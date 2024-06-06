1 чел.
По популярности
Квест
2.5 часа
Семейное путешествие по Зарайску
Экскурсия-квест по старинным улочкам и памятникам города, сохранившего дореволюционное обаяние
Начало: В районе водонапорной башни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Зарайск - первое знакомство
Погулять по красивому провинциальному городу и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе площади Революции
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предания древнего Зарайска
Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святыни Зарайска
Посетить старинные храмы, узнать о древней реликвии и прикоснуться к духовному наследию города
Начало: Около Зарайского кремля
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Очень содержательно, много новой информации о иконописи,храмах. Рекомендуем.
- ННаталья2 июня 2024Очень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и только один ребенок 12 лет
- ЮЮлия1 июня 2024Было интересно
- ООльга26 мая 2024Отличная экскурсия по Зарайску в компании экскурсовода Дарьи! Мы были приятно удивлены профессионализмом и дружелюбием нашего гида. Дарья смогла рассказать нам
- ССветлана24 мая 2024Очень понравился город! Все туристические маршруты благоустроены. Чисто, красиво. Были на своей машине. Думаю, что посмотрели больше, чем было запланировано.
- ААлександра20 мая 2024В конце апреля были семьёй на экскурсии (кроме взрослых двое детей 11 лет). Хочу сказать самые лучшие слова про экскурсовода
- ССветлана17 мая 2024Спасибо огромное экскурсоводу Марии за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасным Зарайском. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене Кормилициной за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли
- ллена22 июля 2022От всей нашей семьи хочется поблагодарить экскурсовода Елену за индивидуальную экскурсию. Столько души,теплоты и знаний вкладывает она в свои туры.
- ДДина22 августа 2021Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в июне 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Зарайске на 2024 год по теме «Можно с детьми», 136 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август