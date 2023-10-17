Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
3 отзыва
В рамках данного путешествия вы посетите два самых известных острова Курильской гряды — Сахалин и Итуруп, поражающих своей красотой и величием.

Вы погуляете по застывшей вулканической лаве, увидите «Чертовы скалы» с остатками японских укреплений, расслабитесь в термальном комплексе, попробуете устриц и встретитесь с сивучами.

А еще насладитесь вкусными свежими морепродуктами и привезете домой самые теплые воспоминания о Дальнем Востоке.
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Ближайшие даты:
30
апр
15
июн
26
июн

Что вас ожидает:

Удивительные сивучи
Удивительные сивучи
Подплывете на лодке максимально близко к лежбищу краснокнижных сивучей
Аппетитные устрицы
Аппетитные устрицы
Постоите на устричной «банке», а после продегустируете их
Термальные источники
Термальные источники
Отдохнете душой и телом в джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом вулкана Баранского
Самые известные скалы острова Итуруп
Самые известные скалы острова Итуруп
Увидите Белые скалы, которые прославились своим необычайно белоснежным цветом
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Отведаете превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру, чай с травами
Тихоокеанское побережье
Тихоокеанское побережье
Изучите залив Касатка и найдете заброшенное судно

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Уникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.

На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.

Невельск — небольшой портовый город. Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.

А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.

В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы.

Экскурсия по городу.

Обед в кафе.

18:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Уникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский пролив
4 день

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт. Вылет на Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прибытие на Итуруп.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Посещение геотермальной станции, фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные ванны вулкана Баранского — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Обед.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
5 день

Белые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая лава.

Обед на побережье.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Белые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское мореБелые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское мореБелые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское мореБелые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское мореБелые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское море
6 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на маршруте.

Отдых.

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
7 день

Плато Янкито. Перелет на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на Сахалин
8 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Также рекомендуем посетить:

  1. Сахалинский краеведческий музей.
  2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
    Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  3. Магазины с корейскими и японскими товарами.
  4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2,5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая — грунтовка).

Озеро «Буссе» — это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива. О

Озеро «Буссе» — кладовая природных даров! Уникальный водоем, в котором живут крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, различные виды рыб.

У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.

Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.

На берегу вас будет ждать горячий обед — сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов.

19:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур
10 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 166 00025 200
«Мега-Палас» 4* 168 00030 300

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

6 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Отель «Мега Палас»

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»

Гостиница «Белка»

6 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Томори»

3 ночи

Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.

В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:

  • с двумя односпальными кроватями;
  • с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.

Все наши номера оборудованы ванными комнатами.

Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.

Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Южно-Сахалинск
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
  • Проживание в Южно-Сахалинске
  • Питание на Сахалине согласно программе
  • Проживание в гостинице «Томори» на Итурупе
  • Питание на Итурупе 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты на термальные комплексы: "Источники вулкана Баранского""Жаркие воды"
  • Источники вулкана Баранского
  • Жаркие воды
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
  • Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
  • Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
  • Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Е
28 июня 2023
Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо).
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Термальные источникиПрирода и пейзажиВсе турыТуры на 10 дней

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