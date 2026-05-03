Лагуны – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 6 туров в категории «Лагуны» в Южно-Сахалинске, цены от 122 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
На пароме
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В литоральных лагунах много морских ежей»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Пешая
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В литоральных лагунах много морских ежей»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
14 дней
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А еще вы сможете полюбоваться впечатляющими просторами с палубы теплохода, побывать в удивительных местах и принять участие в гастро-туре на побережье лагуны Буссе»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«А еще вы сможете полюбоваться впечатляющими просторами с палубы теплохода, побывать в удивительных местах и принять участие в гастро-туре на побережье лагуны Буссе»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
15 дней
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Южно-Сахалинск — Корсаков — лагуна Буссе»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездку
8 дней
Сахалин и Итуруп: топовые локации островов за одну поездку
Увидим самое лучшее. На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе
«На Сахалине мчим по морю к маяку Анива и едим устриц в лагуне Буссе»
10 сен в 10:00
от 153 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Лагуны»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
  1. Путешествие на Сахалин и Кунашир;
  2. Чудеса острова Кунашир;
  3. Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней;
  4. Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней;
  5. 4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Лагуны" можно забронировать 6 авторских туров от 122 000 до 383 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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