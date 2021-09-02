Все экскурсии в Зарайске
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Зарайске на 2021 год, 22 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
4 200₽
за 1-4 чел.
Святыни Зарайска
Экскурсия по самобытному уголку Подмосковья - Зарайску, месту где сохранился тихий уклад жизни, уютное...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-5 чел.
Сказки и предания Зарайска
Зарайск - невероятно живописный и уникальный город Московской области, вы узнаете предания и легенды...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Предания древнего Зарайска
Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-5 чел.
Из Луховиц да в Зарайск
Во время экскурсии вы посетите красивые городки - Зарайск и Луховицы
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 950₽
за 1-10 чел.
Святыни Зарайска
Посетить старинные храмы, узнать о древней реликвии и прикоснуться к духовному наследию города
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Вы познакомитесь с одним из древнейшим русским городом - Зарайск
Ежедневно в 11:00
Индивидуальный квест
2ч 30м
4 000₽
за 1-5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Экскурсия-квест по старинным улочкам и памятникам города, сохранившего дореволюционное обаяние
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-5 чел.
Семейное путешествие по старинному Зарайску
Зарайск - удивительный город с богатым историческим наследием, тишиной улиц и радушными людьми
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 800₽
за 1-50 чел.
Зарайск - город древний
В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск возрастом на год старше Москвы
Ежедневно по договорённости
Последние отзывы «Экскурсии Зарайска»
- ССветлана2 сентября 2021У нас гидом была Ирина Владимировна. Знающий и толковый гид, может и интересно рассказать и пошутить вовремя. Нам понравилась.
- ДДина22 августа 2021Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!
- ААлла18 июля 2021Информация логично собрана и последовательно преподнесена, поэтому запомнилась. Несмотря на дикую жару получили огромное удовольствие. Почувствовали колорит города, на все вопросы получили ответы, купили сыр и коврижки.
- ММаксим11 июля 2021Хороший гид с интересными знаниями.
- ИИрина27 июня 2021Экскурсию проводила Елена. На экскурсии были с детьми 11 и 7 лет. Елена смогла рассказать о городе понятным для детей языком. Елена так говорила о городе, что видно было - ей приятно делиться сведениями об истории Зарайска, хочется, чтобы и нам город понравился. Некоторая информация была неизвестна даже нам, взрослым, которые предварительно читали о городе. В городе есть что посмотреть. В Зарайск стоит приехать с ночевкой. Радостно, что Зарайску были выделены средства и, судя по состоянию города, Кремля, улиц и исторических мест, руководство города использовало эти средства по назначению.
- ММарина25 января 2021Замечательная экскурсия, прекрасный рассказ, все четко, пунктуально и невероятно интересно! В городе сохранилось так много старинных домиков с историей их жителей, мы просто в восторге! Елена построила экскурсию так, чтоб мы и город посмотрели, и в Кремль успели, и ресторанчик потом охватили) огромное спасибо! Смело отправляйтесь в Зарайск и заказывайте экскурсию Елене, не пожалеете!