Сахалин и остров Итуруп

Два гостеприимных, величественных и живописных острова Курильской гряды ждут вас в гости! Во время этого увлекательного путешествия вы прогуляетесь по застывшей вулканической лаве и фумарольному полю, осмотрите скальный массив в
заливе Касатка и «Плачущие скалы», расслабитесь в природных джакузи, попробуете местные деликатесы, а также посетите красивейшие бухты, гроты и птичьи базары.

А ещё сможете насладиться красотой Южно-Сахалинска и привезти с собой домой яркие воспоминания о Дальнем Востоке.

Ближайшие даты:
6
июл31
июл20
авг2
сен10
сен

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

3 день

Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска с гидом на джипах.

Время в пути 3 часа, за которые вы проедете 100 км, первая половина пути — федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути — сложная дорога через перевал.

После Охотска промчитесь по берегу моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал, и вот уже перед вами взмывают ввысь величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.

Прогулка по побережью доставит большое удовольствие, один мыс Птичий чего стоит.

Прогулка по морским террасам и сахалинской тайге познакомит вас с разнообразным миром флоры. Гид расскажет много интересного.

Обед — ланч-бокс (японская кухня), дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

4 день

Отправление теплохода на Итуруп

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане. Это стоит того!

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

5 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Прибытие на Итуруп.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Отправление на маршрут Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского (в пути 20 км).

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

6 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

7 день

Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

8 день

Плато Янкито. Перелет на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.

Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Расписание авиаперелётов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелётов могут быть скорректированы.

9 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
    Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
  4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
10 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение по туру
Стандарт184 00032 500
Вип (гостиница Янкито)256 00069 200

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас» 4

5 ночей

Отель «Мега Палас» находится на острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея. Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.

Гостиница/гостевой дом на о. Итуруп

3 ночи

В туре предусмотрено проживание 3 ночи в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.

Гостиница «Янкито»

3 ночи

В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».

В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.

Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.

Каюта на теплоходе

1 ночь

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Южно-Сахалинске
  • Трансфер гостиница - морпорт/аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
  • Проживание в Южно-Сахалинске в отеле 4
  • Питание, указанное в программе (на Сахалине согласно программе, на Итурупе трёхразовое)
  • Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника
  • Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты по маршруту тура для заезда 07.07-16.07.2025 - 17 000 руб. /чел. для других заездов стоимость может измениться
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Питание на теплоходе
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
  • Доплата за одноместное размещение
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо учитывать для соблюдения безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
  • Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
  • Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
