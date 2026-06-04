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- на ходу адаптирует программу по ситуации, где-то привлекая детей вопросами и призами, где-то рассказывая истории больше для взрослых. Сын сказал «а мне понравилось!» (редкость), а вечером вспоминал услышанные легенды, смотря фильм «Легенда о Коловрате».

Видно, что Юлия любит свой город, столько сделала для него, возможно поэтому её рассказ был очень атмосферным. Вообще в этот день в Зарайске нам встречались только приятные люди, это был прекрасный день! Очень рады знакомству! Желаем удачи!