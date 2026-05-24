Приглашаю в мир глины и ручного творчества! За гончарным кругом вы создадите прекрасное изделие, даже если делаете это впервые, и придадите ему характер с помощью росписи.
И обстановка поспособствует этому — мастерская находится в живописном уголке рядом с рекой Осётр, пляжем и экотропой, где легко поймать вдохновение.
Описание мастер-класса
Работа за гончарным кругом
Вы освоите базовые приёмы и почувствуете, как глина превращается в форму — я буду рядом и помогу на каждом этапе.
Своё изделие с нуля
Слепите кружку, тарелку, миску или вазочку. У вас будет до 1,5 кг глины, отдельный круг и полёт мысли.
Роспись по сырой глине
Сразу после лепки вы добавите цвет и узоры — и сделаете вещь по-настоящему своей.
Обжиг и глазуровка
Я высушу, обожгу и покрою изделие глазурью — и через 2 недели вы сможете его забрать.
Организационные детали
- Готовые изделия можно использовать ежедневно, в том числе в посудомойке и микроволновке
- В стоимость входит одно изделие весом до 1,2 кг. Дополнительное изделие — +500 ₽ за обжиг и покрытие глазурью
в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Правобережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Монтессори-педагог, керамист, гончар, создатель гончарной мастерской в Зарайске. Провожу познавательные экскурсии для школьников и атмосферные мастер-классы для взрослых и детей. На моих занятиях мы осваиваем гончарный круг и изучаем технологию керамики через увлекательные опыты и эксперименты с глиной. Я бережно, интересно и с радостью помогаю каждому гостю создать свой первый шедевр.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Г
Были сегодня в гончарной мастерской.
Такого тёплого, доброжелательного приёма мы не видели давно! Мастер Алексей произвёл на всех нас очень хорошее впечатление. Он нашел подход к каждому и к взрослому, и
Алексей
Ответ организатора:
Галина, благодарю за эту чудесную обратную связь и рекомендацию! Мне было очень приятно познакомиться с вами и провести этот творческий день вместе. Рад, что у всех все получилось на отлично!
Обязательно возвращайтесь, всегда буду рад видеть вас!
