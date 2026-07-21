Индивидуальная
до 5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
10 авг в 13:30
17 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Начало: На Площади Революции
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 6680 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Познакомиться с историей города, выполняя увлекательные задания на прогулке
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 16:00
10 авг в 09:30
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 13 480 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Гончарный мастер-класс в Зарайске в группе
Ваша керамика - с вашим настроением
Начало: На улице Правобережной
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 14:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
12 авг в 10:00
14 авг в 13:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Зарайске
Ваша керамика - с вашим настроением
Начало: На ул. Правобережная
12 авг в 12:00
13 авг в 11:00
от 3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 13:00
10 авг в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Водонапорная башня Зарайска: история и виды
Поднимитесь на смотровую площадку водонапорной башни и насладитесь захватывающими видами на Зарайск и его окрестности. История и легенды ждут вас
Начало: У Водонапорной башни
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 3800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск, Даровое, Сенницы - очарование старинных усадеб (на вашем авто)
Побывать в дворянских гнёздах, увидеть старинные храмы и поговорить о Достоевском
Начало: У Зарайского кремля
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Зарайск - город древний
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Зарайск - тайны и легенды древнего города
Начало: Зарайск, улица Музейная, д. 1
Расписание: По договоренности
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Познакомиться с древней крепостью и оценить местные сыры с медовухой
Начало: В центре Зарайска
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
Пройти по улицам, побывать в кремле и увидеть всё самое главное и интересное
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 8650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - не в раю, а за раем
Откройте для себя тайны Зарайска: от Кремля до водонапорной башни. История и уютные улочки ждут вас
Начало: Никольская башня Зарайского Кремля
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
Кадры в декорациях старинного города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по набережной Зарайска
И возле источника Белый колодец
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
И его главным локациям
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сап-прогулка по реке Осётр
Исследовать однин из самых красивых уголков Подмосковья с веслом наперевес
Начало: В деревне Чулки-Соколово
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
Начало: В районе ул. Музейная
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 90 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 20 июл 2026
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало
+2
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Е
Дата посещения: 23 мая 2026
Поездка в Зарайск, Даровое и Сенницы получилась не просто познавательной, а по-настоящему живой и запоминающейся. Гид Екатерина прекрасно подготовлена: она
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Н
Дата посещения: 1 мая 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
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Е
Прекрасная экскурсия по старинному городу, который нас действительно очаровал. Спасибо Юлии за интересный и познавательный рассказ о своем родном городе.
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Н
Сегодня мы с семьей побывали на экскурсии по Зарайску — и остались в полном восторге! Отдельное спасибо экскурсоводу Юлии: она
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А
Семьей приезжали в Зарайск праздновать день рождения бабушки. Состав у нас был от 11 до 76 лет. Каждому было интересно
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Е
Все очень понравилось. Прекрасное пераое знакомство
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Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с юмором и историческими справками, которые никого не оставили равнодушными и оставили самые лучшие воспоминания о прелестном Зарайске! Крайне рекомендую!
+1
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Впервые побывали в Зарайске. Знакомство состоялось благодаря гиду Юлии. Лёгкая непринуждённая прогулка по самым знаковым местам города. Интересные исторические факты, рассказанные с любовью к своему родному городу. Очень рекомендую.
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Зарайск — это машина времени, которая работает без сбоев.
Если хотите почувствовать себя героем фильма про купеческую Россию — вам сюда.
Если хотите почувствовать себя героем фильма про купеческую Россию — вам сюда.
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Всего 694 отзыва в Зарайске
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Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску
Самые популярные экскурсии в Зарайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Зарайске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в августе 2026
Сейчас в Зарайске можно забронировать 32 экскурсии от 2000 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Зарайск открывает свои двери для любознательных путешественников. Вас ждут экскурсии по городу, во время которых вы познакомитесь с историческими достопримечательностями и уникальной культурой местности. Вместе с опытным гидом вы сможете исследовать каждый уголок этого чарующего города, насладиться его красотой и узнать множество интересных фактов. Запишитесь на экскурсию и позвольте Зарайску показать себя во всей красе!