Зарайск привлекает своей атмосферой и историей. Гостей ожидает прогулка по тихим улочкам, где сохранились домики 18 века и древние храмы.
Туристы узнают о жизни известных личностей, связанных с городом, таких как скульптор Голубкина и Достоевский.
Экскурсия позволит понять, как Зарайск стал важным городом Рязанской губернии и чем он живёт сегодня. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и настоящее этого очаровательного места
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Панорама кремля
- 🏙 Главная туристическая улица
- 🛍 Торговая площадь
- 💧 Водонапорная башня
- 🏛 Здание Бахрушинского музея
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Панораму кремля (снаружи).
- Главную туристическую улицу.
- Торговую площадь.
- Водонапорную башню.
- Здание Бахрушинского музея.
Вы узнаете:
- Какие названия сменил Зарайск.
- Как он стал «первостепенным городом Рязанской губернии».
- Кто и зачем приказал построить местный кремль в 16 веке.
- Как с Зарайском связан Достоевский.
- Как давно в городе развивается туризм.
Организационные детали
- Программа не предполагает посещения кремля.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Более 8 лет провожу экскурсии для жителей и гостей города. Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Фотографии от путешественников
М
Мария
3 ноя 2025
Юлия - отличный экскурсовод.
Во время экскурсии емко и ярко рассказала историю города и Кремля, обратила внимание на фишечки города и порекомендовала куда еще можно сходить
Во время экскурсии емко и ярко рассказала историю города и Кремля, обратила внимание на фишечки города и порекомендовала куда еще можно сходить
Я
Яна
3 ноя 2025
Прогулка по Зарайску с Юлией нам понравилась. Рассказ не перегружен избыточными датами и именами. Только самое главное, что нужно туристу узнать о городе. Хороший маршрут. Структурированная информация. Приятная подача материала. Увлеченный гид. Юлия, спасибо за экскурсию, уехали влюбленными в Зарайск! Для полноты впечатлений всем гостям города рекомендую ещё посетить Кремль и музей и подняться на старую водонапорную башню.
М
Марина
3 ноя 2025
27.09.2025 небольшой группой мы поехали в Зарайск.
Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Юлия.
Зарайск небольшой уютный городок, но с помощью Юлии открылся с удивительной стороны. Сколько в нем прелести, истории, какие замечательные талантливые люди там жили.
Экскурсия понравилась. Мы благодарны нашему экскурсоводу за маленькое путешествие во времени.
Юлия многогранна, прекрасный рассказчик, любит город, знает его историю.
Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Юлия.
Зарайск небольшой уютный городок, но с помощью Юлии открылся с удивительной стороны. Сколько в нем прелести, истории, какие замечательные талантливые люди там жили.
Экскурсия понравилась. Мы благодарны нашему экскурсоводу за маленькое путешествие во времени.
Юлия многогранна, прекрасный рассказчик, любит город, знает его историю.
Н
Наталия
1 ноя 2025
Юлия провела интересную экскурсию с погружением в историю и большой любовью к своему городу и его жителям. Спасибо!
Ирина
30 окт 2025
Гуляли по Зарайску с Юлией. Время пролетело незаметно - Юля очень интересно рассказывает, чувствуется, что она влюблена в город и владеет материалом. Узнали и легенды, и исторические факты. Юлия передала
М
Мария
27 окт 2025
Я тааааак люблю, когда люди хорошо делают свою работу. Юлия в профессии точно по зову сердца.
Вежливое подробное сообщение сразу после бронирования, заботливое напоминание за день до экскурсии.
Чёткие рекомендации по удобной
Вежливое подробное сообщение сразу после бронирования, заботливое напоминание за день до экскурсии.
Чёткие рекомендации по удобной
А
Анна
26 окт 2025
Юлия - энтузиаст своего дела и патриот родного города. Это так приятно! Все было очень интересно, материал разнообразный, и история, и география, и биографические познания. Прекрасная экскурсия. Здорово, что можно обсудить и продолжительность экскурсии, и содержание. Рекомендую, и, надеюсь, что приедем летом. зарайск - очень милый и уютный город России.
Александра
4 окт 2025
Мы благодарны за интереснейшую экскурсию, которую провела нам Юлия. Не стандартная подача информации. Юлия знает из первых уст о развитии города, сама принимала в этом участие. Повествование построено необычно, с изюминкой, рассказано с вдохновением и с душой к городу. Очень советуем Юлию как неравнодушного и образованного человека.
Ж
Жанна
3 окт 2025
Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Были в Зарайске впервые. И очень рады, что с городом нас познакомила именно Юлия. Мы были с детьми. И они тоже в восторге!
Г
Гунба
16 сен 2025
Хотим сказать огромное спасибо Юлии за блестяще проведенную экскурсию по Зарайску для нашей семьи!
Это был не просто набор фактов, а настоящее погружение в историю. Юля настолько увлеченно и живо рассказывала
Это был не просто набор фактов, а настоящее погружение в историю. Юля настолько увлеченно и живо рассказывала
Ольга
13 сен 2025
Отлично и позновательная экскурсия!
Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!
С удовольствием вернёмся!
Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!
Спасибо всем причастным!
Удачи, вдохновения, развития и процветания!
Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!
С удовольствием вернёмся!
Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!
Спасибо всем причастным!
Удачи, вдохновения, развития и процветания!
Алексей
6 сен 2025
Спасибо Юлии за интересное погружение в историю, городские легенды и были милого, уютного Зарайска! Увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Белый Колодец и набережную реки Осётр.
Анастасия
28 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно! Зарайск - чудесный город, Юлия - прекрасный рассказчик и свой город она знает и любит! Понравилось все: предложенный маршрут, темп повествования. В итоге гуляли даже больше намеченного времени, никуда не торопились. Очень советую!
N
Natalia
26 авг 2025
Были с подругой на экскурсии у Юли. Очень интересная экскурсия! Юля все показала и рассказала, порекомендовала, где выпить чай, куда еще заглянуть. Юля, спасибо! нам все понравилось!
Ольга
26 авг 2025
Юлия - прекрасная рассказчица, не переутомила датами, история структурирована и с юмором. Выдержала моего мужа с вечными вопросами и даже задержалась с нами. Чувствуется профессионализм и любовь к городу, рекомендуем!
