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Описание тура

Увидим их самые сливки. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе. Все локации на Итурупе исследуем на джипах - вулкан Баранского, Белые скалы, Залив Касатка и Тихий океан. Включены завтраки и видовые обеды-пикники с морепродуктами в стиле пинтерест. Гастрономические и природные открытия ждут!

Ваше приключение начнётся ещё в небе: из иллюминатора самолёта откроются захватывающие дух панорамы — синие просторы моря, зелёные волны лесов и величественные сопки. С первых минут на Сахалине вы почувствуете его особенную атмосферу, а знакомство с местной кухней станет ярким гастрономическим открытием.

Дальнейшее путешествие — это калейдоскоп невероятных впечатлений. Вы соберёте гигантские устрицы прямо у озера Буссе и попробуете свежайшие морепродукты, приготовленные шеф-поваром. Перелёт на Итуруп откроет вам мир вулканов, застывшей лавы и белых скал, от которых невозможно оторвать взгляд. Вы исследуете таинственные пещеры, увидите старый японский буксир и устроите романтичный пикник на берегу океана.

Путешествие к вулкану Баранского подарит встречу с живой энергией Земли: вы искупаетесь в горячих источниках, увидите гейзеры и серные реки. А визит на легендарный маяк Анива станет кульминацией поездки — здесь, среди шума волн, можно встретить косаток и сивучей.

Это путешествие останется с вами навсегда — в ярких фотографиях, тёплых воспоминаниях и вкусе свежайших морепродуктов, которые вы сможете увезти с собой домой. Сахалин и Курилы ждут тех, кто готов к настоящим открытиям!