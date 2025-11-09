Мои заказы

Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир в июне

Мечтаете посетить далёкие и притягательные острова Курильской гряды? Не упустите шанс побывать сразу на двух островах — Сахалине и Кунашире! Вас ждёт удивительное путешествие — знакомство с сивучами, поездка на уникальный мыс Столбчатый и дегустация вкуснейших дальневосточных деликатесов, встреча с Тихим океаном и осмотр озёр Кипящее и Горячее.
Ближайшие даты:
13
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости
бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Бухта Тихая. Гастрономический обед

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков «Взморье», где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обед
3 день

Джип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска с гидом на джипах.

Время в пути 3 часа, за которые мы проедем 100 км, первая половина пути — федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути — сложная дорога через перевал.

После Охотска промчитесь по берегу моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал, и вот уже перед вами взмывают ввысь величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами. Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.

Прогулка по побережью доставит большое удовольствие, один мыс Птичий чего стоит.

Прогулка по морским террасам и сахалинской тайге познакомит вас с разнообразным миром флоры. Гид расскажет много интересного.

Обед — ланч-бокс (японская кухня), дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Джип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря
4 день

Встреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.

На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.

Невельск — небольшой портовый город.

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.

С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.

А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.

В непосредственной близости от вас будут плавать эти рычащие морские львы.

Экскурсия по городу.

Обед в кафе.

18:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Встреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский проливВстреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский проливВстреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский проливВстреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский пролив
5 день

Отправление на Кунашир

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
6 день

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на Кунашир. Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота"

Завтрак и обед в кафе на теплоходе самостоятельно.

09:00 Прибытие на остров Шикотан.

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.

Встреча в порту и организованная экскурсия по окрестностям.

Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

17:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на Кунашир. Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота"Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на Кунашир. Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота"Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на Кунашир. Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота"
7 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

В озере Горячее можно и нужно!

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
8 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"
9 день

Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Сахалин.

Снова транзитная остановка на Шикотане в 17:00. Сейчас мы вам покажем другой Шикотан.

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

Отправление на Сахалин
10 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Сахалин
11 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный).

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
  4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
12 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 157 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру – 18 600 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи.

Варианты проживания

Гостиница «Гагарин» 3

6 ночей

Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.

Постояльцам представлены следующие категории номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь вы найдете современную мебель и технику.

В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки.

Всего в нескольких минутах от комплекса находится аэропорт.

Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3
Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Каюта теплохода

2 ночи

Проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Питание на теплоходе самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3
  • Трансфер гостиница - морпорт Корсаков - гостиница
  • Питание, указанное в программе (на Сахалине согласно программе, трёхразовое на Кунашире)
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 14 000 руб. /чел
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Доплаты на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Все туры из Южно-Сахалинска