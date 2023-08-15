2 день

Морская экскурсия на Белые скалы и термальные источники «Жаркие воды»

Завтрак в уже известном вам кафе.

Нужно проснуться и запастись калориями, ведь сегодня очередной прекрасный день нашего путешествия. Сегодня мы с вами отправимся на Белые скалы.

Этот день вы запомните надолго,

Белые скалы, поражающие своим масштабом и красотой, черный титаномагнетитовый песок, который подарит вам инопланетные цветы на кусочке магнита.

Если море будет благоволить нам, посетим знаменитый водопад «Девичьи слезы», а также проедем через самое узкое место на острове к Тихому океану.

Ваш обед сегодня пройдёт на берегу моря. Если позволят погодные условия мы приготовим для вас горячий обед из свежей рыбы.

После обеда отправляетесь обратно, сегодня по плану у вас вечернее посещение термальных источников «Жаркие воды».