Сахалин и остров Белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 173 528 ₽ за человека
Авиатур на Сахалин и Итуруп в сентябре
Начало: Г. Южно-Сахалинск
16 сен в 10:00
166 400 ₽ за человека
Путешествие на остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
15 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 108 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в декабре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 тура от 108 000 до 173 528. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
