Экскурсии выходного дня в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Зарайске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зарайск - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:30
7 июля в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
Предания древнего Зарайска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
В тренде
Предания древнего Зарайска: индивидуальная экскурсия по кремлю и окрестностям
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Святыни Зарайска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
7 июля в 11:00
10 июля в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июля 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо за экскурсию, осталось очень хорошее впечатление. Дарья - прекрасный неравнодушный рассказчик, знает и любит свой город, упоминает много действительно
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    интересных деталей. Особая благодарность за то, что Дарья показывает много уникальных старинных открыток, фотографий и других графических материалов, которые позволяют представить Зарайск в прошлом.

  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Экскурсия соответствовала ожиданиям, экскурсовод была доброжелательной.
  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Зарайск-древнерусский городок Подмосковья. Это атмосферное,удивительное,прекрасное,тихое место для души. Совершив неспешную пешеходную прогулку по историческому центру,побывав на стенах исторического Кремля,поднявшись на
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    водонапорную башню и насладившись ключевой водой из источника,осознаешь,в очередной раз,как прекрасна и интересна наша Россия. Очаровывают отреставрированные купеческие дома,около которых деликатно организованы современные пространства. Коврижки-иэюминка города. Путешествие очень понравилось. Хочется вернуться. Группа туристов. г. Рязань28.06.24г.

  • Л
    Любовь
    17 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Познакомиться с историей Зарайска поближе нам помогла Юлия. Хорошая подача материала, без лишнего перегруза, интересно, профессионально (Юлия по образованию историк),грамотно. Все понравилось -и экскурсия, и экскурсовод! Однозначно рекомендуем Юлию для неспешной и познавательной прогулки по Зарайску.
  • М
    Максим
    12 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного о чудесном Зарайске. Очень рекомендуем Александра всем, кто собирается посмотреть этот замечательный город.
    Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного
  • М
    Михайлова
    11 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Материала много. Много новой и редкой информации. Автор эрудирован сверх меры!!!!!!!
  • М
    Мария
    25 февраля 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо прекрасному гиду Елене Кормилициной за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли
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    везде пройти пешком, комфортно стоять и слушать. Рассказ был невероятно интересный, богатый фактами, историями, словом, нам троим очень понравилось Да и город Зарайск очень славный, все в нем гордятся тем, что родом оттуда, это очень трогает.

  • л
    лена
    22 июля 2022
    Святыни Зарайска
    От всей нашей семьи хочется поблагодарить экскурсовода Елену за индивидуальную экскурсию. Столько души,теплоты и знаний вкладывает она в свои туры.
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    3ч пролетели как одна минута. Было интересно гулять по маршруту. Спасибо огромное за прекрасный день в милом городе Зарайск.. Обязательно вернемся еще!!!

  • Д
    Дина
    22 августа 2021
    Святыни Зарайска
    Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «На выходные»

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  2. Зарайский кремль
  3. Дом-музей А. С. Голубкиной
  4. Водонапорная башня
  5. Кремль
  6. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в июле 2024
Сейчас в Зарайске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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