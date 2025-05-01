Мои заказы

Знакомьтесь, Зарайск

Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Маршрут предлагает путешествие по главным улицам Зарайска, где можно увидеть площадь Революции, памятник павшим воинам и знаменитый Зарайский кремль. Участники узнают, как город получил своё название, кто строил кремль и как развивалась торговля. Программа включает посещение Бахрушинского театрального музея и Гостиного двора.

Это уникальная возможность сравнить современные виды с фотографиями прошлого и узнать, как город изменился за столетие
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Зарайский кремль
  • 📚 Узнать историю города
  • 🏛 Посетить Бахрушинский музей
  • 🕌 Оценить архитектуру храмов
  • 🗺 Прогуляться по историческим улицам
  • 📷 Сравнить виды с фотографиями
Время начала: 10:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Зарайский кремль
  • Гостиный двор
  • Троицкий храм
  • Бахрушинский театральный музей
  • Ильинский храм
  • Водонапорная башня

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Революции и Памятник павшим воинам
  • Вид на Зарайский кремль
  • Гостиный Двор и Троицкий храм
  • Бахрушинский театральный музей
  • Постоялый двор и булочную — уголки купеческого быта
  • Промышленные корпуса в историческом центре
  • Ильинский храм и дом последнего дореволюционного головы
  • Водонапорную башню и зарайскую тюрьму

И многое другое!

Вы узнаете:

  • Краткую историю Зарайска: от основания до наших дней
  • Как город получил такое «райское» название
  • Кто и зачем построил кремль
  • О роли Зарайска в Рязанском княжестве и расцвете торговли
  • Что случилось с Гостиным Двором
  • Благодаря кому город «обустроили правильно»
  • Кто из деятелей культуры сидел в зарайской тюрьме

Организационные детали

  • Кремль мы рассмотрим с площади Революции
  • Просим учесть, что если группа смешанная (и это не одна компания), то адаптировать программу под детей не получится
  • Если вся группа будет детской — пожалуйста, предупредите нас об этом заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Более 8 лет провожу экскурсии для жителей и гостей города. Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Надежда
1 мая 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
Дата посещения: 1 мая 2025
Е
Елена
15 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Юлии за профессионализм и прекрасное знание истории города. Мы получили большое удовольствие от экскурсии.
Елена
Елена
31 авг 2025
Хотела еще раз сказать огромное спасибо за экскурсию! Я боялась, что она не состоится из-за недобора людей, но боялась напрасно. Юлия провела экскурсию замечательно, время пролетело очень быстро, узнала о
читать дальше

городе и его жителях. Очень интересно общаться с человеком, который погружен в жизнь города. Для себя решила, что вернусь ещё.
Увезла из Зарайска впечатления для себя и коврижку "Кнут и пряник" для коллег 😉

И
Ирина
29 июл 2025
Была на краткой экскурсии по Зарайску. Но впечатление отличное. Милый, старинный центр города, любовно сохранённый. Юлия не равнодушный экскурсовод, с широким кругозором, знаниями истории города и его персоналий, с прекрасной речью. Милая в общении. Спасибо. Всем рекомендую.
Т
Татьяна
28 июл 2025
Великолепная экскурсия. Спасибо Юле. Хороший и интересный рассказ о городе. Очень рекомендуем.
S
Sophia
22 июл 2025
Спасибо за экскурсию, в такое короткое время удалось узнать много интересного. И спасибо за рекомендацию местной бараночной!
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия! Отличный, тихий городок ❤
Обязательно рекомендую.
н
надежда
13 июл 2025
Отлично съездили, отличная экскурсия. За этот час мы многое узнали, хотя в Зарайске уже не первый раз. Было разнообразно и познавательно, факты из старой и новой истории города, его жииелей, плюс неожиданно много успели обойти. В общем, для вводный экскурсии, когда хочется немного разбираться в месте, где собираешься провести день-два просто идеально.
Ц
Цой
22 апр 2025
Огромное спасибо Юленька,человек любит свое дело и свой город!
Анастасия
Анастасия
8 апр 2025
Спасибо за отличную и интересную экскурсию! Юлия ответила на все наши вопросы (многочисленные 😀), мы остались очень довольны!

