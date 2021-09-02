Отзыв на: Предания древнего Зарайска С Светлана 5 У нас гидом была Ирина Владимировна. Знающий и толковый гид, может и интересно рассказать и пошутить вовремя. Нам понравилась.

Отзыв на: Святыни Зарайска Д Дина 5 Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!

Отзыв на: Предания древнего Зарайска А Алла 5 Информация логично собрана и последовательно преподнесена, поэтому запомнилась. Несмотря на дикую жару получили огромное удовольствие. Почувствовали колорит города, на все вопросы получили ответы, купили сыр и коврижки.

Отзыв на: Предания древнего Зарайска М Максим 5 Хороший гид с интересными знаниями.

Отзыв на: Святыни Зарайска И Ирина 5 Экскурсию проводила Елена. На экскурсии были с детьми 11 и 7 лет. Елена смогла рассказать о городе понятным для детей языком. Елена так говорила о городе, что видно было - ей приятно делиться сведениями об истории Зарайска, хочется, чтобы и нам город понравился. Некоторая информация была неизвестна даже нам, взрослым, которые предварительно читали о городе. В городе есть что посмотреть. В Зарайск стоит приехать с ночевкой. Радостно, что Зарайску были выделены средства и, судя по состоянию города, Кремля, улиц и исторических мест, руководство города использовало эти средства по назначению.