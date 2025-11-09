Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Свободное время ~2,5-3 часа.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.
Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.
Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.
Современный красивый город с историей.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска с гидом на джипах.
Время в пути 3 часа, за которые вы проедете 100 км, первая половина пути — федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути — сложная дорога через перевал.
После Охотска промчитесь по берегу моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал, и вот уже перед вами взмывают ввысь величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.
Прогулка по побережью доставит большое удовольствие, один мыс Птичий чего стоит.
Прогулка по морским террасам и сахалинской тайге познакомит вас с разнообразным миром флоры. Гид расскажет много интересного.
Обед — ланч-бокс (японская кухня), дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление теплохода на Итуруп
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
И непременно выходите на палубу любоваться закатом и рассветом в океане. Это стоит того!
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
09:00 Прибытие на Итуруп.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Отправление на маршрут Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского (в пути 20 км).
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.
В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион.
Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.
Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Расписание авиаперелётов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелётов могут быть скорректированы.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение по туру
|Стандарт
|184 000
|32 500
|Вип (гостиница Янкито)
|256 000
|69 200
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас» 4
Отель «Мега Палас» находится на острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея. Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.
Гостиница/гостевой дом на о. Итуруп
В туре предусмотрено проживание 3 ночи в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.
Гостиница «Янкито»
В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».
В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.
Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.
Каюта на теплоходе
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Южно-Сахалинске
- Трансфер гостиница - морпорт/аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание в Южно-Сахалинске в отеле 4
- Питание, указанное в программе (на Сахалине согласно программе, на Итурупе трёхразовое)
- Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме
- Транспортное обслуживание по программе
- Аренда лодок и снаряжения
- Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника
- Входные билеты на термальный комплекс «Источники вулкана Баранского»
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты по маршруту тура для заезда 07.07-16.07.2025 - 17 000 руб. /чел. для других заездов стоимость может измениться
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Питание на теплоходе
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
- Доплата за одноместное размещение
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо учитывать для соблюдения безопасности?
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Опасные объекты:
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.