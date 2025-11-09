июн
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Свободное время ~2,5-3 часа.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости
бронируется и оплачивается заранее.
Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.
Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая. Гастрономический обед
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков «Взморье», где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Джип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска с гидом на джипах.
Время в пути 3 часа, за которые мы проедем 100 км, первая половина пути — федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути — сложная дорога через перевал.
После Охотска промчитесь по берегу моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал, и вот уже перед вами взмывают ввысь величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами. Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.
Прогулка по побережью доставит большое удовольствие, один мыс Птичий чего стоит.
Прогулка по морским террасам и сахалинской тайге познакомит вас с разнообразным миром флоры. Гид расскажет много интересного.
Обед — ланч-бокс (японская кухня), дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Встреча с СИВУЧАМИ.Г. Невельск. Татарский пролив
Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.
На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.
Невельск — небольшой портовый город.
Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.
С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.
Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.
А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.
В непосредственной близости от вас будут плавать эти рычащие морские львы.
Экскурсия по городу.
Обед в кафе.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на Кунашир
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.
Стоянка на о. Шикотан. Прибытие на Кунашир. Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота"
Завтрак и обед в кафе на теплоходе самостоятельно.
09:00 Прибытие на остров Шикотан.
Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.
Встреча в порту и организованная экскурсия по окрестностям.
Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.
17:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сух. паек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
В озере Горячее можно и нужно!
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи"
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Отправление на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Оформление на судно.
13:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Сахалин.
Снова транзитная остановка на Шикотане в 17:00. Сейчас мы вам покажем другой Шикотан.
Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.
Прибытие на Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.
20:00 Прибытие в порт Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 157 000 руб.
Доплата за одноместное размещение по туру – 18 600 руб.
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
- за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
- за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи.
Варианты проживания
Гостиница «Гагарин» 3
Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере. Разнообразие предоставляемых услуг придется по душе даже самым взыскательным из них.
Постояльцам представлены следующие категории номеров: стандарт, люкс и апартаменты. Здесь вы найдете современную мебель и технику.
В ресторане каждое утро приветливый и заботливый персонал сервирует завтраки.
Всего в нескольких минутах от комплекса находится аэропорт.
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Каюта теплохода
Проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3
- Трансфер гостиница - морпорт Корсаков - гостиница
- Питание, указанное в программе (на Сахалине согласно программе, трёхразовое на Кунашире)
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 14 000 руб. /чел
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
- Доплаты на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.