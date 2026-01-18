Квест
до 5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
8 фев в 10:30
14 фев в 10:30
3500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Сегодня в 19:30
Завтра в 12:30
13 480 ₽ за всё до 10 чел.
