Программа тура по дням
Перелет на Итуруп, вулкан Баранский и купание в термальных источниках
Гид встречает вас в Южно-Сахалинске, чтобы отвезти вас в аэропорт.
Время перелета на остров Итуруп займет около 1 часа.
Оставшуюся половину дня вы проведете на вулкане Баранском.
Осмотрите фумарольные поля, наберете бурлящей грязи для оздоровительных процедур и отправитесь к голубому озеру на полдник с «аристократической» ноткой.
Завершающим этапом посещения вулкана, станет принятие горячих ванн в комплексе термальных источников на свежем воздухе.
Ужинать вы отправитесь в местное кафе «Остров», где гостеприимная хозяйка уже ждет вас с вкусным ужином.
Морская экскурсия на Белые скалы и термальные источники «Жаркие воды»
Завтрак в уже известном вам кафе.
Нужно проснуться и запастись калориями, ведь сегодня очередной прекрасный день нашего путешествия. Сегодня мы с вами отправимся на Белые скалы.
Этот день вы запомните надолго,
Белые скалы, поражающие своим масштабом и красотой, черный титаномагнетитовый песок, который подарит вам инопланетные цветы на кусочке магнита.
Если море будет благоволить нам, посетим знаменитый водопад «Девичьи слезы», а также проедем через самое узкое место на острове к Тихому океану.
Ваш обед сегодня пройдёт на берегу моря. Если позволят погодные условия мы приготовим для вас горячий обед из свежей рыбы.
После обеда отправляетесь обратно, сегодня по плану у вас вечернее посещение термальных источников «Жаркие воды».
Экскурсия в бухту Касатка и термальный комплекс «Ванночки»
Просыпаетесь, завтракаете, еще раз просыпаетесь и отправляетесь в бухту Касатка.
Вы когда-нибудь видели Тихий океан?
Сегодня у вас будет первое знакомство или, возможно, долгожданная встреча с давним другом.
Суда, севшие на мель, следы жизни японцев на Итурупе и, конечно же, своенравный Тихий океан, на берегу которого вы пообедаете.
Конечно, мы уже вряд ли сможем удивить вас морепродуктами, но мы попробуем!
Возвращаемся в Курильск и едем в термальный комплекс «Ванночки».
Это стало хорошей традицией, перед ужином прогреть свой организм в воде вулканического происхождения.
После горячих источников на ужин.
Лавовое плато Янкито и перелет на Сахалин
Сегодня немного грустный день, ведь вы покидаете остров Итуруп.
Отправляетесь на завтрак и сразу после него вы посетите лавовое поле Янкито, где вы будете наблюдать последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
Далее отправляетесь в аэропорт и летите на Сахалин.
По прибытию в Южно-Сахалинск, вас отвезут в гостиницу.
Проживание
Скидка — 79 000 рублей за 1 человека на заезд с 1.07 до 31.07.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Остров» (г. Курильск).
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Остров»
Номерной фонд Hotel Ostrov включает 11 номеров следующих категорий:
- 3-местный;
- 2-местный номер с 2 отдельными кроватями;
- 1-местный;
- номер-студия.
В каждом из номеров есть всё, чтобы гости чувствовали себя комфортно и получили максимум положительных эмоций от проживания и окружающей природы.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя необычными блюдами местной кухни, а также отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе, живописные места для приятных прогулок. До берега Охотского моря всего пара шагов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Остров» (двухместное размещение)
- Питание, указанное в программе
- Посещение термальных источников вулкана Баранский
- Экскурсионная программа
- Трансферы по программе: автобусывнедорожникимоторные лодки
- Автобусы
- Внедорожники
- Моторные лодки
- Оформление пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Перелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 800 рублей
- Посещение термальных источников "Жаркие воды" и "Ванночки" - 1 000 рублей за каждый (цена 2023 года)
- Одноместное размещение в Курильске - 12 000 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода очень неустойчивая. В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп.
- обувь:
- удобная городская обувь (вместо нее могут подойти кроссовки)к;
- кроссовки;
- резиновые тапочки.
- одежда:
- купальник и плавки (некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому берите то, что не жалко);
- дышащие спортивные штаны;
- шорты;
- одежда из флиса;
- ветрозащитная куртка;
- футболка с длинным рукавом;
- головной убор (кепка на теплую погоду и шапку для ветреной).
- аксессуары:
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;.
- репеллент от укусов насекомых;
- легкий рюкзак 30-40 литров;
- полотенце (из отеля брать нельзя);
- средства личной гигиены;
- персональная аптечка;
- фотоаппарат;
- пауэр банк.
Нужна ли специальная физическая подготовка для участия в туре?
Для этого путешествия нам не нужна физическая подготовка, так как все передвижения во время экскурсий производятся на транспортных средствах. Программа не включает в себя длинных пеших переходов и треккингов.
Во время тура на Итуруп туристы размещаются в комфортабельной гостинице, в каждом номере предусмотрены собственные удобства, а также все необходимое для комфортного отдыха.
Как организован транспорт?
Мы перевозим своих туристов только на внедорожниках до 4 пассажиров в одном автомобиле, что позволяет вам уединиться своей микрогруппой во время путешествия.
Даже если группа большая, мы не используем вахтовки, в которых зачастую укачивает. Все наши водители очень профессиональны и внимательны к нашим гостям.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура включено страхование от несчастного случая на 1 000 000 рублей.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
В стоимость тура включено 3-разовое питание с момента прибытия на остров Итуруп.
Каждый день вас будут угощать свежими местными морепродуктами.
В один из дней на маршруте вам приготовят горячий обед на берегу моря. По вечерам вам не нужно будет думать где покушать, с учетом нашего опыта, мы все придумали за вас.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Какие нормы провоза багажа в перелете на остров Итуруп?
- Ручная кладь 5 кг;
- багаж 23 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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