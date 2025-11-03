М Мария Юлия - отличный экскурсовод.

Во время экскурсии емко и ярко рассказала историю города и Кремля, обратила внимание на фишечки города и порекомендовала куда еще можно сходить

Я Яна Прогулка по Зарайску с Юлией нам понравилась. Рассказ не перегружен избыточными датами и именами. Только самое главное, что нужно туристу узнать о городе. Хороший маршрут. Структурированная информация. Приятная подача материала. Увлеченный гид. Юлия, спасибо за экскурсию, уехали влюбленными в Зарайск! Для полноты впечатлений всем гостям города рекомендую ещё посетить Кремль и музей и подняться на старую водонапорную башню.

М Марина 27.09.2025 небольшой группой мы поехали в Зарайск.

Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Юлия.

Зарайск небольшой уютный городок, но с помощью Юлии открылся с удивительной стороны. Сколько в нем прелести, истории, какие замечательные талантливые люди там жили.

Экскурсия понравилась. Мы благодарны нашему экскурсоводу за маленькое путешествие во времени.

Юлия многогранна, прекрасный рассказчик, любит город, знает его историю.

Н Наталия Юлия провела интересную экскурсию с погружением в историю и большой любовью к своему городу и его жителям. Спасибо!

Ирина нам свой позитивный настрой, показала старые фотографии города, рассказала об известных людях, которые родились и жили в Зарайске. Оказывается, их было очень много. Интересным был рассказ про Кремль, мы погрузились в прошлое. А еще Юлия посоветовала нам зайти в замечательное заведение, где можно поесть вкуснейших баранок. Всем рекомендую обращаться к этому замечательному экскурсоводу. Гуляли по Зарайску с Юлией. Время пролетело незаметно - Юля очень интересно рассказывает, чувствуется, что она влюблена в город и владеет материалом. Узнали и легенды, и исторические факты. Юлия передала

М Мария

Вежливое подробное сообщение сразу после бронирования, заботливое напоминание за день до экскурсии.

Чёткие рекомендации по удобной читать дальше парковке, месту встречи - всё со ссылками на Яндекс карты.

Сама экскурсия прекрасно структурирована, при этом я уверена, что Юля не "отбарабанивает" стандартный текст, а чутко реагирует на настроение гостей и подстраивает программу под интересы и настроение экскурсантов.

Советы о том, где поесть, что купить, рекомендации по посещению фермерских хозяйств, советы по прогулке в зоне святого источника, четкий план, где искать икону и даже сравнительный анализ рыб осетровых пород и африканского клария - всё это было на нашей экскурсии.

Юля, спасибо! Было здорово!

Книгу заказала) Я тааааак люблю, когда люди хорошо делают свою работу. Юлия в профессии точно по зову сердца.

А Анна Юлия - энтузиаст своего дела и патриот родного города. Это так приятно! Все было очень интересно, материал разнообразный, и история, и география, и биографические познания. Прекрасная экскурсия. Здорово, что можно обсудить и продолжительность экскурсии, и содержание. Рекомендую, и, надеюсь, что приедем летом. зарайск - очень милый и уютный город России.

Александра Мы благодарны за интереснейшую экскурсию, которую провела нам Юлия. Не стандартная подача информации. Юлия знает из первых уст о развитии города, сама принимала в этом участие. Повествование построено необычно, с изюминкой, рассказано с вдохновением и с душой к городу. Очень советуем Юлию как неравнодушного и образованного человека.

Ж Жанна читать дальше Внимательно слушали экскурсовода. Участвовали в диалоге. Юлия легко и непринуждённо рассказывает историю своего города. По окончанию экскурсии даёт советы, куда ещё можно сходить.

Уехали домой с желанием обязательно вернуться снова в Зарайск. Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Были в Зарайске впервые. И очень рады, что с городом нас познакомила именно Юлия. Мы были с детьми. И они тоже в восторге!

Это был не просто набор фактов, а настоящее погружение в историю. Юля настолько увлеченно и живо рассказывала о своем городе, что мы сами влюбились в этот удивительный край. Отдельный восторг — история Кремля и прогулка по интересным местам города. Маршрут был построен идеально. Мы не торопились, могли задать вопросы, сделать фотографии, просто полюбоваться видами. Чувствовалось, что цель гида — не отчитать программу, а действительно показать и рассказать самое важное и интересное.



Однозначно рекомендуем Юлию всем, кто хочет увидеть настоящую, аутентичную Россию! Это одна из лучших экскурсий, что у нас были. Спасибо за прекрасный день!

Ольга Отлично и позновательная экскурсия!

Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!

С удовольствием вернёмся!

Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!

Спасибо всем причастным!

Удачи, вдохновения, развития и процветания!

Алексей Спасибо Юлии за интересное погружение в историю, городские легенды и были милого, уютного Зарайска! Увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Белый Колодец и набережную реки Осётр.

Анастасия Экскурсия прошла замечательно! Зарайск - чудесный город, Юлия - прекрасный рассказчик и свой город она знает и любит! Понравилось все: предложенный маршрут, темп повествования. В итоге гуляли даже больше намеченного времени, никуда не торопились. Очень советую!

N Natalia Были с подругой на экскурсии у Юли. Очень интересная экскурсия! Юля все показала и рассказала, порекомендовала, где выпить чай, куда еще заглянуть. Юля, спасибо! нам все понравилось!