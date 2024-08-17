Программа тура по дням
Выход теплоходом из порта Корсаков
08:00 Выезд в морской порт г. Корсаков.
09:30 Регистрация и посадка на теплоход.
12:00 Отправление на остров Шикотан(т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~21 час.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Прибытие морским путем на о. Шикотан (Малокурильское). Бухта Снежкова
09:00 Подход к о. Шикотан.
При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).
Высадка. Трансфер в гостиницу. Размещение.
10:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:30 Выезд в бухту Снежкова.
Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров.
Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону.
Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами.
Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами.
Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки — это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо.
13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
18:00 Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация:
- Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности.
- Расстояние туда и обратно 14–15 км.
- Время в пути туда ~2–2:40, обратно до 3 часов.
- По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Гора Шикотан. Шикотанский разлом
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Экскурсия на гору Шикотан.
Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров, находится рядом с поселком Малокурильское.
На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.
С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.
13:00 Обед походный (ланчбокс).
15:00 Экскурсия на Разлом.
Расщелина с рванными краями и узким входом, образовавшаяся здесь в считанные секунды во время землетрясения в 1994 году, рассекает склон сопки. Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10-15 м. Ширина примерно такая же.
На дне разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекательный для любой туристической группы, приезжающей на остров.
Интересная трагичная история. Как много историй знает этот остров. Все, какие из них знает гид, расскажет нам.
18:00 Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км.
Время в пути туда ~ 2–2,40, обратно до 3 часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Мыс Край Света, Бухта Безымянная. Выход морем из Малокурильска
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров
10:00 Выезд на мыс Край света.
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.
Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами.
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим.
На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан.
Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий вам покажут наши сопровождающие!
17:00 Трансфер в порт.
18:00 Посадка на теплоход.
20:00 Отправление на остров Итуруп (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~13 часов.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком.
Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется — треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь.
Прибытие на о. Итуруп. Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка. Трансфер в кафе на завтрак.
10:00 Завтрак в кафе.
10:30 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка — Бухта Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
13:30 Остановка на пляже с Белыми скалами.
Прогулка по каньону.
Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
Отдых на море.
17:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
18:00 После прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
19:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: На данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники.
Далее остановимся на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
13:30 Выезд в обратный путь.
15:00 Обед в кафе «Альянс», г. Курильск.
16:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
16:30 Посещениеполя грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье и дегустируем с икрой.
17:30 Выезд к комплексу с термальными источниками.
18:00 Прибытие к термальному комплексу.
Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам.
Фотосессия.
18:30 Возвращение к термальному комплексу.
Купание в термальных источниках.
Отдых.
19:30 Трансфер в Курильск.
20:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе. Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп и о. Шикотан
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|125 448
|8 000
|122 448
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп — 3 000 руб. /номер.
Варианты проживания
Теплоход «Павел Леонов»
Место в каюте III класс 4-местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Теплоход «Адмирал Невельской»
Место в каюте III класс 4-местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Мотель «Островной»
Высокий уровень обустройства 18 номеров различной категории, позволяет получить качественные услуги.
Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Интерьер отеля выполнен в стиле лофт! Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых!
Касатка
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровати с санузлом и умывальником в номере, две душевые комнаты на 4 номера в общем холле;
- 2 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровать, с всеми удобствами в номере;
- 1 трехместный номер, три раздельные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
- Проживание на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение проводниками на о. Шикотан, о. Итуруп
- Входные билеты в источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Шикотан
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 7 900 руб. ребенок от 2 до 12 лет - 4 450 руб
- Взрослый - 7 900 руб
- Ребенок от 2 до 12 лет - 4 450 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту: о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Шикотан (Малокурильское):взрослый - 5 080 руб. ребенок от 2 до 12 лет - 3 690 руб
- Взрослый - 5 080 руб
- Ребенок от 2 до 12 лет - 3 690 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту: о. Шикотан (Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск):взрослый - 2 650 руб. ребенок от 2 до 12 лет - 1 930 руб
- Взрослый - 2 650 руб
- Ребенок от 2 до 12 лет - 1 930 руб
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп. и о. Шикотан - 8 000 руб
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп - 3 000 руб. /номер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- фотоаппарат;
- теплая и непромокаемая одежда;
- куртка;
- сланцы;
- сапоги или непромокаемая обувь;
- купальный костюм;
- средства от комаров;
- защитный крем от солнца;
- головной убор.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
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