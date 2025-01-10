Весь Зарайск за один день? Легко! Мы увидим самый маленький кремль в России — Зарайский, и прочувствуем атмосферу провинциального города конца XIX века.
Описание экскурсииПосетив с экскурсией Зарайск, вы узнаете историю города богатую на события и людей: город посещал Василий III и Иван IV Грозный. В 1610 году Зарайск под праздничный звон колоколов встречал вновь назначенного воеводу, великого русского полководца князя Дмитрия Пожарского. Но было бы неверным сводить достопримечательности древнего Зарайска к памятникам одной крепости. Сам город является своеобразным музеем: ведь он сохранил, и очень хорошо сохранил, планировку конца XVIII столетия, основы которой сформировались за полтора века до этого. Сохранил Зарайск и жилую застройку XVIII—XIX веков, характерные общественные сооружения: бывшие Присутственные места, народное училище, три приходские церкви, что имеет не только художественный интерес, но и градостроительное значение. Организационные детали:
- Передвижение по Зарайску происходит на транспорте туристов;
- Экскурсовод может заказать трансфер за дополнительную плату (актуальную цену необходимо уточнять);
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зарайский кремль и достопримечательности
- Расположившиеся на Посаде
- Екатерининскую улицу - Зарайский Арбат
- А так же при желании сможете подняться на самую высокую точку Зарайска - Водонапорную башню
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Зарайск, улица Музейная, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Передвижение по Зарайску происходит на транспорте туристов
- Экскурсовод может заказать трансфер за дополнительную плату (актуальную цену необходимо уточнять)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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