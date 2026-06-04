Это классическая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Зарайска, на которой вы ощутите таинственный дух Средневековья.
Вы посетите старую часть города, увидите Зарайский кремль, площадь Облуп, тюрьму, Троицкий и Ильинский храмы, побываете в уголках купеческого быта. Услышите легенды, тайны и загадки Зарайска и раскроете его своеобразный характер.
Вы посетите старую часть города, увидите Зарайский кремль, площадь Облуп, тюрьму, Троицкий и Ильинский храмы, побываете в уголках купеческого быта. Услышите легенды, тайны и загадки Зарайска и раскроете его своеобразный характер.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белый колодец и набережную реки Осётр.
- Площадь Революции и Памятник павшим воинам.
- Ансамбль Зарайского кремля, его башни с разных сторон.
- Гостиный двор, Троицкий и Ильинский храмы, площадь Облуп.
- Бахрушинский театральный музей.
- Постоялый двор и булочную — уголки купеческого быта.
- Промышленные корпуса в историческом центре.
- Зарайскую женскую гимназию и училище для мальчиков.
- Дом последнего дореволюционного головы.
- Водонапорную башню.
- Зарайскую тюрьму.
И узнаете:
- Как долго строили Зарайский кремль и как он сохранился до наших дней.
- Чем отличался Зарайск от других городов Рязанской губернии.
- Где пекут самые вкусные коврижки и варят зарайский сыр.
- Что делали на Облупе.
- Кто инициировал строительство водонапорной башни и почему в округе было много голубей.
- Как открывали зарайскую гимназию.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Если в вашей компании дети, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
- В память о нашей прогулке вы получите магнит или открытку.
- Экскурсию возможно провести на вашем авто или авто гида — подробности в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 715 туристов
Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. С 2017 года провожу экскурсии для жителей и гостей города. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы приехали в чудесный город Зарайск с дочкой 10 лет, буквально на один день и с первых же минут были очарованы этим городком!
А Юля влюбила нас в Зарайск еще сильнее!
Экскурсию
А Юля влюбила нас в Зарайск еще сильнее!
Экскурсию
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И
очень понравилась экскурсия, проведённая Юлей, мы первый раз в Зарайске, но прониклись уважением и значимостью этого небольшого города в история России, Юля компетентно и исторически выверенно рассказала о возникновении, истории и развитии города и ближайших окрестностей, спасибо большое!
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А
Хочу поблагодарить за прекрасную обзорную экскурсию по Зарайску гида Юлию! Видно, что человек глубоко разбирается в истории города и любит своё дело. Рассказ был очень грамотным, структурированным и при этом
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Н
От души благодарим Юлию за проведенную экскурсию и за приятное общение!
Юлия интересно рассказывает и держит внимание, дает полезные советы (где поесть, как попасть на водонапорную башню и др.), что важно
Юлия интересно рассказывает и держит внимание, дает полезные советы (где поесть, как попасть на водонапорную башню и др.), что важно
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Н
1мая у нас была индивидуальная экскурсия (нас было 4 чел) по городу с гидом Юлией Т. Она - человек, влюбленный в свой город, много знает и интересно о нем рассказывает:
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В
Доброго времени суток! Сегодня мы прекрасно провели время в Зарайске с экскурсоводом Юлией! Юлия буквально заразил нас этим городом! Великолпная подача информации, глубокое знание истории, доброжелательность делает прогулку незабываемой! Мы
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