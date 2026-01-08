Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Южно-Сахалинске, цены от 84 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 6 дней 5% Первое знакомство с о. Сахалин Забудьте о банальном отдыхе! Сахалин зовёт! Сахалин - это от 91 200 ₽ 96 000 ₽ за человека Джиппинг Джип-туры 7 дней 3 отзыва Знакомство с Сахалином Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск «Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом» от 115 000 ₽ за человека Джиппинг Джип-туры 4 дня 3 отзыва Знакомство с далеким Сахалином Начало: Г. Южно-Сахалинск «Вы начнёте свое путешествие с обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску, где познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города и основными достопримечательностями островной столицы» от 84 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Обзорные» Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске Первое знакомство с о. Сахалин; Знакомство с Сахалином; Знакомство с далеким Сахалином. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске Вулканы; Мыс великан; Маяк Анива. 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале: Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в феврале 2026 Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 84 500 до 115 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Изучение достопримечательностей города Южно-Сахалинска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Южно-Сахалинске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026