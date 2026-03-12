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Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездку

Увидим самое лучшее. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Увидим их самые сливки. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе. Все локации на Итурупе исследуем на джипах - вулкан Баранского, Белые скалы, Залив Касатка и Тихий океан. Включены завтраки и видовые обеды-пикники с морепродуктами в стиле пинтерест. Гастрономические и природные открытия ждут!

Ваше приключение начнётся ещё в небе: из иллюминатора самолёта откроются захватывающие дух панорамы — синие просторы моря, зелёные волны лесов и величественные сопки. С первых минут на Сахалине вы почувствуете его особенную атмосферу, а знакомство с местной кухней станет ярким гастрономическим открытием.

Дальнейшее путешествие — это калейдоскоп невероятных впечатлений. Вы соберёте гигантские устрицы прямо у озера Буссе и попробуете свежайшие морепродукты, приготовленные шеф-поваром. Перелёт на Итуруп откроет вам мир вулканов, застывшей лавы и белых скал, от которых невозможно оторвать взгляд. Вы исследуете таинственные пещеры, увидите старый японский буксир и устроите романтичный пикник на берегу океана.

Путешествие к вулкану Баранского подарит встречу с живой энергией Земли: вы искупаетесь в горячих источниках, увидите гейзеры и серные реки. А визит на легендарный маяк Анива станет кульминацией поездки — здесь, среди шума волн, можно встретить косаток и сивучей.

Это путешествие останется с вами навсегда — в ярких фотографиях, тёплых воспоминаниях и вкусе свежайших морепродуктов, которые вы сможете увезти с собой домой. Сахалин и Курилы ждут тех, кто готов к настоящим открытиям!

  • Проживание на Итурупе в уютном, просторном, только после ремонта отеле Юки Котан
  • Спа с видом на вулкан и обряд посвящения в айны
  • Морская прогулка к Маяку Анива
  • Варка яиц у подножия вулкана Баранского и купание в термальных источниках
  • Сделаем фотографии в самом фотогеничном месте Итурупа- у Белых
  • Испытаем незабываемое впечатление — увидев буксир Корунд

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на остров Сахалин

Ещё при посадке самолета из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров. Встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения. Соберемся на поздний обед в корейском кафе, чтобы вкусно поесть и познакомиться. После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.

Добро пожаловать на остров СахалинДобро пожаловать на остров СахалинДобро пожаловать на остров Сахалин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сахалин: озеро Буссе

Сегодня отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц! В пути насладимся природой региона, а если повезет, увидим редких птиц и кого-то из местных животных. Посещение Буссе — гастрономические удовольствие! Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее, прямо на месте? Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам, прямо у озера.

Сахалин: озеро БуссеСахалин: озеро БуссеСахалин: озеро Буссе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Итуруп: плато Янкито

Завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп. Полет пройдёт на небольшом винтовом самолете, который не поднимается высоко, что позволяет полюбоваться Охотским морем и облаками. После приземления нас встретит местный гид и мы отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и насладимся свежим морским воздухом. После едем ужинать и заселяться в уютный отель Юки Котан, который находится в Курильске — главном городе острова. Здесь сможем увидеть как живут местные жители.

Итуруп: плато ЯнкитоИтуруп: плато ЯнкитоИтуруп: плато Янкито
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Залив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикник

После завтрака садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем красивейшей дорогой между сопок и вулканов, по пути останавливаемся на смотровых площадках, заглянем в бывший карьер. В заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир Корунд, место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане! Далее обед, комфортную локацию для которого выберем по погоде. Организуем пикник в стиле пинтерест в живописном месте прямо на берегу океана. Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау фотографии.

Залив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикникЗалив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикникЗалив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад

Сегодня увидим знаковые места острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и главную жемчужину — Белые скалы. До локаций едем прямо по белоснежной кроме песка вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад Девичьи слезы. Организуем пикник в видовой локации на берегу. Съедим свой боул с креветкой с видом на вулкан! Вечером нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отелякамуй Котан. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся. Ужин можно устроить сразу после в ресторане отеля. Палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении.

Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопадЧерные и Белые скалы, бухта Парусная и водопадЧерные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Вулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая река

После завтрака едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровых площадках, увидим заброшенную геотермальную станцию.

Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.

Затем отправимся к гейзеру Голубые глазки. Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся термальными ваннами под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара.

После обеда трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин. Трансфер из аэропорта и заселение в отель. Самостоятельный ужин.

Вулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая рекаВулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая рекаВулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая река
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Сахалин: маяк Анива

Завтракаем и отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона. Под руководством опытных гидов отправимся на морскую прогулку на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей. Если погода позволит, высадимся на берег и посмотрим поближе на маяк. Вечер предлагаем вам провести за ужином в хорошем ресторане Южно-Сахалинска, обменяться фотографиями и обсудить впечатления от путешествия!

Сахалин: маяк АниваСахалин: маяк АниваСахалин: маяк Анива
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Сахалин: Южно-Сахалинск

Завтрак и отправляемся в аэропорт к своему рейсу. Вам обязательно захочется вернуться, чтобы узнавать дальше такой прекрасный Дальний Восток! С Сахалина не захочется возвращаться с пустыми руками, поэтому перед вылетом рекомендуем прикупить себе морских деликатесов. Через вашего гида можно будет заказать доставку свежайших морепродуктов прямо к вам в отель

Сахалин: Южно-СахалинскСахалин: Южно-СахалинскСахалин: Южно-Сахалинск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-х местное проживание в отеле Мега Палас на Сахалине и в отеле Юки Котан (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине, болотоход или джипы 44 на Итурупе
  • Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 5)
  • Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура (в том числе вход на вулкан Баранского)
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 2)
  • Питание: все завтраки (кроме дня 1), 4 обеда, перекус (день 7), пикник с икрой на вулкане Баранского (день 6)
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин. Покупаем организованно для группы
  • Обеды не указанные в разделе включено, все ужины
  • Медицинская туристическая страховка
  • Одноместное проживание в отелях (сумма доплаты по запросу, от 70 000 рублей, если будут свободные номера)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Влад, я часть большой дружной команды профессионалов. Мы входим в топ-5 туроператоров по Сахалину и Курилам. 6000+ счастливых туристов, которые побывали с нами на Итурупе и соседних островах! Создаем комфортное пребывание
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на острове Итуруп на премиум уровне. Не просто организуем ваш отдых через разных посредников. У нас все свое: отель с рестораном и спа, парк новых внедорожников и мощный болотоход для туров в труднодоступные уголки острова, премиум-яхта для выхода в море и лодки-зодиаки для высадки на берег и исследования бухт, местные топовые гиды с авторскими маршрутами. Вы получаете цену и качество напрямую от производителя! На Итурупе у новый современный отель с видом на вулкан с панорамным рестораном авторской кухни в концепции морской фьюжн и стильным спа-комплексом с уличной ванной и открытым бассейном. Уголок цивилизации на краю земли! Вместе с серьезным подходом к делу, мы сохраняем душевность и внимание к каждому гостю. Путешествия - в первую очередь эмоции и каждый почувствует тепло гостеприимства на все сто процентов. Большая часть нашей команды приезжает на сезон с большой земли. Это настоящие профи в своей области: капитаны, повара и бармены, пармастера, администраторы и горничные. Сам лично (как и многие наши гиды) живу на острове большую часть жизни и бесконечно в него влюблен. Итуруп удивляет даже самых искушенных путешественников. Вам обязательно стоит его увидеть!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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