалинской ягодой клоповка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой).

16:30 - Посадка в машины, отправление в г. Южно-Сахалинск.

18:30 - Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

4 день

Джип-тур: Бухта Тихая, Клоковский водопад, Тори

Продолжительность маршрута на внедорожнике составит порядком 250 км. в обе стороны.

08:00 Выезд из г. Южно-Сахалинска.

09:30 Прибытие в с. Взморье, осмотр ворот Тории, посещение крабового рынка.

10:00 Отправление к Клоковскому водопаду.

11:00 Прибытие к Клоковскому водопаду, подъем к водопаду с гидом.

12:30 Отправление (Бухта Тихая).

13:30 Прибытие в Бухту Тихая, Личное время для прогулки.

14:00 Перекус (чай сахалинской ягодой клоповка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой).

16:00 Окончание экскурсии. Отправление в город Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в город.

5 день

Джип-тур к двум Мысам Сахалина: Великан и Птичий

8:00 - Встреча с водителем, выезд из г. Южно-Сахалинск.

09:00 - Остановка в п. Охотское (Кофе тайм).

09:30 - Посадка в машины, отправление далее по маршруту путешествия.

10:30 - Остановка на смотровой площадке, с которой открываются захватывающие виды на озёра и прекрасную Сахалинскую природу.

11:00 - Посадка в машины, отправление далее по маршруту путешествия.

12:00 - Прибытие на место, прогулка по природному парку мыс Великан/Птичий.

13:00 - Перекус (чай/пянсе-корейский пирожок). Свободно время (личное время для фото и прогулки).

15:00 - Посадка в машины, отправление в г. Южно-Сахалинск.

17:30 - Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

6 день

День окончания тура

До 12:00 выселение из гостиницы.

Групповой трансфер до рыбного рынка и в аэропорт.

По окончанию тура, Вас будет ждать памятный сувенир, напоминающий об этом удивительном крае!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице категории 3 (при двухместном размещении)
  • Встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска. Страхование от несчастных случаев
  • Индивидуальный (групповой трансфер) по программе
  • Питание согласно программе (завтраки в отеле, перекусы)
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Обеды и ужины в кафе
  • Личные траты (сувениры, морепродукты)
О чём нужно знать до поездки

Наша команда организовывает самые сочные туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон жемчужине Дальнего Востока!

Пожелания к путешественнику

Требования по возрасту: от 10 лет до 70 лет.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анатолий
Анатолий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

