Описание тура
Добро пожаловать в мир, который кажется совсем другой планетой.
От Сахалинского туроператора!
Нас ждет сверхинтенсивный тур по Сахалину и Курильским островам. Теперь с вулканом Тятя.
Это приключение создано для тех, кто хочет за одну поездку увидеть абсолютный максимум. Продуманная логистика минимизирует время в пути, оставляя больше времени для отдыха и созерцания. За одну поездку вы увидите не только все главные достопримечательности острова, но и малоизвестные места, куда очень редко попадают туристы.
Особая гордость нашей программы это внимание к гастрономии. Мы будем пробовать знаменитую курильскую икру, свежие морепродукты, приготовленные по местным рецептам, и салаты из дикоросов. А чтобы сделать моменты отдыха совершенными, мы поднимем бокалы шампанского на фоне невероятных видов.
Основные достопримечательности в туре:
Останец Лягушка, залив Касатка, плато Янкито, Белые скалы, Черные скалы, вулкан Баранского, вулкан Менделеева, мыс Столбчатый, вулкан Головнина, Головнинский клиф, вулкан Тятя, Малокурильский маяк, мыс Край света, маяк Шпанберга, бухта Безымянная, бухта Димитрова, маяк Анива, озеро Буссе.
Для самых активных участников предоставляются дополнительные возможности, такие как мыс Великан, мыс Птичий и мыс Евстафия на Сахалине.
Если вы захотите посетить дополнительные локации на Сахалине, такие как остров Монерон, мыс Крильон, мыс Острый, маяк Слепиковского обращайтесь к нам, мы все организуем. Мы не включаем эти локации в основную программу, чтобы сохранить компактность нашего путешествия.
Наш тур на Сахалин и Курильские острова будет более насыщенным чем представлено в описании. В каждой поездке мы предлагаем подарки и бонусные локации. Мы гарантируем, что все представленные фотографии сделаны непосредственно в местах проведения программы.
Если ваши планы позволяют, мы адаптируем программу лично для вас, добавив индивидуальные маршруты до или после основной программы тура по Сахалину и Курильским островам.
Рекомендуем бронировать поездку прямо сейчас, пока в продаже есть выгодные субсидируемые авиабилеты на Сахалин. Вы можете существенно сэкономить на перелете. Не упустите шанс на приключение, которое останется с вами навсегда!
Обращаем ваше внимание, что в силу особенности погодных условий часть экскурсионной программы в сентябре проводится в режиме дополнительных экскурсий. Информация указана в описании по дням.
Программа тура по дням
Южно-Сахалинск
Сразу после прилета в Южно-Сахалинск мы встретим вас в аэропорту и доставим в гостиницу, где вы сможете оставить вещи и передохнуть после долгого перелета.
Сегодня мы предложим вас обзорную экскурсию. Вместе с профессиональными гидами вы увидите все главные символы города уникальное здание Краеведческого музея в японском стиле, величественный собор Рождества Христова и просторные площади, а также много менее известных мест.
После мы отправимся к одному из самых загадочных мест Сахалина останцу Лягушка. Это место силы, расположенное в окрестностях города, веками притягивало людей своей необычной энергией. Древние айны, коренные жители острова, считали эту скалу священным Храмом Мудрости и приходили сюда за советом и духовным очищением. У подножия Лягушки шумит горная река Комиссаровка, которую издревле называют Айичкой. Считается, что ее вода обладает лечебными свойствами и способна смыть усталость и негативные мысли.
И как кульминация сегодняшнего дня мы поднимемся на сам останец Лягушка и познакомимся с легендами этого места. С вершины открываются великолепные виды на окрестности, а при хорошей погоде мы сможем встретить здесь красивейший закат.
Первое знакомство
Сегодня вылетаем на Итуруп из Южно-Сахалинска. Мы отвезем вас в аэропорт к началу регистрации.
Вас встретит в аэропорту команда гидов. Заселяемся в гостиницу и отправляемся на уникальные термальные источники Итурупа. Это не просто купание, а настоящий ритуал исцеления и расслабления. Сначала погружение в горячие, насыщенные минералами воды, которые снимают усталость с тела и души. Затем возможность нанести на кожу целебную вулканическую грязь, природный эликсир красоты и здоровья.
Завершим этот насыщенный день прогулкой по одному из лучших пляжей острова, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Свежий ветер, звук волн и потрясающие виды лучшая терапия для городского жителя. Фотографируем, гуляем, дышим полной грудью.
Если ваш вылет будет вечером, то с утра мы можем предложить вам на Сахалине дополнительную платную экскурсию на мыс Великан и мыс Птичий. Мысы известны своими красивыми видами и шикарными арками на берегу Охотского моря.
В сентябре посещение термальных источников оплачивается отдельно.
Малокурильский маяк
Утром мы поднимаемся на борт теплохода и отправляемся в следующий морской круиз. Этот переход короткий и обычно все наши гости проводят его на палубе. Сначала мы сможем полюбоваться вулканом Менделеева и величественным вулканом Тятя, чьи силуэты особенно эффектны с моря. Всего через пару часов на горизонте покажется долгожданный Шикотан. Этот путь через Тихий океан полон сюрпризов: часто в прозрачных водах Южно-Курильского пролива, который мы пересекаем, можно увидеть резвящиеся стаи дельфинов, а иногда и величественных китов, ведь мы следуем вдоль пути их сезонной миграции.
После обеда мы прибываем на Шикотан, размещаемся в гостинице и, немного отдохнув, отправляемся на встречу с одним из самых впечатляющих моментов дня океанским закатом. Мы прогуляемся к Малокурильскому маяку. С его смотровой площадки открываются впечатляющие панорамные виды на Малокурильскую бухту и бескрайние просторы океана. Солнце, опускаясь к воде, будет садиться прямо за силуэтом острова Кунашир, окрашивая небо и воду в багряные, золотые и персиковые тона.
Край света и бухта Безымянная
Сегодня мы отправимся в путешествие к самому знаковому месту острова Шикотан мысу Край Света. Узкий скалистый язык уходит далеко в Тихий океан, и, стоя на его оконечности, вы понимаете, что впереди нет ничего, вплоть до самой Северной Америки.
Рядом, на соседнем мысе Краб, возвышается тридцатиметровый действующий маяк Шпанберга японской постройки. Со смотровых площадок здесь открываются захватывающие дух панорамы острова, а у подножия береговых обрывов можно увидеть лежбища редких краснокнижных тюленей.
Мы устроим привал в уютной бухте Маячная, известной также как Солдатская. Здесь вас ждет настоящий островной деликатес наваристая уха из свежайшей красной рыбы, приготовленная на костре. Пока наша команда готовит уху, вы сможете искупаться в океане и погулять по берегу бухты.
Подкрепившись, мы продолжим наш путь к одной из самых фотогеничных локаций Курильских островов бухте Безымянная. Она славится россыпью живописных островков, которые создают неповторимый ландшафт. Именно его выбрал режиссер Станислав Говорухин для съемок фильма Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо с Леонидом Куравлевым в главной роли. Мы вам покажем точное место съемки основной панорамы из фильма.
Прекрасным завершением этого насыщенного дня станет встреча заката в месте с невероятной энергетикой неподалеку от бухты Безымянная. Это точка соприкосновения двух стихий: суровых скал и океанского прибоя. Большинство наших гостей признают это место самым впечатляющим моментом всего путешествия.
Питание: обед с морепродуктами
Вулкан Тятя
Сегодня день, который навсегда останется в памяти как самое красивое приключение. Мы отправляемся к подножию легендарного вулкана Тятя, чья практически идеальная форма красного усеченного конуса делает его одним из самых узнаваемых и величественных вулканов мира. Тятя это вулкан в вулкане, природное совершенство, чей облик поражает даже искушенных путешественников.
Восхождение на вулкан Тятя к боковому кратеру основная цель сегодняшнего дня. Именно здесь было самое последнее извержение вулкана 50 лет назад.
Наш путь начнется с морской прогулки вдоль всей северной части острова Кунашир. Переход от поселка Южно-Курильск до подножия вулкана на катере это возможность увидеть остров с воды. После высадки на берег мы начнем наш путь налегке через уникальный реликтовый лес. Вы увидите редчайшую островную растительность, а наши сопровождающие раскроют секреты каждого встреченного растения.
Вскоре пейзаж кардинально изменится: живая зелень уступит место сюрреалистичному мертвому лесу. Вы пройдете по шлаковым полям, где среди черного пепла стоят скелеты деревьев, погибших во время мощного извержения 1973 года. Достигнув кратера вулкана Тятя, вы увидите потрясающие панорамы, которые открываются с высоты.
Важно отметить, что наш маршрут проходит без изнурительного штурма главной вершины, что делает его доступным и комфортным, при этом вы получаете максимум впечатлений от близости к одному самому высокому вулкану Южных Курильских островов.
В сентябре экскурсия на вулкан Тятя оплачивается отдельно.
Круиз до Сахалина
Утром вас ждёт незабываемое зрелище встреча красивейшего морского рассвета, когда первые лучи солнца окрашивают бескрайние воды и небо в нежные персиковые и золотые тона. После обеда на горизонте покажется знаменитый маяк Анива одинокий страж скалистого мыса, памятник инженерной мысли, окружённый суровой морской стихией. На протяжении всего этого морского круиза советуем вам внимательно вглядываться в водную гладь, ведь в этих богатых водах Охотского моря частыми гостями являются целые стаи дельфинов, косатки и киты. Наше путешествие завершится прибытием в порт Корсаков на Сахалине
Мы вас встретим в порту и отвезем в гостиницу.
Вулкан Менделеева и мыс Столбчатый
Утром прибываем на Кунашир, отправляем вещи в гостиницу и сразу на экскурсию.
Прогулка на действующий вулкан Менделеева это уникальная возможность прикоснуться к живой истории Земли и увидеть Кунашир во всем его диком величии. Мы отправимся к знаменитым фумарольным полям, на которых расположены две самые мощные фумаролы Курильских островов ярко-желтого цвета, из которых с шумом вырывается вулканический газ, создавая ощущение пребывания на другой планете.
Наше приключение начнется с начала пешей тропы. Путь длиной около 3 километров займет примерно полтора часа и пролегает через экзотические заросли бамбучника выше человеческого роста. Вы увидите руины серного завода, сохранившиеся со времен, когда здесь велась промышленная добыча серы. Мы поднимемся на середину высоты вулкана, где сосредоточена основная геотермальная активность.
Гастрономическая часть этого дня станет отдельным впечатлением. Мы предложим вам эксклюзивную активность: сварим яйца прямо в кипящем термальном ручье и устроим дегустацию со вкусной красной икрой. Позже вас ждет полноценный обед из свежайших местных морепродуктов.
После обеда мы отправимся на самое известное место острова Кунашир мыс Столбчатый. Этот объект является визитной карточкой острова. Мыс представляет собой уникальный природный памятник, созданный миллионы лет назад вулканом Менделеева. В результате очень медленного застывания вязкой лавы образовались гигантские пяти-и шестигранные риолитовые колонны. Эти отвесные скалы высотой до пятидесяти метров выглядят как рукотворное сооружение: в одном месте они напоминают трубы огромного церковного органа, в другом идеально подогнанную мостовую, а в третьем панцирь гигантской черепахи.
Питание: обед с морепродуктами
Морской круиз вдоль Итурупа
Сегодня вас ждет эксклюзивный морской круиз, который открывает Итуруп с совершенно иной, недоступной для большинства туристов стороны. Пока остальные путешественники ограничиваются стандартными наземными маршрутами, мы отправимся в плавание вдоль южного побережья острова, чтобы показать вам его скрытые сокровища. С палубы нашего судна откроется панорама, от которой захватывает дух: перед вами предстанет самая высокая точка острова вулкан Стокап, возвышающийся на 1634 метра, а также два мощных действующих гиганта вулканы Берутарубе и Атсонупури.
Маршрут пролегает через богатые жизнью воды. Держите камеры наготове: здесь проходят пути миграции китов, а дельфины и другие обитатели Охотского моря нередко сопровождают судно.
Постепенно на горизонте начнет проступать силуэт нашего следующего пункта назначения острова Кунашир. Нам откроются его самые труднодоступные и легендарные вершины, которые практически невозможно увидеть во время обычных экскурсий: грозный вулкан Руруй и один из самых красивых вулканов мира величественный Тятя.
Ближе к вечеру мы пройдем проливом Екатерины. Пролив Екатерины очень живописен он расположен между островами Итуруп и Кунашир, в окружении множества вулканов. На борту теплохода мы встретим великолепный океанский закат с видами на несколько вулканов.
Если вы очень хотите посмотреть китов, напишите нам фразу Хочу китов. Мы сориентируем вас по лучшим локациям и сезонам для наблюдения за хозяевами океана.
Плато Янкито и залив Касатка
Утром отправляемся в мир, похожий на другую планету. Наша первая цель - лавовое плато Янкито у подножия действующего вулкана Богдан Хмельницкий. Здесь застывшие потоки лавы встречаются с Охотским морем, образуя причудливые черные скалы. Это место идеально для грандиозных фото.
Затем мы пересечем весь остров к побережью Тихого океана. Вас ждет залив Касатка и легендарный Зеркальный пляж. Тонкий слой воды на черном песке создает эффект неба под ногами. Мы исследуем загадочные штольни мыса Тоннельный и увидим занесенный песком буксир Корунд.
Обед из морепродуктов пройдет прямо на берегу под шум прибоя. Это время, чтобы вдохнуть йодированный воздух и погулять у кромки воды.
Вечер мы проведем максимально колоритно - нас ждет походная баня на самом берегу моря. Это идеальное сочетание горячего пара и освежающего морского бриза.
В сентябре посещение термальных источников оплачивается отдельно.
Вулкан Головнина и Головнинский клиф
Наше приключение начнется с захватывающего джип-тура к самому южному вулкану Курильской гряды вулкану Головнина. Мы не будем долго и утомительно идти от дороги, а подъедем на автомобилях на самый край кальдеры, к лучшим смотровым площадкам. В ясную погоду мы увидим японский остров Хоккайдо, до которого здесь буквально рукой подать.
Кальдера вулкана Головнина — это грандиозная природная чаша диаметром около пяти километров, образовавшаяся в результате мощнейшего взрыва в далеком прошлом. Внутри этого доисторического кратера скрываются два уникальных минерализованных озера Горячее и Кипящее. Здесь вы увидите активные фумаролы, выбрасывающие столбы пара, и небольшие грязевые гейзеры, напоминающие о том, что вулкан продолжает жить своей таинственной жизнью.
А кульминацией дня станет изысканный морской обед из местных деликатесов, организованный прямо в сердце вулкана. Сочетание вкусных морепродуктов и дикой первозданной природы сделает этот день одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии на Дальний Восток.
После обеда отправляемся в следующее приключение. Головнинский клиф это колоссальный береговой обрыв на юге Кунашира, который тянется вдоль бескрайнего Тихого океана почти на двадцать километров. Путешествие вдоль гигантской стены, с одной стороны которой возвышаются стометровые скалы с водопадами, а с другой шумит Тихий океан, станет одним из самых сильных эмоциональных моментов всего путешествия. Это редкий шанс оказаться там, где природа сохранила свой первоначальный облик.
В сентябре экскурсия на Головнинский клиф оплачивается отдельно.
Белые скалы и вулкан Баранского
Сегодня мы увидим главную жемчужину Итурупа ослепительные Белые скалы. Этот массив из мягкой светлой пемзы возник после извержения вулкана Баранского. Ветер и вода веками высекали здесь причудливые каньоны, превращая берег в инопланетный пейзаж. Белоснежные обрывы эффектно контрастируют с черным вулканическим песком и ярко-зелеными вершинами. По пути мы посетим Черные скалы уникальные базальтовые колонны пятигранной формы. Это место гарантирует вам лучшие кадры из всего путешествия.
Прямо у подножия скал мы организуем вкусный обед. После еды у вас будет время погулять по кромке воды, почувствовать мощь Охотского моря и даже искупаться.
После обеда отправимся к визитной карточке Итурупа - вулкану Баранского. Начнем с Горячеводского перевала, откуда открываются панорамные виды на весь остров.
Наш путь лежит на реку Кипящую. Это край сюрреалистичных бирюзовых озер и молочно-белого пара. Здесь нас ждет гастрономический эксклюзив. Мы сварим яйца прямо в горячем источнике и попробуем их с красной икрой под звон бокалов с шампанским. После небольшого фуршета прогуляемся вдоль русла к благоустроенным купальням с удобными местами для отдыха. Главным моментом станет релакс под горячим водопадом. Это идеальное сочетание природного экстрима и глубокого расслабления в целебных термальных водах вулкана.
Питание: обед с морепродуктами и фуршет с шампанским
В сентябре посещение купальной зоны оплачивается отдельно.
Бухта Димитрова
Наш путь лежит в район бухты Димитрова. Ландшафты бухты Димитрова поражают своим драматизмом и мощью. Высокие скалистые берега возвышаются над водой, а окрестные холмы укрыты ярко-зеленым ковром бамбучника. Мы поднимемся на верхнюю смотровую, с которой открывается шикарный вид на всю бухту и множество небольших островов в ней, а потом пройдем пешком в соседнюю бухту Аэродромную. Путь между бухтами это череда захватывающих панорам, откуда открываются лучшие виды на изрезанную береговую линию Шикотана.
Возвращаемся в поселок и садимся на теплоход, на котором отправимся в следующее путешествие.
Маяк Анива
Сегодня нас ждет встреча с главной легендой и самым узнаваемым символом острова маяком Анива. Его силуэт украшает тысячи открыток и сувениров, а неповторимая архитектура, вписанная в суровые скалы, притягивает путешественников со всего мира.
Наше приключение начнется с поездки в поселок Новиково, где мы пересядем на быстроходные катера. Путь к маяку возможен только морем, что придает поездке особый драйв и ощущение настоящей экспедиции. Мы пройдем вдоль живописного побережья к самому краю Тонино-Анивского полуострова, где возвышается этот девятиэтажный маяк. Сначала мы обойдем маяк со стороны воды, чтобы вы могли оценить его масштаб и сделать самые лучшие кадры, а затем нас ждет самое интересное высадка. Вы сможете ступить на скалистое основание маяка, зайти внутрь и подняться по винтовым лестницам к самому верху.
Завершится наше морское путешествие вкусным обедом из свежайших морепродуктов.
Высадка производится только в хорошую погоду и при отсутствия запрета на посещение маяка от местных властей.
Озеро Буссе
Сегодня у нас самый вкусный день нас ждет поездка на знаменитое озеро Буссе, которое по праву считается гастрономической жемчужиной Сахалина. Это место уникально своей природой: озеро расположено на самом берегу Анивского залива и соединено с океаном узкой протокой. Наше приключение начнется с посещения знаменитой устричной банки. Вы своими глазами увидите, как огромные сахалинские устрицы живут в своей естественной среде, образуя целые колонии на дне озера. Но самое интересное это возможность почувствовать себя настоящим собирателем даров моря.
Кульминацией дня станет роскошный обед прямо на берегу. Весь ваш улов попадет в руки нашего шеф-повара, который подготовит морепродукты к подаче. Сочетание знаменитых гигантских устриц с шампанским в сопровождении живописных видов озера сделает этот день самым вкусным воспоминанием о вашем путешествии.
Питание: обед с морепродуктами и шампанским
Сегодня мы сможем вам предложить дополнительную платную экскурсию на мыс Евстафия. Если озеро Буссе это праздник вкуса, то мыс Евстафия это эстетический восторг для глаз. Мыс представляет собой величественную скалу, которая соединена с материком узкой песчаной косой. Виды с мыса мгновенно узнаваемы на любой фотографии. На мысе мы сможем встретить закат.
Южно-Сахалинск
Сегодня наступает день прощания с островом, но мы сделаем все, чтобы ваши финальные часы на Сахалине были наполнены приятными заботами и ароматами моря. Мы отправимся в проверенные места, где можно найти самую свежую красную икру, сочное мясо краба, нежнейший гребешок и знаменитую вяленую корюшку.
Помимо классических морских даров, мы покажем вам уникальную сторону острова обилие качественных товаров из Японии и Кореи, которые стали неотъемлемой частью жизни сахалинцев. Вы сможете приобрести легендарный японский шоколад, необычные азиатские сладости, редкие соусы и высококачественную косметику, которую сложно найти в других регионах. Также мы заглянем в лучшие сувенирные лавки, где представлены изделия местных мастеров из кожи рыбы, украшения из натуральных камней и аутентичные предметы с символикой древних айнов.
Но особенно мы вам рекомендуем привезти с Сахалина клоповку. Клоповка (научное название красника) это, пожалуй, самый аутентичный и экзотичный гастрономический бренд Сахалина и Курил. Если вы хотите привезти домой вкус острова, то это именно она.
После того как шопинг будет завершен, мы отвезем вас в аэропорт к началу регистрации на рейс.
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе маршрута
- Основная экскурсионная программа
- Услуги гидов, водителей и сопровождающих
- Посещение заповедников, плата за участие в организованных мероприятиях, пропуска на автомобили на все достопримечательности по основной программе маршрута
- Групповые трансферы (аэропорт, морской порт) к рекомендованным рейсам
- Оформление погранпропуска на Курильские острова (при своевременном предоставлении документов)
- Посещение 2 платных термальных источников (только в июле и в августе)
- Посещение походной бани
- Питание: обед с морепродуктами (5 шт.), обед с морепродуктами и шампанским (2 шт.)
- Проживание по стандартному варианту размещения по 2 чел в двухместном номере
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты на транспорт (теплоход, самолет) между Курильскими островами
- Премиальное и/или одноместное размещение в гостиницах
- Питание, не указанное в программе
- Оплата дополнительных экскурсий, проводимых по желанию
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
- Личные расходы, сувениры, дополнительные услуги в гостиницах
- Алкогольные напитки (кроме указанных в программе)
- Медицинская страховка
- Расходы, возникшие из-за изменения расписания транспорта по погодным условиям или иных чрезвычайных ситуаций
О чём нужно знать до поездки
Для вашей безопасности рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита (бесплатно в поликлинике или платно), в том числе по экстренной схеме (от 21 дня). Также рекомендуем оформить расширенную медстраховку. Инструктаж и памятку по экипировке и технике безопасности пришлем вам дополнительно.
Пожелания к путешественнику
Путешествие проходит в условиях дикой природы, где погода является определяющим фактором и может влиять на расписание транспорта или доступность отдельных локаций. Для вашей безопасности и комфорта мы оставляем за собой право оперативно корректировать маршрут или заменять объекты на равнозначные, гарантируя при этом сохранение высокого уровня насыщенности и качества программы.
Перемещение между островами осуществляется согласно маршруту, указанному в описании каждого дня. Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость билетов для данных перемещений не входит в базовую стоимость и оплачивается отдельно. Мы всегда готовы оказать содействие в подборе и оформлении необходимых билетов, однако окончательное решение о способе их приобретения остается на ваше усмотрение. Несмотря на то, что билеты для перемещения между островами приобретаются отдельно, трансферы из точек вашего прибытия непосредственно на Курильских островах уже включены в стоимость и будут обеспечены нашей командой.
Визы
Для посещения Курильских островов требуется специальный погранпропуск, оформление которого мы полностью берем на себя при условии своевременного предоставления вами необходимых документов. Срок оформления составляет 2 рабочих дня для граждан Рф и 30 дней для иностранных граждан; возможность ускоренного оформления рассматривается индивидуально. Обращаем ваше внимание, что иностранным гражданам может быть отказано в получении погранпропуска без объяснения причин. Свяжитесь с нами до начала бронирования, если у вас нет российского гражданства.