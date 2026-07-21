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Экскурсии в Зарайске

Найдено 32 экскурсии в Зарайске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
2.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
10 авг в 13:30
17 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Начало: На Площади Революции
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 6680 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
21 отзыв
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
2000 ₽ за человека
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Познакомиться с историей города, выполняя увлекательные задания на прогулке
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 16:00
10 авг в 09:30
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Предания древнего Зарайска
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Пешая
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Квест
до 10 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 13 480 ₽ за всё до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в Зарайске в группе
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Гончарный мастер-класс в Зарайске в группе
Ваша керамика - с вашим настроением
Начало: На улице Правобережной
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 14:00
3300 ₽ за человека
Зарайск - всё самое интересное
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
12 авг в 10:00
14 авг в 13:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Пешая
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в Зарайске
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Зарайске
Ваша керамика - с вашим настроением
Начало: На ул. Правобережная
12 авг в 12:00
13 авг в 11:00
от 3300 ₽ за человека
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 13:00
10 авг в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Водонапорная башня Зарайска: история и виды
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Водонапорная башня Зарайска: история и виды
Поднимитесь на смотровую площадку водонапорной башни и насладитесь захватывающими видами на Зарайск и его окрестности. История и легенды ждут вас
Начало: У Водонапорной башни
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 3800 ₽ за всё до 7 чел.
Зарайск, Даровое, Сенницы - очарование старинных усадеб (на вашем авто)
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск, Даровое, Сенницы - очарование старинных усадеб (на вашем авто)
Побывать в дворянских гнёздах, увидеть старинные храмы и поговорить о Достоевском
Начало: У Зарайского кремля
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск - город древний
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Зарайск - город древний
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Зарайск - тайны и легенды древнего города
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Зарайск - тайны и легенды древнего города
Начало: Зарайск, улица Музейная, д. 1
Расписание: По договоренности
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Познакомиться с древней крепостью и оценить местные сыры с медовухой
Начало: В центре Зарайска
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
На машине
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
Пройти по улицам, побывать в кремле и увидеть всё самое главное и интересное
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 8650 ₽ за всё до 4 чел.
Зарайск - не в раю, а за раем
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - не в раю, а за раем
Откройте для себя тайны Зарайска: от Кремля до водонапорной башни. История и уютные улочки ждут вас
Начало: Никольская башня Зарайского Кремля
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
Кадры в декорациях старинного города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Зарайска
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по набережной Зарайска
И возле источника Белый колодец
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
И его главным локациям
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Сап-прогулка по реке Осётр
SUP-прогулки
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сап-прогулка по реке Осётр
Исследовать однин из самых красивых уголков Подмосковья с веслом наперевес
Начало: В деревне Чулки-Соколово
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Прогулки на каяках
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
Начало: В районе ул. Музейная
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 90 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Дата посещения: 20 июл 2026
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало
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настоящей удачей.

Мы встретились с ним в Кашире, и уже по дороге в Зарайск Евгений начал рассказывать столько всего любопытного об истории этих мест, что время в пути пролетело незаметно. Наша компания была большой — две семьи с детьми разного возраста (от 8 до 14 лет), но Евгений сумел увлечь абсолютно всех.

По приезде в Зарайск мы первым делом заглянули в кафе «Коврижка» в самом центре города — очень уютное место, чтобы подкрепиться перед прогулкой. Ну а дальше началось самое интересное. Евгений показал нам город со всех сторон: мы перемещались то на машине, то пешком, охватив практически все знаковые локации.

Рассказывал он очень интересно и познавательно . Честно говоря, я даже не ожидала, что за один день можно настолько глубоко погрузиться в атмосферу города и увидеть все его главные достопримечательности. Не буду раскрывать всех секретов, чтобы вам было интереснее открывать Зарайск однозначно рекомендую этот город к посещению. А если хотите, чтобы поездка прошла максимально насыщенно и комфортно — обязательно обращайтесь к Евгению!

Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.+2
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
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Е
Зарайск, Даровое, Сенницы - очарование старинных усадеб (на вашем авто)
Дата посещения: 23 мая 2026
Поездка в Зарайск, Даровое и Сенницы получилась не просто познавательной, а по-настоящему живой и запоминающейся. Гид Екатерина прекрасно подготовлена: она
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знает историю местности и местные легенды, легко объясняет сложные исторические события простым языком. Маршрут продуман очень хорошо, не утомительно, но и очень интересно. Рекомендую экскурсию с Екатериной всем, кто хочет узнать историю Подмосковья и получить удовольствие от поездки. Спасибо Екатерине за отличную экскурсию — это была одна из лучших наших выездных программ! С прекрасными воспоминаниями 23мая 2026 Елена и Владимир.

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Н
Знакомьтесь, Зарайск
Дата посещения: 1 мая 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
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Е
Зарайск - очарование старинного города
Прекрасная экскурсия по старинному городу, который нас действительно очаровал. Спасибо Юлии за интересный и познавательный рассказ о своем родном городе.
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Мы получили большое удовольствие от прогулки по историческим местам и от общения с увлеченным человеком, который очень любит свой город. Рекомендую посетить данную экскурсию.

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Н
Зарайск - очарование старинного города
Сегодня мы с семьей побывали на экскурсии по Зарайску — и остались в полном восторге! Отдельное спасибо экскурсоводу Юлии: она
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не просто рассказывала факты, а буквально оживляла историю города. Было интересно и про древний кремль, и про купеческие особняки, и про малоизвестные городские легенды — всё подавалось легко, без перегруза датами, но при этом очень содержательно.

Юлия отлично чувствовала группу, успевала и на вопросы ответить, и темп выдержать, чтобы и погулять, и всё главное увидеть. Маршрут продуман: за пару часов успели обойти ключевые места и при этом не устать. Чувствуется, что Юлия искренне любит свой город — и эту любовь невольно перенимаешь.

Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Зарайск не по сухим справочникам, а через живые истории и тёплые рассказы. Спасибо Юлии за чудесный день! 😊

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А
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Семьей приезжали в Зарайск праздновать день рождения бабушки. Состав у нас был от 11 до 76 лет. Каждому было интересно
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и познавательно, удобный маршрут и усваиваемая подача информации. Квест порождает приятный дух соперничества. Особенно интересно было его начало (вопросы 1-6), а далее на вопросы можно было отвечать уже в процессе 2-ой части экскурсии, что уже не так подбивает двигаться, думать, соперничать, поэтому мб тут что-то перекрутить немного.
Юлия чуткий гид, которая подсказала откуда лучше начать, чтобы избежать жары и платы за парковку, а также отвечала на все вопросы и ориентировала куда и как еще можно добраться. Гида и экскурсию советуем для первого знакомства с городом!
Еще раз спасибо, что также подарили подарочек и нашей имениннице, это было неожиданно и трогательно:)

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Е
Зарайск - первое знакомство
Все очень понравилось. Прекрасное пераое знакомство
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Наталия
Семейное путешествие по Зарайску
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с юмором и историческими справками, которые никого не оставили равнодушными и оставили самые лучшие воспоминания о прелестном Зарайске! Крайне рекомендую!
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с+1
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с
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Ольга
О Зарайске с любовью
Впервые побывали в Зарайске. Знакомство состоялось благодаря гиду Юлии. Лёгкая непринуждённая прогулка по самым знаковым местам города. Интересные исторические факты, рассказанные с любовью к своему родному городу. Очень рекомендую.
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Екатерина
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Зарайск — это машина времени, которая работает без сбоев.

Если хотите почувствовать себя героем фильма про купеческую Россию — вам сюда.
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Мы забронировали экскурсию по старым улочкам, и это было лучшее решение за последнее время!

Наш гид оказаласяэь настоящим кладезем легенд: мы узнали, почему Зарайск был самым богатым городом Рязанщины, чем знаменита местная коврижка и почему сушки называли «пьющими». Никакой скучной лекции — только живые истории и красивые легенды.

А сам город! Старинные купеческие особняки с резными наличниками, брусчатка, деревянные домики и тишина, которой так не хватает в Москве. Мы прошли по «Зарайскому Арбату» — улице Красноармейской, где старые фасады буквально оживают и рассказывают свои истории.

Зарайск — это не туристическая мекка. Это тихий, душевный город, где можно просто гулять и дышать историей.

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Всего 694 отзыва в Зарайске

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Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску

Самые популярные экскурсии в Зарайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Семейное путешествие по Зарайску;
  2. Зарайск - первое знакомство;
  3. Зарайск - очарование старинного города;
  4. О Зарайске с любовью;
  5. Знакомьтесь, Зарайск.
Что посмотреть в Зарайске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Зарайский кремль;
  2. Водонапорная башня;
  3. Собор Николая Чудотворца;
  4. Водонапорная башня Раушена;
  5. Торговые Ряды;
  6. Набережная;
  7. Белый Колодец.
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в августе 2026
Сейчас в Зарайске можно забронировать 32 экскурсии от 2000 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Зарайск открывает свои двери для любознательных путешественников. Вас ждут экскурсии по городу, во время которых вы познакомитесь с историческими достопримечательностями и уникальной культурой местности. Вместе с опытным гидом вы сможете исследовать каждый уголок этого чарующего города, насладиться его красотой и узнать множество интересных фактов. Запишитесь на экскурсию и позвольте Зарайску показать себя во всей красе!