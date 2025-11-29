Мои заказы

Пленительный Итуруп

Вас ждут уникальные места острова Итуруп, а также лучшие локации острова Сахалин.

Вам откроются невероятные пляжи с величественными скалами и вулканическим песком, удивительной красоты горячие источники, а также разнообразные морские пейзажи. Все это в самый красивый период времени — октябрь!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Мыс Великан. Мыс Птичий

Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний, до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.

Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.

В случае более позднего прибытия мы посетим данную локацию в седьмой день.

Заселение в гостиницу.

2 день

Бухта Тихая

Этот день богат на локации: мы посетим Янтарный берег, ворота Тории, крабовый рынок, водопад Клоковский и бухту Тихую.

Проедем на север острова по одной из самых красивых дорог России.

3 день

Перелет в Курильск. Плато Янкито

Трансфер в аэропорт.

Перелет на турбовинтовом самолете Bombardier Q400.

Встреча в аэропорту.

Посещение лавового плато Янкито.

Купание в горячих источниках «Ванночки».

4 день

Залив Касатка. Источники вулкана Баранского

Отправление к побережью Тихого океана.

Именно из залива Касатка в 1941 году японская эскадра направилась к Гавайским островам, чтобы атаковать американскую базу Перл-Харбор.

Изучаем искусственно созданные японцами тоннели в скалах.

Отправление к самому фотографируемому и живописному месту Итурупа — источникам «Кипящая река».

Принимаем горячие ванны прямо в окружении ярких осенних пейзажей.

5 день

Белые скалы

Посещение, без преувеличения, одного из самых красивых мест России.

Белые скалы — удивительное место, аналогов которому в мире нет.

Пемзовые скалы раскинулись по береговой линии Охотского моря с черным вулканическим песком на 28 км.

Отправление к горячим источникам «Жаркие воды».

6 день

Перелет Курильск - Южно-Сахалинск

Отправление обратно на остров Сахалин.

Если по погодным условиям какую-либо из локаций не успеваем посетить в предыдущие дни — посещаем сегодня перед вылетом.

Прощание с пленительным Итурупом.

7 день

Резервный день на случай непогоды

Свободное время в Южно-Сахалинске.

Можно дополнительно отправится к маяку Анива или на озеро Буссе.

Также можно самостоятельно изучить музеи и парки города, подняться по канатной дороге и погулять по экотропам горы Большевик.

8 день

День вылета

Трансфер в аэропорт.

Прощание с самым большим островом России.

Проживание

Приоритетное размещение: отель «Юность» (Южно-Сахалинск), отель «Медведь» (Курильск).

Возможны изменения на аналогичные по уровню объекты размещения.

Доплата за одноместное размещение — 28000 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Проживание в гостиницах на Итурупе и Сахалине
  • Завтраки в гостиницах
  • Питание на экскурсиях
  • Пропуска и разрешения на посещение пограничной зоны
  • Страховка
  • Входные билеты на термальные источники
  • Перелет Южно-Сахалинск - Итуруп - Южно-Сахалинск
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в Южно-Сахалинск
  • Питание вне экскурсионных маршрутов
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

