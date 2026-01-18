Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Добро пожаловать в мир, который кажется совсем другой планетой.

От Сахалинского туроператора!

Нас ждет сверхинтенсивный тур по Сахалину и Курильским островам. Теперь с вулканом Тятя.

Это приключение создано для тех, кто хочет за одну поездку увидеть абсолютный максимум. Продуманная логистика минимизирует время в пути, оставляя больше времени для отдыха и созерцания. За одну поездку вы увидите не только все главные достопримечательности острова, но и малоизвестные места, куда очень редко попадают туристы.

Особая гордость нашей программы это внимание к гастрономии. Мы будем пробовать знаменитую курильскую икру, свежие морепродукты, приготовленные по местным рецептам, и салаты из дикоросов. А чтобы сделать моменты отдыха совершенными, мы поднимем бокалы шампанского на фоне невероятных видов.

Основные достопримечательности в туре:

Останец Лягушка, залив Касатка, плато Янкито, Белые скалы, Черные скалы, вулкан Баранского, вулкан Менделеева, мыс Столбчатый, вулкан Головнина, Головнинский клиф, вулкан Тятя, Малокурильский маяк, мыс Край света, маяк Шпанберга, бухта Безымянная, бухта Димитрова, маяк Анива, озеро Буссе.

Для самых активных участников предоставляются дополнительные возможности, такие как мыс Великан, мыс Птичий и мыс Евстафия на Сахалине.

Если вы захотите посетить дополнительные локации на Сахалине, такие как остров Монерон, мыс Крильон, мыс Острый, маяк Слепиковского обращайтесь к нам, мы все организуем. Мы не включаем эти локации в основную программу, чтобы сохранить компактность нашего путешествия.

Наш тур на Сахалин и Курильские острова будет более насыщенным чем представлено в описании. В каждой поездке мы предлагаем подарки и бонусные локации. Мы гарантируем, что все представленные фотографии сделаны непосредственно в местах проведения программы.

Если ваши планы позволяют, мы адаптируем программу лично для вас, добавив индивидуальные маршруты до или после основной программы тура по Сахалину и Курильским островам.

Рекомендуем бронировать поездку прямо сейчас, пока в продаже есть выгодные субсидируемые авиабилеты на Сахалин. Вы можете существенно сэкономить на перелете. Не упустите шанс на приключение, которое останется с вами навсегда!

Обращаем ваше внимание, что в силу особенности погодных условий часть экскурсионной программы в сентябре проводится в режиме дополнительных экскурсий. Информация указана в описании по дням.