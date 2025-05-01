Маршрут предлагает путешествие по главным улицам Зарайска, где можно увидеть площадь Революции, памятник павшим воинам и знаменитый Зарайский кремль. Участники узнают, как город получил своё название, кто строил кремль и как развивалась торговля. Программа включает посещение Бахрушинского театрального музея и Гостиного двора.
Это уникальная возможность сравнить современные виды с фотографиями прошлого и узнать, как город изменился за столетие
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Зарайский кремль
- 📚 Узнать историю города
- 🏛 Посетить Бахрушинский музей
- 🕌 Оценить архитектуру храмов
- 🗺 Прогуляться по историческим улицам
- 📷 Сравнить виды с фотографиями
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Зарайский кремль
- Гостиный двор
- Троицкий храм
- Бахрушинский театральный музей
- Ильинский храм
- Водонапорная башня
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Революции и Памятник павшим воинам
- Вид на Зарайский кремль
- Гостиный Двор и Троицкий храм
- Бахрушинский театральный музей
- Постоялый двор и булочную — уголки купеческого быта
- Промышленные корпуса в историческом центре
- Ильинский храм и дом последнего дореволюционного головы
- Водонапорную башню и зарайскую тюрьму
И многое другое!
Вы узнаете:
- Краткую историю Зарайска: от основания до наших дней
- Как город получил такое «райское» название
- Кто и зачем построил кремль
- О роли Зарайска в Рязанском княжестве и расцвете торговли
- Что случилось с Гостиным Двором
- Благодаря кому город «обустроили правильно»
- Кто из деятелей культуры сидел в зарайской тюрьме
Организационные детали
- Кремль мы рассмотрим с площади Революции
- Просим учесть, что если группа смешанная (и это не одна компания), то адаптировать программу под детей не получится
- Если вся группа будет детской — пожалуйста, предупредите нас об этом заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Более 8 лет провожу экскурсии для жителей и гостей города. Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
1 мая 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
Дата посещения: 1 мая 2025
Е
Елена
15 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Юлии за профессионализм и прекрасное знание истории города. Мы получили большое удовольствие от экскурсии.
Елена
31 авг 2025
Хотела еще раз сказать огромное спасибо за экскурсию! Я боялась, что она не состоится из-за недобора людей, но боялась напрасно. Юлия провела экскурсию замечательно, время пролетело очень быстро, узнала о
И
Ирина
29 июл 2025
Была на краткой экскурсии по Зарайску. Но впечатление отличное. Милый, старинный центр города, любовно сохранённый. Юлия не равнодушный экскурсовод, с широким кругозором, знаниями истории города и его персоналий, с прекрасной речью. Милая в общении. Спасибо. Всем рекомендую.
Т
Татьяна
28 июл 2025
Великолепная экскурсия. Спасибо Юле. Хороший и интересный рассказ о городе. Очень рекомендуем.
S
Sophia
22 июл 2025
Спасибо за экскурсию, в такое короткое время удалось узнать много интересного. И спасибо за рекомендацию местной бараночной!
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия! Отличный, тихий городок ❤
Обязательно рекомендую.
н
надежда
13 июл 2025
Отлично съездили, отличная экскурсия. За этот час мы многое узнали, хотя в Зарайске уже не первый раз. Было разнообразно и познавательно, факты из старой и новой истории города, его жииелей, плюс неожиданно много успели обойти. В общем, для вводный экскурсии, когда хочется немного разбираться в месте, где собираешься провести день-два просто идеально.
Ц
Цой
22 апр 2025
Огромное спасибо Юленька,человек любит свое дело и свой город!
Анастасия
8 апр 2025
Спасибо за отличную и интересную экскурсию! Юлия ответила на все наши вопросы (многочисленные 😀), мы остались очень довольны!
