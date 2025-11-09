2 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160