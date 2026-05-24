Приглашаю в мир глины и ручного творчества! За гончарным кругом вы создадите прекрасное изделие, даже если делаете это впервые, и придадите ему характер с помощью росписи. И обстановка поспособствует этому — мастерская находится в живописном уголке рядом с рекой Осётр, пляжем и экотропой, где легко поймать вдохновение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Работа за гончарным кругом

Вы освоите базовые приёмы и почувствуете, как глина превращается в форму — я буду рядом и помогу на каждом этапе.

Своё изделие с нуля

Слепите кружку, тарелку, миску или вазочку. У вас будет до 1,5 кг глины, отдельный круг и полёт мысли.

Роспись по сырой глине

Сразу после лепки вы добавите цвет и узоры — и сделаете вещь по-настоящему своей.

Обжиг и глазуровка

Я высушу, обожгу и покрою изделие глазурью — и через 2 недели вы сможете его забрать.

Организационные детали