Этот тур — уникальная возможность увидеть нашу страну с новой точки зрения и собрать воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы.
Программа тура по дням
Перелет на Итуруп. Бухта Касатка
Трансфер в аэропорт.
Вылет на о. Итуруп.
Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прилет в Курильск.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Маршрут: Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан.
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Ужин в кафе.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.
Ужин в кафе.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Завтрак в кафе.
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.
В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин в кафе.
Плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы. Очень впечатляют эти шоколадного цвета глыбы.
Посещаем еще одно интересное место «Плачущие скалы».
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в гостинице «Заречная» на о. Итуруп.
Стоимость тура на 1 человека – 108 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена на берегу реки Курилка, впадающей в Охотское море на острове Итуруп.
Удобное расположение отеля позволяет гостям пользоваться местной структурой города, быстро добраться в любое место пешком или на разных видах городского транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинске
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание на Итурупе в гостинице «Заречная»
- Трёхразовое питание на Итурупе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского»
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):авиабилеты Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 18 000 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 15 000 руб. /чел
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- носки теплые толстые;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Что необходимо знать для соблюдения безопасности?
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода.
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени вылета/прилета самолета.
