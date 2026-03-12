Описание тура
Увидим их самые сливки. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе. Все локации на Итурупе исследуем на джипах - вулкан Баранского, Белые скалы, Залив Касатка и Тихий океан. Включены завтраки и видовые обеды-пикники с морепродуктами в стиле пинтерест. Гастрономические и природные открытия ждут!
Ваше приключение начнётся ещё в небе: из иллюминатора самолёта откроются захватывающие дух панорамы — синие просторы моря, зелёные волны лесов и величественные сопки. С первых минут на Сахалине вы почувствуете его особенную атмосферу, а знакомство с местной кухней станет ярким гастрономическим открытием.
Дальнейшее путешествие — это калейдоскоп невероятных впечатлений. Вы соберёте гигантские устрицы прямо у озера Буссе и попробуете свежайшие морепродукты, приготовленные шеф-поваром. Перелёт на Итуруп откроет вам мир вулканов, застывшей лавы и белых скал, от которых невозможно оторвать взгляд. Вы исследуете таинственные пещеры, увидите старый японский буксир и устроите романтичный пикник на берегу океана.
Путешествие к вулкану Баранского подарит встречу с живой энергией Земли: вы искупаетесь в горячих источниках, увидите гейзеры и серные реки. А визит на легендарный маяк Анива станет кульминацией поездки — здесь, среди шума волн, можно встретить косаток и сивучей.
Это путешествие останется с вами навсегда — в ярких фотографиях, тёплых воспоминаниях и вкусе свежайших морепродуктов, которые вы сможете увезти с собой домой. Сахалин и Курилы ждут тех, кто готов к настоящим открытиям!
- Проживание на Итурупе в уютном, просторном, только после ремонта отеле Юки Котан
- Спа с видом на вулкан и обряд посвящения в айны
- Морская прогулка к Маяку Анива
- Варка яиц у подножия вулкана Баранского и купание в термальных источниках
- Сделаем фотографии в самом фотогеничном месте Итурупа- у Белых
- Испытаем незабываемое впечатление — увидев буксир Корунд
Программа тура по дням
Добро пожаловать на остров Сахалин
Ещё при посадке самолета из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров. Встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения. Соберемся на поздний обед в корейском кафе, чтобы вкусно поесть и познакомиться. После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.
Сахалин: озеро Буссе
Сегодня отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц! В пути насладимся природой региона, а если повезет, увидим редких птиц и кого-то из местных животных. Посещение Буссе — гастрономические удовольствие! Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее, прямо на месте? Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам, прямо у озера.
Итуруп: плато Янкито
Завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп. Полет пройдёт на небольшом винтовом самолете, который не поднимается высоко, что позволяет полюбоваться Охотским морем и облаками. После приземления нас встретит местный гид и мы отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и насладимся свежим морским воздухом. После едем ужинать и заселяться в уютный отель Юки Котан, который находится в Курильске — главном городе острова. Здесь сможем увидеть как живут местные жители.
Залив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикник
После завтрака садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем красивейшей дорогой между сопок и вулканов, по пути останавливаемся на смотровых площадках, заглянем в бывший карьер. В заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир Корунд, место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане! Далее обед, комфортную локацию для которого выберем по погоде. Организуем пикник в стиле пинтерест в живописном месте прямо на берегу океана. Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау фотографии.
Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад
Сегодня увидим знаковые места острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и главную жемчужину — Белые скалы. До локаций едем прямо по белоснежной кроме песка вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад Девичьи слезы. Организуем пикник в видовой локации на берегу. Съедим свой боул с креветкой с видом на вулкан! Вечером нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отелякамуй Котан. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся. Ужин можно устроить сразу после в ресторане отеля. Палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении.
Вулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая река
После завтрака едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровых площадках, увидим заброшенную геотермальную станцию.
Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.
Затем отправимся к гейзеру Голубые глазки. Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся термальными ваннами под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара.
После обеда трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин. Трансфер из аэропорта и заселение в отель. Самостоятельный ужин.
Сахалин: маяк Анива
Завтракаем и отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона. Под руководством опытных гидов отправимся на морскую прогулку на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей. Если погода позволит, высадимся на берег и посмотрим поближе на маяк. Вечер предлагаем вам провести за ужином в хорошем ресторане Южно-Сахалинска, обменяться фотографиями и обсудить впечатления от путешествия!
Сахалин: Южно-Сахалинск
Завтрак и отправляемся в аэропорт к своему рейсу. Вам обязательно захочется вернуться, чтобы узнавать дальше такой прекрасный Дальний Восток! С Сахалина не захочется возвращаться с пустыми руками, поэтому перед вылетом рекомендуем прикупить себе морских деликатесов. Через вашего гида можно будет заказать доставку свежайших морепродуктов прямо к вам в отель
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание в отеле Мега Палас на Сахалине и в отеле Юки Котан (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине, болотоход или джипы 44 на Итурупе
- Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 5)
- Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура (в том числе вход на вулкан Баранского)
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 2)
- Питание: все завтраки (кроме дня 1), 4 обеда, перекус (день 7), пикник с икрой на вулкане Баранского (день 6)
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин. Покупаем организованно для группы
- Обеды не указанные в разделе включено, все ужины
- Медицинская туристическая страховка
- Одноместное проживание в отелях (сумма доплаты по запросу, от 70 000 рублей, если будут свободные номера)