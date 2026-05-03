Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В литоральных лагунах много морских ежей»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В литоральных лагунах много морских ежей»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А еще вы сможете полюбоваться впечатляющими просторами с палубы теплохода, побывать в удивительных местах и принять участие в гастро-туре на побережье лагуны Буссе»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А еще вы сможете полюбоваться впечатляющими просторами с палубы теплохода, побывать в удивительных местах и принять участие в гастро-туре на побережье лагуны Буссе»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Южно-Сахалинск — Корсаков — лагуна Буссе»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездку
Увидим самое лучшее. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе
«На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе»
10 сен в 10:00
от 153 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Лагуны»
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