1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:30
7 июля в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
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Предания древнего Зарайска: индивидуальная экскурсия по кремлю и окрестностям
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
7 июля в 11:00
10 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июля 2024Спасибо за экскурсию, осталось очень хорошее впечатление. Дарья - прекрасный неравнодушный рассказчик, знает и любит свой город, упоминает много действительно
- ММарина30 июня 2024Экскурсия соответствовала ожиданиям, экскурсовод была доброжелательной.
- ЕЕлена30 июня 2024Зарайск-древнерусский городок Подмосковья. Это атмосферное,удивительное,прекрасное,тихое место для души. Совершив неспешную пешеходную прогулку по историческому центру,побывав на стенах исторического Кремля,поднявшись на
- ЛЛюбовь17 июня 2024Познакомиться с историей Зарайска поближе нам помогла Юлия. Хорошая подача материала, без лишнего перегруза, интересно, профессионально (Юлия по образованию историк),грамотно. Все понравилось -и экскурсия, и экскурсовод! Однозначно рекомендуем Юлию для неспешной и познавательной прогулки по Зарайску.
- ММаксим12 июня 2024Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного о чудесном Зарайске. Очень рекомендуем Александра всем, кто собирается посмотреть этот замечательный город.
- ММихайлова11 июня 2024Материала много. Много новой и редкой информации. Автор эрудирован сверх меры!!!!!!!
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене Кормилициной за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли
- ллена22 июля 2022От всей нашей семьи хочется поблагодарить экскурсовода Елену за индивидуальную экскурсию. Столько души,теплоты и знаний вкладывает она в свои туры.
- ДДина22 августа 2021Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «На выходные»
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