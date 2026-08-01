Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«10:00 Экскурсия на гору Шикотан (продолжительность 4 ч»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Эти архитектурные сооружения природы расположены в живописных бухтах, где с одной стороны расположилось бескрайнее море, а с другой подступают горы со сплошным густым таёжным лесом»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А если на закате вы поднимитесь на вершину горы Асахигаока, комплекс «Горный воздух», то перед вами откроется изумительный вид на город, освещенный закатным солнцем… и бесконечные хребты на горизонте»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемый выезд к Белым скалам»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Эти архитектурные сооружения природы расположены в живописных бухтах, где с одной стороны расположилось бескрайнее море, а с другой подступают горы со сплошным густым таёжным лесом»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«10:00 Экскурсия на гору Шикотан (продолжительность 4 ч»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«памятник «Разъединенных семей» (памятник посвящен корейскому населению — жертвам японского милитаризма, называемую «Гору Грусти»)»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«10:00 Экскурсия на гору Шикотан (продолжительность 4 ч»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«10:00 Экскурсия на гору Шикотан (продолжительность 4 ч»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горный Воздух (по метеоусловиям)»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горы, растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря, состоящие из мягкой пемзы, образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Пленительный Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Также можно самостоятельно изучить музеи и парки города, подняться по канатной дороге и погулять по экотропам горы Большевик»
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
148 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«С утра завтракаем и отправляемся знакомиться с природой и историей острова по знаменитой экотропе на гору Лягушка высотой 950 метров»
132 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
««Горный воздух» (по метеоусловиям)»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горный Воздух (по метеоусловиям)»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горный Воздух (по метеоусловиям)»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
««Горный воздух» (по метеоусловиям)»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Горы" можно забронировать 19 авторских туров от 96 900 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 19 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Горы», 23 ⭐ отзыва, цены от 96900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь