Развлечения в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
2.5 часа
119 отзывов
Квест
до 5 чел.
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
8 фев в 10:30
14 фев в 10:30
3500 ₽ за человека
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Пешая
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Сегодня в 19:30
Завтра в 12:30
13 480 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Зарайску в январе 2026
Сейчас в Зарайске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 13 480. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
