2 день

Прибытие морским путем на о. Шикотан (Малокурильское). Бухта Снежкова

09:00 Подход к о. Шикотан.

При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).

Высадка. Трансфер в гостиницу. Размещение.

10:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:30 Выезд в бухту Снежкова.

Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров.

Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону.

Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами.

Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.

Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами.

Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!

Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки — это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо.

13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.

18:00 Возвращение в поселок.

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

Важная информация:

Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности.

Расстояние туда и обратно 14–15 км.

Время в пути туда ~2–2:40, обратно до 3 часов.

По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.