1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Мыс Великан. Мыс Птичий

Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний, до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.

Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.

В случае более позднего прибытия мы посетим данную локацию в седьмой день.

Заселение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160