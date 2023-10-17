Вы погуляете по застывшей вулканической лаве, увидите «Чертовы скалы» с остатками японских укреплений, расслабитесь в термальном комплексе, попробуете устриц и встретитесь с сивучами.
А еще насладитесь вкусными свежими морепродуктами и привезете домой самые теплые воспоминания о Дальнем Востоке.
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июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской кухней.
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Уникальная встреча с сивучами. Невельск. Западное побережье о. Сахалин - Татарский пролив
Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.
На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.
Невельск — небольшой портовый город. Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.
Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.
А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.
В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы.
Экскурсия по городу.
Обед в кафе.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт. Вылет на Итуруп.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прибытие на Итуруп.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Посещение геотермальной станции, фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальные ванны вулкана Баранского — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Обед.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Белые скалы. Черные скалы. Залив Простор. Охотское море
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут.
Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая лава.
Обед на побережье.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Отдых.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2,5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая — грунтовка).
Озеро «Буссе» — это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива. О
Озеро «Буссе» — кладовая природных даров! Уникальный водоем, в котором живут крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, различные виды рыб.
У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.
Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.
На берегу вас будет ждать горячий обед — сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов.
19:00 Возвращение в Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|166 000
|25 200
|«Мега-Палас» 4*
|168 000
|30 300
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Томори»
Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.
В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:
- с двумя односпальными кроватями;
- с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.
Все наши номера оборудованы ванными комнатами.
Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Южно-Сахалинск
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Питание на Сахалине согласно программе
- Проживание в гостинице «Томори» на Итурупе
- Питание на Итурупе 3-разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на термальные комплексы: "Источники вулкана Баранского""Жаркие воды"
- Источники вулкана Баранского
- Жаркие воды
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
- Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Опасные объекты:
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!