Приглашаю в мир глины и ручного творчества! За гончарным кругом вы создадите прекрасное изделие, даже если делаете это впервые, и придадите ему характер с помощью росписи. И обстановка поспособствует этому — мастерская находится в живописном уголке рядом с рекой Осётр, пляжем и экотропой, где легко поймать вдохновение.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Работа за гончарным кругом

Вы освоите базовые приёмы и почувствуете, как глина превращается в форму — я буду рядом и помогу на каждом этапе.

Своё изделие с нуля

Слепите кружку, тарелку, миску или вазочку. У вас будет до 1,5 кг глины, отдельный круг и полёт мысли.

Роспись по сырой глине

Сразу после лепки вы добавите цвет и узоры — и сделаете вещь по-настоящему своей.

Обжиг и глазуровка

Я высушу, обожгу и покрою изделие глазурью — и через 2 недели вы сможете его забрать.

Организационные детали

В стоимость входит: работа с мастером, фартуки, все инструменты, одно изделие весом до 1,2 кг, роспись красками-ангобами и финальная обработка (покрытие прозрачной глазурью и два этапа обжига)

Через 2 недели ваш шедевр будет готов. Вы сможете забрать его лично или мы бережно упакуем его и отправим вам посылкой (СДЭК)

Оплачивается отдельно (по желанию): увеличение веса глины (если задумка требует больших объемов), глазуровка и обжиг второго изделия (если вы захотите слепить что-то еще), а также доставка готовой керамики в ваш город

Готовые изделия можно использовать ежедневно, в том числе в посудомойке и микроволновке

Локация

Наша мастерская находится в 20 минутах приятной пешей прогулки от исторического центра и Зарайского кремля на первой линия у реки Осётр. Путь к нам — это отдельное удовольствие: он проходит по новой природной набережной через живописный парк и благоустроенный пляж.

Как проходит занятие

Длительность занятия для 1–2 гостей составляет 1,5 часа. Если участников больше, время мастер-класса пропорционально увеличивается, чтобы каждый мог поработать за гончарным кругом без спешки и в комфортном темпе. Чтобы ваше творчество проходило максимально душевно, в мастерской для вас доступна питьевая вода, а также мы с радостью угостим вас чаем или кофе.