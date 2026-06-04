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О Зарайске с любовью

Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Это классическая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Зарайска, на которой вы ощутите таинственный дух Средневековья.

Вы посетите старую часть города, увидите Зарайский кремль, площадь Облуп, тюрьму, Троицкий и Ильинский храмы, побываете в уголках купеческого быта. Услышите легенды, тайны и загадки Зарайска и раскроете его своеобразный характер.
5
9 отзывов
О Зарайске с любовью
О Зарайске с любовью
О Зарайске с любовью

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Белый колодец и набережную реки Осётр.
  • Площадь Революции и Памятник павшим воинам.
  • Ансамбль Зарайского кремля, его башни с разных сторон.
  • Гостиный двор, Троицкий и Ильинский храмы, площадь Облуп.
  • Бахрушинский театральный музей.
  • Постоялый двор и булочную — уголки купеческого быта.
  • Промышленные корпуса в историческом центре.
  • Зарайскую женскую гимназию и училище для мальчиков.
  • Дом последнего дореволюционного головы.
  • Водонапорную башню.
  • Зарайскую тюрьму.

И узнаете:

  • Как долго строили Зарайский кремль и как он сохранился до наших дней.
  • Чем отличался Зарайск от других городов Рязанской губернии.
  • Где пекут самые вкусные коврижки и варят зарайский сыр.
  • Что делали на Облупе.
  • Кто инициировал строительство водонапорной башни и почему в округе было много голубей.
  • Как открывали зарайскую гимназию.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Если в вашей компании дети, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
  • В память о нашей прогулке вы получите магнит или открытку.
  • Экскурсию возможно провести на вашем авто или авто гида — подробности в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 715 туристов
Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. С 2017 года провожу экскурсии для жителей и гостей города. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Евгения
Мы приехали в чудесный город Зарайск с дочкой 10 лет, буквально на один день и с первых же минут были очарованы этим городком!
А Юля влюбила нас в Зарайск еще сильнее!
Экскурсию
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очень комфортно переносится, несмотря на ее длительность, часть пути мы передвигались на машине от точки до точки, что было крайне актуально, особенно в жаркую погоду!
Юля прекрасно и очень доступно излагает материал, даже дочка многое запомнила из рассказанного)
Очень рекомендую❤️

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И
очень понравилась экскурсия, проведённая Юлей, мы первый раз в Зарайске, но прониклись уважением и значимостью этого небольшого города в история России, Юля компетентно и исторически выверенно рассказала о возникновении, истории и развитии города и ближайших окрестностей, спасибо большое!
очень понравилась экскурсия, проведённая Юлей, мы первый раз в Зарайске, но прониклись уважением и значимостью этого
очень понравилась экскурсия, проведённая Юлей, мы первый раз в Зарайске, но прониклись уважением и значимостью этого
очень понравилась экскурсия, проведённая Юлей, мы первый раз в Зарайске, но прониклись уважением и значимостью этого
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А
Хочу поблагодарить за прекрасную обзорную экскурсию по Зарайску гида Юлию! Видно, что человек глубоко разбирается в истории города и любит своё дело. Рассказ был очень грамотным, структурированным и при этом
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не скучным: интересные факты чередовались с увлекательными историями!
Особенно ценно, что Юлия не только показала главные достопримечательности, но и подсказала хорошее место, где можно перекусить после прогулки, и заранее предупредила, что стоит тепло одеться - на улице действительно было прохладно. Благодаря этим рекомендациям экскурсия прошла максимально комфортно.
Рекомендую данный маршрут всем, кто хочет познакомиться с Зарайском в компании знающего и внимательного гида! Мы остались в восторге!

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Н
От души благодарим Юлию за проведенную экскурсию и за приятное общение!
Юлия интересно рассказывает и держит внимание, дает полезные советы (где поесть, как попасть на водонапорную башню и др.), что важно
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- на ходу адаптирует программу по ситуации, где-то привлекая детей вопросами и призами, где-то рассказывая истории больше для взрослых. Сын сказал «а мне понравилось!» (редкость), а вечером вспоминал услышанные легенды, смотря фильм «Легенда о Коловрате».
Видно, что Юлия любит свой город, столько сделала для него, возможно поэтому её рассказ был очень атмосферным. Вообще в этот день в Зарайске нам встречались только приятные люди, это был прекрасный день! Очень рады знакомству! Желаем удачи!

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Н
1мая у нас была индивидуальная экскурсия (нас было 4 чел) по городу с гидом Юлией Т. Она - человек, влюбленный в свой город, много знает и интересно о нем рассказывает:
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не спеша, доходчиво, даже иногда слегка театрально, что добавляет колорита в повествование. Нам всем очень понравилась ее экскурсия!
Нашли мы ее случайно, а теперь готовы порекомендовать ее всем, кто собирается посетить Зарайск!
Кстати, очень симпатичный город!

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В
Доброго времени суток! Сегодня мы прекрасно провели время в Зарайске с экскурсоводом Юлией! Юлия буквально заразил нас этим городом! Великолпная подача информации, глубокое знание истории, доброжелательность делает прогулку незабываемой! Мы
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рады, что выбрали именно этот формат, в течении 2,5 часов. Потому что за меньшее количество времени сложно изложить историю этого города! Хотя с Юлией можно гулять целый день и наслаждаться ее рассказами!!! Очень благодарны ей за прекрасный день!

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