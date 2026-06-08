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Гончарный мастер-класс в Зарайске

Ваша керамика - с вашим настроением
Приглашаю в мир глины и ручного творчества! За гончарным кругом вы создадите прекрасное изделие, даже если делаете это впервые, и придадите ему характер с помощью росписи.

И обстановка поспособствует этому — мастерская находится в живописном уголке рядом с рекой Осётр, пляжем и экотропой, где легко поймать вдохновение.
Гончарный мастер-класс в Зарайске
Гончарный мастер-класс в Зарайске
Гончарный мастер-класс в Зарайске

Описание мастер-класса

Работа за гончарным кругом

Вы освоите базовые приёмы и почувствуете, как глина превращается в форму — я буду рядом и помогу на каждом этапе.

Своё изделие с нуля

Слепите кружку, тарелку, миску или вазочку. У вас будет до 1,5 кг глины, отдельный круг и полёт мысли.

Роспись по сырой глине

Сразу после лепки вы добавите цвет и узоры — и сделаете вещь по-настоящему своей.

Обжиг и глазуровка

Я высушу, обожгу и покрою изделие глазурью — и через 2 недели вы сможете его забрать.

Организационные детали

  • В стоимость входит: работа с мастером, фартуки, все инструменты, одно изделие весом до 1,2 кг, роспись красками-ангобами и финальная обработка (покрытие прозрачной глазурью и два этапа обжига)
  • Через 2 недели ваш шедевр будет готов. Вы сможете забрать его лично или мы бережно упакуем его и отправим вам посылкой (СДЭК)
  • Оплачивается отдельно (по желанию): увеличение веса глины (если задумка требует больших объемов), глазуровка и обжиг второго изделия (если вы захотите слепить что-то еще), а также доставка готовой керамики в ваш город
  • Готовые изделия можно использовать ежедневно, в том числе в посудомойке и микроволновке

Локация

Наша мастерская находится в 20 минутах приятной пешей прогулки от исторического центра и Зарайского кремля на первой линия у реки Осётр. Путь к нам — это отдельное удовольствие: он проходит по новой природной набережной через живописный парк и благоустроенный пляж.

Как проходит занятие

Длительность занятия для 1–2 гостей составляет 1,5 часа. Если участников больше, время мастер-класса пропорционально увеличивается, чтобы каждый мог поработать за гончарным кругом без спешки и в комфортном темпе. Чтобы ваше творчество проходило максимально душевно, в мастерской для вас доступна питьевая вода, а также мы с радостью угостим вас чаем или кофе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Правобережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Монтессори-педагог, керамист, гончар, создатель гончарной мастерской в Зарайске. Провожу познавательные экскурсии для школьников и атмосферные мастер-классы для взрослых и детей. На моих занятиях мы осваиваем гончарный круг и изучаем технологию керамики через увлекательные опыты и эксперименты с глиной. Я бережно, интересно и с радостью помогаю каждому гостю создать свой первый шедевр.

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