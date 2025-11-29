Вам откроются невероятные пляжи с величественными скалами и вулканическим песком, удивительной красоты горячие источники, а также разнообразные морские пейзажи. Все это в самый красивый период времени — октябрь!
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Мыс Великан. Мыс Птичий
Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний, до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.
Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.
В случае более позднего прибытия мы посетим данную локацию в седьмой день.
Заселение в гостиницу.
Бухта Тихая
Этот день богат на локации: мы посетим Янтарный берег, ворота Тории, крабовый рынок, водопад Клоковский и бухту Тихую.
Проедем на север острова по одной из самых красивых дорог России.
Перелет в Курильск. Плато Янкито
Трансфер в аэропорт.
Перелет на турбовинтовом самолете Bombardier Q400.
Встреча в аэропорту.
Посещение лавового плато Янкито.
Купание в горячих источниках «Ванночки».
Залив Касатка. Источники вулкана Баранского
Отправление к побережью Тихого океана.
Именно из залива Касатка в 1941 году японская эскадра направилась к Гавайским островам, чтобы атаковать американскую базу Перл-Харбор.
Изучаем искусственно созданные японцами тоннели в скалах.
Отправление к самому фотографируемому и живописному месту Итурупа — источникам «Кипящая река».
Принимаем горячие ванны прямо в окружении ярких осенних пейзажей.
Белые скалы
Посещение, без преувеличения, одного из самых красивых мест России.
Белые скалы — удивительное место, аналогов которому в мире нет.
Пемзовые скалы раскинулись по береговой линии Охотского моря с черным вулканическим песком на 28 км.
Отправление к горячим источникам «Жаркие воды».
Перелет Курильск - Южно-Сахалинск
Отправление обратно на остров Сахалин.
Если по погодным условиям какую-либо из локаций не успеваем посетить в предыдущие дни — посещаем сегодня перед вылетом.
Прощание с пленительным Итурупом.
Резервный день на случай непогоды
Свободное время в Южно-Сахалинске.
Можно дополнительно отправится к маяку Анива или на озеро Буссе.
Также можно самостоятельно изучить музеи и парки города, подняться по канатной дороге и погулять по экотропам горы Большевик.
День вылета
Трансфер в аэропорт.
Прощание с самым большим островом России.
Проживание
Приоритетное размещение: отель «Юность» (Южно-Сахалинск), отель «Медведь» (Курильск).
Возможны изменения на аналогичные по уровню объекты размещения.
Доплата за одноместное размещение — 28000 рублей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Проживание в гостиницах на Итурупе и Сахалине
- Завтраки в гостиницах
- Питание на экскурсиях
- Пропуска и разрешения на посещение пограничной зоны
- Страховка
- Входные билеты на термальные источники
- Перелет Южно-Сахалинск - Итуруп - Южно-Сахалинск
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Южно-Сахалинск
- Питание вне экскурсионных маршрутов